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«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко
15 декабря 2020, 11:10 • 99 • Украина
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал виновных в нынешней ситуации в Донбассе. Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Факты» 14 декабря
«Я критикую [экс-президента Петра] Порошенко и фракцию "Европейская солидарность". Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — заявил Кравчук.
Он подчеркнул, что активные боевые действия в Донбассе начались при Порошенко, который принял документы, которые «мешают нам сегодня выполнять наши полномочия». Поэтому, вместо того, чтобы обвинять действующего президента Владимира Зеленского, Кравчук призвал Порошенко «сначала посмотреть на себя в зеркало».
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