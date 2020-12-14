Посмотрите в глаза войне: "Этот мальчик по имени Эрик живёт в Горловке..."

Журналист выложил фотографию с закутанным в халат ребёнком - болезненного вида мальчиком, исхудавшим и с синяками под глазами. Рядом можно заметить пакет, где, по всей видимости, находятся продукты.

Этот мальчик Эрик, живёт в Горловке, Донецк. Его отец умер от пневмонии в начале этого года, поэтому живёт только с матерью. Их дом разваливается из-за постоянных обстрелов со стороны украинских сил. Волонтёры пришли сегодня утром, чтобы доставить немного еды и предметов первой необходимости, - пишет репортёр в Twitter.

Скриншот: Twitter/@DeanoBeano1

Отметим, что Дин О'Брайен, стремясь сформировать целостную картину происходящего, побывал по обе стороны линии соприкосновения. Он успел посетить Одессу, Славянск, Краматорск, Мариуполь и Донецк. Журналист регулярно показывает сцены из жизни в осаждённом Донбассе, которые мировое сообщество, во всём поддерживающее Украину, предпочитает не замечать.

В прошлый раз он выкладывал фотографию, наглядно показывающую условия, в которых вынуждены жить люди. На снимке видно разбитое в результате очередного обстрела окно, которое кто-то заделал фанерной доской. О'Брайен отметил, что осенью в Донецке начинает холодать. Он удивился, что люди способны выживать в подобных условиях.