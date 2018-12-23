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«Посмотрите уже своими глазами»: Госдума снова пригласила миссию ООН в Крым

23 декабря 2018, 16:54  •  121 • В России

Это происходит уже третий год подряд: в минувшую субботу Генассамблея ООН снова приняла с подачи Украины резолюцию по нарушению прав человека в Крыму. Предложенный Киевом документ на сей раз поддержали 67 стран (среди них США, ЕС, Япония и Турция) - это на 5 меньше, чем в прошлом году. «Против» проголосовали 27, включая Китай, Беларусь, Индию, Сербию, ЮАР, Венесуэлу, Сирию и другие. Еще 70 государств воздержались.

Но показательно, что ведающий финансовыми вопросами пятый комитет ООН выделить деньги на реализацию этого решения уже отказался.

- Российская Федерация гарантирует защиту прав и свобод на всей своей территории, включая Крым. При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое, - заявил на это заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Леонид СЛУЦКИЙ, глава Комитета Госдумы по международным делам:

«Приезжайте и вопрос отпадет раз и навсегда»

- В целом на площадке ООН пока вновь восторжествовал предвзятый подход и двойные стандарты, а победу над истиной одержало политиканство и русофобская истерия. Ни о каких притеснениях жителей Крыма после его возвращения в родную гавань речи не шло и не идет. И прежде чем соглашаться с голословными обвинениями в ухудшении прав человека, считаю, что представителям ООН стоило бы побывать на полуострове, посмотреть, как живет его население и пообщаться с простыми гражданами, как до этого сделали многие европейские делегации. Тогда они смогли бы составить для себя объективное мнение о реальной жизни крымчан, и вопрос отпал бы раз и навсегда. Повторю, что со своей стороны, если потребуется, готов оказать любое содействие в посещении полуострова миссии ООН, - предложил депутат, который уже возил на полуостров делегации французских депутатов и сенаторов в 2015 и 2016 годах.

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