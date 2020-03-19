Посмотрите своими глазами: Что сделала Россия с Крымом

Автор:

Гришин Александр

В этот день 6 лет назад "Крымская весна" закончилась. И вместо неё начался период "Крымского ренессанса", говоря о котором нельзя не вспомнить один из древнейших в истории латинских афоризмов: "Per aspera ad astra". Или же, в переводе на русский – через тернии к звёздам.

Украина – крымчанам: так не доставайтесь же вы никому!

Терний не то чтобы хватало. Их было просто даже через край с избытком. И все имели корни в той стране, из которой Крым перед этим смог вырваться. Сначала пакостями Крыму занимались обиженные до глубины души "изменой" крымчан украинские радикальные националисты-активисты. Но вскоре это вышло на уровень государственной политики Украины по отношению к своим бывшим гражданам и утраченной территории. Любовь Украины к населению полуострова оказалась родственной садомазохизму, где Крыму отводилась участь мазохиста, получающего удовольствие от того, что его убивают в буквальном смысле этого слова.

Вода

Киев не согласился с результатами референдума и объявил территорию Крыма и Севастополь "временно оккупированными Российской Федерацией". Но в ответ сам повёл себя как оккупант по отношению к населению. И уже в апреле 2014-го прекратил подачу воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу. Надо сказать, что всю свою историю, начиная со второй половины 50-х годов 20-го века, полуостров критически зависел от этой воды. По нему в Крым поступало 85% использовавшихся для водоснабжения и в сельском хозяйстве, а также для ряда зависящих от воды промышленных производств, например, для завода "Крымский титан".

Электричество

В сентябре-декабре 2014-го Украина вводила ограничения на поставки электроэнергии на полуостров. История получила продолжение в 2015-м. Тогда "гражданские активисты" Украины сначала повреждали опоры высоковольтных линий электропередачи (ЛЭП) и препятствовали их ремонту, а потом, когда Украина 13 ноября 2015-го закончила ремонт Ровенской АЭС и перестала закупать электроэнергию у России, всё те же активисты запрещённого в России "Правого сектора" и других националистических структур осуществили подрыв нескольких опор ЛЭП. По которым Крым снабжался электроэнергией из Украины, поскольку сам мог обеспечить себя электроэнергией лишь на 30%. Ситуация с энергетической блокадой мало чем отличалась от блокады водной. Небезынтересно, что, как и в случае с водной блокадой, Киев, как образно выражаются некоторые эксперты, "выстрелил себе в ногу". Ведь без воды и электричества оказался не только полуостров, но и ряд районов Херсонской области. Что не лучшим образом сказалось на показателях этого региона Украины.

Транспорт

27 декабря 2014-го СНБО Украины принял решение о прекращении пассажирского сообщения с Крымом автоперевозчиками и железной дорогой. Сначала перестали ходить пассажирские поезда, а потом и грузовые. Введённые ограничения ударили в первую очередь по гражданам Украины, направлявшимся в Крым на отдых или в гости к родственникам, которым теперь приходилось платить таксистам втридорога, чтобы добраться до украинских пунктов перехода на границе, а потом ещё и топать пешком до российских погранпунктов. Тем, кто ехал на своём личном автотранспорте, повезло в этом отношении больше.

Продовольственная и торговая блокада

В сентябре 2015-го "гражданские активисты" Украины в Херсонской области на всех трёх КПП на границе со стороны Украины одновременно перекрыли дороги для проезда грузовых автомобилей бетонными блоками и начали досматривать без всяких правовых оснований легковой автотранспорт, выискивая "предателей".

Через два месяца правительство Украины во главе с Яценюком по инициативе занимавшего тогда пост президента Петра Порошенко запретило поставки продовольствия и грузовые перевозки в Крым, а меньше чем через месяц, 16 декабря оно же приняло решение о запрете на поставки товаров, работ и услуг в Крым и из него.

Блокада полуострова окончательно стала государственной политикой Украины, несмотря на то что и сама Украина несёт от неё исключительно убытки. Тактика "выжженной земли", которая относится только к методам ведения войны и является запрещённой по всем международным нормам, применяется Киевом до сих пор для того, чтобы привести население Крыма "в чувство", пробудить в нём любовь к Украине и желание немедленно слиться в родственном экстазе. Мягко говоря, алогично и противоестественно, как и многое на нынешней Украине.

