«Посмотрим»: Трамп ответил на вопрос о признании Крыма частью России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность признания Крыма частью России, а также высказался по поводу введённых в 2014 году санкций в отношении Москвы. На оба вопроса журналистов глава Белого дома ответил: «Посмотрим». Кроме того, американский лидер обрисовал круг тем, которые планирует обсудить с Владимиром Путиным на встрече в Хельсинки 16 июля. Среди заявленных вопросов — ситуация в Сирии и на Украине, а также «вмешательство» России в выборы президента США. В экспертном сообществе считают, что Трамп пытается сохранить пространство для манёвра перед встречей с Путиным, однако исполнить задуманное ему не позволит американский истеблишмент.

«Мы будем говорить о мире»

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп высказался о признании Крыма частью России. «Посмотрим», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналистов президентского пула во время полёта в гольф-клуб в Нью-Джерси, сообщает Politico.

В таком же ключе Трамп прокомментировал вероятность снятия антироссийских санкций, введённых Западом в 2014 году.

«Мы посмотрим, какие шаги предпримет Россия. Мы намерены обсудить с Россией много вопросов», — ответил президент США.

Также представителей СМИ интересовала предстоящая встреча американского лидера с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдёт 16 июля в Хельсинки.

По словам Трампа, основными темами, которые он собирается затронуть в ходе саммита США — Россия, являются ситуация на Украине, в Сирии, Крыму, а также «вмешательство» России в выборы в США.

«Мы собираемся поговорить об Украине, о Сирии, о выборах. Мы не хотим, чтобы кто-либо вмешивался в наши выборы. Мы будем говорить о происходящих в мире событиях. Мы будем говорить о мире» , — сказал глава Белого дома.

Президент Соединённых Штатов не исключил, что во время встречи с Путиным поднимет темы, которые «упустил» его предшественник Барак Обама.

В частности, это касается Крыма. Нынешний глава государства уверен, что «президент Обама позволил этому (воссоединению России и Крыма. — RT) случиться». Ранее американский лидер уже высказывался на этот счёт. В начале июня Трамп, отвечая на вопрос о Крыме, заявил: «Спросите Обаму».

15 июня, комментируя слова Дональда Трампа о Крыме, официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что «в РФ на всех уровнях было заявлено, причём неоднократно и регулярно, что обсуждение статуса Крыма — тема закрытая». Она также добавила, что в случае, если «есть вопросы относительно статуса Крыма, нужно заглянуть в Конституцию РФ».

Отдельно президент США остановился на вопросе разоружения, заявив о возможности переговоров на тему сокращения расходов на вооружения, «чтобы сэкономить миллионы долларов», сообщает ТАСС.

«Возможно, нам удастся разрядить обстановку в мире с помощью Китая и России. Это было бы неплохо. Я думаю, что наладить отношения с Китаем и Россией было бы хорошо», — приводит ТАСС слова американского президента.

«Трамп не всесилен»

Осознавая ценность темы Крыма, Трамп расширяет «пространство возможностей и неопределённости» перед переговорами, заявил в беседе с RT политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. При этом, как подчёркивает эксперт, реальной власти в этом вопросе у президента Соединённых Штатов всё равно нет.

«В США всё же Трамп не является человеком всесильным, поскольку в стране работает система сдержек и противовесов», — отмечает Бышок.

«Даже если бы Трамп желал всем сердцем признать Крым, снять санкции с России и так далее, то этого всего не случилось бы. Кроме того, несмотря на то что в США две главные партии — демократы и республиканцы — спорят практически по всем вопросам мироздания, у них всё же, к сожалению для нас, есть устойчивый антироссийский консенсус», — указывает политолог.

У Трампа большой опыт переговорщика, и он «может делать такие реверансы, за которыми ничего не будет стоять», продолжает Бышок. Это укладывается в общий стиль американского лидера, который часто демонстрирует неопределённость и готовится к тому, что всё может измениться и «на стол переговоров может быть положено практически всё».

«Хочу напомнить, что, например, перед встречей с Ким Чен Ыном со стороны Трампа тоже были абсолютно разные сигналы. Начиная от того, что США могут в любой момент КНДР разбомбить и готовы это сделать прямо сейчас, до выражений надежды поладить с северокорейским лидером и прийти к компромиссу», — отмечает эксперт.

Вместе с тем от самой встречи аналитик не ждёт конкретных результатов, однако даже несмотря на это высоко оценивает её значение.

«Думаю, эта встреча будет символическая. Не только для двусторонних отношений, но для стабильности и безопасности мира в целом необходимо, чтобы лидеры великих держав (а великих держав у нас немного) хотя бы раз в год встречались, жали друг другу руки, пусть даже протокольно, выступали с какими-то общими заявлениями о приверженности миру во всём мире», — заключил Бышок.

Отметим, что в Соединённых Штатах встречу Путина и Трампа воспринимают с опаской. Так, издание The Hill отмечает, что американский лидер столкнётся с «серьёзными рисками» в рамках переговоров с Владимиром Путиным. После переговоров с Ким Чен Ыном рейтинги Трампа выросли, однако относительно встречи с Путиным многие опасаются «неопределённости её программы, а также готовности Трампа пойти на умиротворение российского лидера».

Капитолийский холм в Вашингтоне © Joshua Roberts

Reuters

В то же время советник Трампа по национальной безопасности Джон Болтон отметил, что в сложившейся ситуации не стоит ждать «конкретных результатов или решений», так как сам факт встречи демонстрирует результативность.

Он добавляет, что, «несмотря на политический шум, Трамп решил, что эта встреча будет в интересах США».

Напомним, что 27 июня Джон Болтон приезжал в Россию. В Кремле его принимал Владимир Путин, на встрече также присутствовали глава МИД России Сергей Лавров и министр обороны Сергей Шойгу. Болтону была поручена организация саммита между президентами России и США.

При этом эксперты отмечают, что действия президента Соединённых Штатов вряд ли удастся предугадать. Трамп может в течение недели сделать противоречащие одно другому заявления, отмечает политолог-американист Константин Блохин, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН.

«Зная непредсказуемость и эксцентричность главы Белого дома, ожидать от него можно всё что угодно. А все эти заявления отражаются, на самом деле, в большей степени на Украине. Вот они сейчас переживают за то, как пройдёт встреча Путина и Трампа. По сути, от итогов встречи будет зависеть судьба Украины, если лидеры будут обсуждать повестку статуса Крыма», — отметил он в беседе с RT.

Нельзя исключить и то, что подобные заявления «делаются исключительно для улучшения информационного фона в российско-американских отношениях», считает Блохин. По мнению политолога, конечная цель этого — добиться от Москвы уступок.

«Можно сказать, отчасти повышение ставок, усиление переговорной позиции перед встречей», — заключил эксперт.