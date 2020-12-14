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Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."

14 декабря 2020, 00:20  •  124 • Политика
Британский журналист Дин О'Брайен продолжает показывать Западу, как на самом деле живут жители Донбасса, которые вот уже почти семь лет вынуждены укрываться от постоянных обстрелов ВСУ. Он призвал западных политиков посмотреть в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке...".
Журналист выложил фотографию с закутанным в халат ребёнком - болезненного вида мальчиком, исхудавшим и с синяками под глазами. Рядом можно заметить пакет, где, по всей видимости, находятся продукты.
Этот мальчик Эрик, живёт в Горловке, Донецк. Его отец умер от пневмонии в начале этого года, поэтому живёт только с матерью. Их дом разваливается из-за постоянных обстрелов со стороны украинских сил. Волонтёры пришли сегодня утром, чтобы доставить немного еды и предметов первой необходимости, - пишет репортёр в Twitter.
Скриншот: Twitter/@DeanoBeano1
Отметим, что Дин О'Брайен, стремясь сформировать целостную картину происходящего, побывал по обе стороны линии соприкосновения. Он успел посетить Одессу, Славянск, Краматорск, Мариуполь и Донецк. Журналист регулярно показывает сцены из жизни в осаждённом Донбассе, которые мировое сообщество, во всём поддерживающее Украину, предпочитает не замечать.
В прошлый раз он выкладывал фотографию, наглядно показывающую условия, в которых вынуждены жить люди. На снимке видно разбитое в результате очередного обстрела окно, которое кто-то заделал фанерной доской. О'Брайен отметил, что осенью в Донецке начинает холодать. Он удивился, что люди способны выживать в подобных условиях.
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