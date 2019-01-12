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Пособники террористов: ликвидированные в Дагестане боевики были причастны к вербовке молодёжи в ИГ

12 января 2019, 19:39  •  108 • В России
Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что бандиты, нейтрализованные недалеко от Махачкалы вечером 11 января, опознаны. По данным НАК, они причастны к вербовке молодёжи в группировку «Исламское государство»*. Также установлено, что злоумышленники планировали нападение на сотрудников правоохранительных органов и на один из религиозных объектов. Кроме того, выяснилось, что ликвидированные боевики связаны с нападением на силовиков в Каспийске в 2017 году.
 
Кадры с места спецоперации в Дагестане © Национальный антитеррористический комитет
 

Нейтрализованные вечером 11 января в Дагестане боевики были причастны к вербовке молодёжи в террористическую группировку «Исламское государство». Об этом в субботу, 12 января, сообщили в информационном центре НАК.

«Нейтрализованные вчера в Дагестане бандиты опознаны. По данным оперативного штаба НАК, они причастны к вербовке молодёжи в ряды международной террористической организации ИГИЛ», — говорится в сообщении комитета.

«Установлено, что они планировали совершить нападение на один из объектов религиозного культа и на сотрудников правоохранительных органов», — добавили в комитете.

Напомним, накануне около 18:00 группа неизвестных попыталась напасть на сотрудников дорожно-патрульной службы. Инцидент произошёл на участке Кизилюрт — Махачкала федеральной трассы «Кавказ». В результате преследования автомобиль ВАЗ-2107 злоумышленников был обнаружен недалеко от селения Агачаул Карабудахкентского района республики, в нескольких километрах от Махачкалы.

«На требование сотрудников правоохранительных органов остановить автомобиль, сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь из автоматов. В результате последовавшего боеконтакта трое преступников были нейтрализованы», — сообщили в НАК.

В автомобиле злоумышленников обнаружили два автомата, пистолет и боеприпасы к ним.

В пресс-службе антитеррористического комитета подчеркнули, что в ходе столкновения с боевиками не пострадали ни мирные граждане, ни силовики.

Также была установлена причастность нейтрализованных бандитов к другим преступлениям. В НАК сообщили, что ликвидированные боевики пособничали бандитам, действовавшим в Каспийске и уничтоженным в ходе контртеррористических операций в 2017 году.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий органами безопасности также задержан уроженец Каспийска, привлекавшийся ранее к уголовной ответственности за оказание пособнической помощи бандитам и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел. Он дал признательные показания о создании террористической ячейки, планах и намерениях её членов», — отмечается в пресс-релизе.

  • Кадры допроса задержанного
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В частности, в ходе допроса задержанный рассказал о причастности к нападению на наряд полиции в конце августа 2017 года, в результате которого один сотрудник правоохранительных органов погиб, ещё один был ранен. 

«Мои знакомые, Ислам Полатов с подельниками, в городе Каспийске возле заправки напали на сотрудников патрульно-постовой службы и зарезали ножом одного сотрудника. Через три недели ко мне пришли с обыском и нашли патроны и подствольный гранатомёт... 20 апреля 2018 года меня посадили на срок 1 год 1 месяц. После освобождения я приехал в Каспийск», — сообщил задержанный.

По его словам, в середине октября 2018 года он встретился с неким Джалилом Раджабовым, который присягнул террористической группировке «Исламское государство»: «Он предлагал мне оружие и совершить нападение на сотрудников правоохранительных органов. Я отказал ему».

Напомним, в начале декабря 2018 года спецназ ФСБ России ликвидировал в Хасавюртовском районе Дагестана боевика, причастного к нападению на сотрудников правоохранительных органов и убийству полицейских. Террорист входил в состав банды сторонников ИГ, ликвидированной в октябре 2018-го.

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Позднее ФСБ совместно со Следственным комитетом России и Росгвардией провела серию спецопераций, в ходе которых в Москве, Чечне, Дагестане и Ингушетии были задержаны семеро подозреваемых в финансировании группировок ИГ и «Хайат Тахрир аш-Шам»**. В сообщении ФСБ отмечалось, что за два года злоумышленники под видом сбора денег на благотворительность получили более 38 млн рублей.

Организатор этой группы Исраил Ахмеднабиев, также известный как Абу Умар Саситлинский, объявлен в международный розыск.

По словам председателя НАК и директора ФСБ Александра Бортникова, всего в 2018 году на территории России ликвидированы 65 боевиков и пресечена деятельность 37 террористических ячеек, которые планировали организовать теракты в северокавказских республиках и Ставропольском крае.

«Обстановка в Российской Федерации в сфере противодействия терроризму остаётся сложной, но контролируемой правоохранительными органами. В результате реализации комплекса мер в текущем году значительно снизилось число совершённых преступлений террористической направленности, сократилось количество терактов», — отметил Бортников на итоговом заседании НАК.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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