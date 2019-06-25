Пособие на детей от 1,5 до 3-х лет вырастет с 50 рублей до 10 тысяч

Правительство подготовило законопроект, который позволит выплачивать малообеспеченным семья повышенное пособие на детей от полутора до трех лет. Размер этого пособия был установлен еще в «лихие» 90-е и составляет 50 рублей в месяц. В правительстве пришли к выводу, что будет правильнее не платить мизерное пособие всем семьям без разбора, а в разы повысить его, но при этом выплачивать лишь самым нуждающимся. Вот только кого именно отнести к категории «нуждающиеся» и какие критерии нуждаемости установить, в правительстве долго не могли решить.

- Подготовлен законопроект о повышении критериев нуждаемости семей с полутора до двух прожиточных минимумов на человека, чтобы увеличить число тех, кто сможет получать от государства ежемесячную поддержку на первого и второго ребенка, - сообщил Медведев на совещании по демографии во вторник в подмосковных «Горках».

По его словам, ежемесячное пособие для таких семьей будет составлять более 10 тысяч рублей на одного ребенка.

Медведев также напомнил, что с 1 июля почти вдвое увеличатся компенсационные выплаты трудоспособным неработающим родителям, которые ухаживают за детьми-инвалидами. А для семей на Дальнем Востоке была введена единовременная выплата при рождении первенца в размере двукратной величины прожиточного минимума на ребенка.

- Будем продолжать софинансирование из федерального бюджета ежемесячной выплаты при рождении третьего и последующего детей в регионах Дальнего Востока, включая Бурятию, Якутию, Сахалинскую область, Чукотский округ, - добавил премьер.

На национальный проект «Демография», рассчитанный до 2024 года, из казны собираются выделить более 3 триллионов рублей.

- В сфере демографии у нас две принципиальные цели: добиться естественного прироста численности населения и увеличить среднюю продолжительность жизни до 78 лет к 2024 году, - напомнил Медведев.

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