А что же в ответ или не в ответ за эти годы в Крыму сделала Россия?

Если с другом буду я

Конечно, в первую очередь Россия постаралась нивелировать негативные последствия от "любви" Украины к живущим на полуострове людям. Укры перекрыли поставки электроэнергии, Россия перебросила в сжатые сроки энергомост из Кубани по морскому дну, который построили в кратчайшие сроки, и, хотя он не решил полностью всех проблем Крыма, существенно снял остроту проблемы. В декабре 2015-го Украина согласилась поставлять в "украинские Крым и Севастополь" (как Киев предлагал записать эту формулировку в контракте) электроэнергию.

И по инициативе Владимира Путина среди населения полуострова был проведён опрос, согласны ли местные жители на "украинизацию" для получения электричества или же они готовы ещё немного потерпеть. Более 93% опрошенных не согласились считать себя частью Украины. Киев промахнулся – построенные за эти годы Балаклавская и Таврическая тепловые электростанции в Крыму не только обеспечили полуостров своей электроэнергией, но и превратили Крым в её поставщика на материковую часть России.

С водой проблему до конца решить не удалось. И количество орошаемых земель сельхозназначения уменьшилось в разы. Но вот виноградари увеличили площадь виноградников, на полуострове заложили новые сады, внедряются новые технологии и в орошении (капельный и внутрипочвенный), отрабатывается более высокая степень очистки сточных вод для технических нужд, проведена реконструкция водозаборов и водохранилищ. Так что заморить крымчан голодом и жаждой у Украины не получилось. Последние несколько лет площадь орошаемых земель, хоть и не достигла прежних значений, имеет устойчивую тенденцию к увеличению.

Виноградари Крыма увеличили площадь виноградников. Фото: Valery Lukyanov/ Globallookpress

В любом случае, ни жителям полуострова, ни сельскому хозяйству гибель от обезвоживания не грозит. Так что свершила Россия за эти годы в Крыму, если брать самое-самое?

Самое зримое

Конечно, самым зримым достижением России за прошедшие годы стал Керченский мост (иногда его ещё называют Крымским). Задача по его строительству была поставлена на следующий день после принятия Крыма в состав РФ – 19 марта 2014-го. Было понятно, что имеющаяся Керченская паромная переправа не в состоянии решить ни одной глобальной задачи, ни завезти в курортный сезон всех желающих отдыхающих, ни обеспечить необходимыми грузами. Да ещё она серьёзно зависела от погоды. В феврале 2016-го началось строительство.

Чуть более чем через два года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части моста, а 18 декабря 2019-го строительство завершилось, и по нему по железнодорожным путям проехали первые поезда. Пока по "железке" ходят только пассажирские поезда, но с 1-го июля будет запущено и движение грузовых составов. Между тем по автомобильному мосту с момента открытия проехали уже больше 8 миллионов машин. А на днях по мосту пошли электрички, на которых жителям Крыма и тем же туристам весьма удобно добираться до Кубани и, соответственно, наоборот.

Уникальные характеристики моста (ж/д проезд по нему составляет 18,1 км, а автомобильная часть дороги почти 17 км) дополняются впечатляющим внешним видом, в том числе подсветкой в цветах флага России в тёмное время суток. Многочисленные критики проекта и откровенные всепропальщики по обе стороны российско-украинской границы, прошедшие стадии от "этого не может быть никогда" до "всё равно всё развалится и рухнет" были посрамлены – мосту не потребуется ремонт в течение 100 лет.

18 декабря 2019-го строительство моста завершилось, и по нему по железнодорожным путям проехали первые поезда. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

А руководителю компании, занимавшейся строительством этого уникального сооружения, Аркадию Ротенбергу Владимир Путин на днях присвоил звание "Герой труда Российской Федерации".

