«Посмотрим, как сработает «Спутник V»: Путин ушёл на карантин из-за случаев заболевания COVID-19 в его окружении

Президент России Владимир Путин сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса. Путин уточнил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими, и отметил, что сможет лично проверить, как покажет себя на практике «Спутник V». Как уточнил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, в период самоизоляции президента будет действовать такой же режим работы, как и во время карантина, когда у него также не было очных мероприятий.

Президент России Владимир Путин сообщил, что какое-то время будет соблюдать режим самоизоляции из-за выявленных в его окружении случаев коронавируса. Об этом он сказал в разговоре с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

«С учётом этого президент России примет участие в запланированных на этой неделе в Душанбе сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества и совместном заседании глав государств — членов ОДКБ и ШОС в режиме видеоконференции», — сообщили в Кремле.

О том, что он может уйти на карантин, Путин заявил накануне во время общения с паралимпийцами в Кремле.

«Врачи изучают... даже в моём окружении проблемы возникают с этим COVID-19. Надо разобраться, что там реально происходит. Я думаю, мне самому скоро на карантин придётся. Много людей болеет вокруг», — сказал российский лидер.

Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин «абсолютно здоров» и его ПЦР-тест показал отрицательный результат.

«Медики делают свою работу. Это нормальная практика, когда человек контактный, он выжидает какое-то количество дней, какое-то время. Мы с вами знаем, что вакцина гарантированно защищает вас от тяжёлых случаев заболевания, но тем не менее заболеть возможно», — приводит его слова ТАСС.

Песков уточнил, что в Кремле известно, кто именно в окружении главы государства заболел коронавирусом, но не назвал его имя. Он рассказал, что в период самоизоляции Путина будет действовать такой же режим работы, как и во время карантина, когда у президента также не было очных мероприятий.

«Изоляция не влияет непосредственно на работу президента, но просто сейчас очных мероприятий какое-то время не будет. Но это не влияет на интенсивность, президент в режиме видеоконференции продолжает свою деятельность», — пояснил представитель Кремля.

В ходе совещания с членами правительства и руководством партии «Единая Россия», которое прошло во вторник в режиме видеоконференции, Владимир Путин также рассказал, что несколько человек заболели «в его самом близком окружении», у одного из них упали титры антител, и он «поздновато ревакцинировался».

«Я накануне общался с ним целый день, очень близко, в течение всего дня. К чему я это говорю — это естественный эксперимент, посмотрим, как реально сработает на практике «Спутник V», — заметил Путин.

Он уточнил, что титры антител к коронавирусу у него остаются высокими.

«Но посмотрим, как это будет выглядеть на практике, в жизни. Надеюсь... что «Спутник V» реально в жизни покажет свои высокие параметры по защите от COVID-19», — заявил президент.

АГН «Москва»

© Александр Авилов

Напомним, российский президент прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции весной. Первый укол он сделал 23 марта, второй — 14 апреля. Как сообщал Путин, у него был хороший иммунный ответ уже после первого компонента препарата и вторая прививка прошла без побочных явлений.

При этом после вакцинации первым компонентом Путин не уточнил, какой из трёх российских препаратов он выбрал. Сам Путин пояснял, что о том, какой препарат был выбран, знают только он и его врач. Глава государства высказал мнение, что каждый человек сам должен решить, какой вакциной прививаться.

«В принципе, можно сделать любую из них, они находятся на уровне самых лучших мировых образцов. Я думаю, самые лучшие на сегодняшний день. Наши вакцины, уверенно это говорю, самые лучшие по всем основным трём показателям», — подчеркнул Владимир Путин.

В частности, он неоднократно обращал внимание, что российские препараты не имеют серьёзных побочных эффектов и противопоказаний — сделать прививку могут даже граждане с тяжёлыми хроническими заболеваниями.

В России на данный момент одобрены к применению пять вакцин от коронавирусной инфекции: «Спутник V» и «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.

Согласно последним данным оперштаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, первый компонент вакцин от COVID-19 в стране получили 46,5 млн россиян, а полностью процесс вакцинации прошли 39,8 млн человек.