Самое рекордное

За всю свою советскую историю Крым всегда позиционировался как место отдыха и поправки здоровья. В сезон летних отпусков там было не найти живого места на побережье, кроме нескольких "диких" мест. Но во время пребывания в составе Украины полуостров хирел с каждым годом, инфраструктура ветшала и все санаторно-курортное хозяйство приходило в упадок. В 2014-м из-за позиции Украины Крым смогли посетить лишь 3,8 млн человек. При этом значительная часть из них были гражданами Украины. Пять лет спустя, в 2019-м Крым поставил абсолютный рекорд – 7,43 млн туристов. Число отдыхающих из Украины остаётся примерно на том же уровне, под миллион человек, но с гражданами России им не соревноваться.

Всё больше туристов предпочитают отдыхать в Крыму. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress

На полуострове были снесены самострои на побережье, чтобы отдыхающие могли получить доступ к пляжам и морю без всяких ограничений. В городах на ЮБК идет активное строительство гостиниц и частных мини-отелей. Проблем ещё хватает, в том числе и доставшихся в наследство от Незалежной, но часть из них уже решена, часть решается, а часть ещё ждёт своей очереди.

Самое значимое

Тут сразу целый перечень, не знаешь, с чего начать. Крым стал мощным транспортным узлом, который потребовал новых решений. В рекордные сроки, за 22 месяца, был построен и запущен в эксплуатацию красивейший новый Симферопольский аэропорт, получивший имя великого русского художника И.К. Айвазовского. В день шестилетия воссоединения Крыма с Россией этот аэропорт, напоминающий своим обликом морскую волну, принял 10-миллионного пассажира. Всего за два года работы.

Новый Симферопольский аэропорт напоминает своим обликом морскую волну. Фото: vk.com/sip.airport / Globallookpress

Или же тут надо вспомнить современную скоростную трассу "Таврида" протяжённостью свыше 250 км, первая очередь которой уже запущена в эксплуатацию, а окончательно строительство завершится в сентябре нынешнего года. А, может быть, международную автотрассу Симферополь – Алушта – Ялта. Или же, раз речь зашла о Ялте, вспомнить реконструкцию уникальной Ялтинской набережной. Или же поговорить об оживлении строительной отрасли, когда и Симферополь, и Севастополь, и другие города неожиданно ощетинились строительными кранами, упёршимися в небо. Или про строительство кольцевой объездной дороги вокруг столицы Крыма, разгрузившей Симферополь от пробок. Или про строительство школ, детсадов, многопрофильного республиканского медицинского центра ГБУЗ РК "Крымская республиканская клиническая больница имени Семашко" стоимостью 10 млрд рублей. А может, про возрождение промышленного потенциала. К примеру, все судостроительные предприятия Крыма завалены заказами на много лет вперёд, а со стапелей уже сходят корабли и для ВМФ, и для гражданского морского флота, в том числе и рыболовные.

Самое важное

Но самое важное, безусловно, – это люди. Крымчане стали получать социальную и медицинскую помощь по российским стандартам, которые гораздо выше, чем на Украине. Пенсии жителям полуострова стали повышаться практически сразу. Сначала выплачивали украинские с повышающим коэффициентом 3,8. С апреля по июль 2014-го пенсии повышались три раза, каждый раз на 25%. В 2015-м окончательно перешли на российскую пенсионную систему, если украинская пенсия превышала российскую, то пенсионерам оставляли размер пособия Украины (в пересчёте на рубли). В 2020-м, по сообщению Пенсионного фонда РФ, средний размер пенсии в Крыму составит 16,5 тысячи рублей.

Российские зарплаты пришли на полуостров практически вместе с пенсиями. И потому неудивительно, что на строительстве того же Керченского моста, а сейчас и на "Тавриде" и других объектах трудятся тысячи гастарбайтеров, приехавших из Украины.

Бюджет Крыма увеличился в разы. В основном за счёт дотаций федерального центра. Но выросли и собственные доходы. Принятая и реализуемая Россией федеральная целевая программа "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя" включает в себя гигантские, в сотни миллиардов рублей инвестиции в развитие инфраструктуры полуострова, создание мощнейшего туристического кластера, которые позволят Республике Крым превратиться через некоторое время в высокодоходный субъект Федерации и не дотационный регион, а донорский.

Впрочем, чтобы понять всё, что делает Россия в Крыму, надо туда просто съездить и посмотреть всё своими глазами.