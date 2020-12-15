«Посмотри на себя в зеркало»: Кравчук осадил Порошенко

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук назвал виновных в нынешней ситуации в Донбассе. Своим мнением он поделился в интервью с изданием «Факты» 14 декабря«Я критикую [экс-президента Петра] Порошенко и фракцию "Европейская солидарность". Вчера вы, извините, создали сложности, а сегодня уже забыли об этом и выступаете нашими учителями», — заявил Кравчук.Он подчеркнул, что активные боевые действия в Донбассе начались при Порошенко, который принял документы, которые «мешают нам сегодня выполнять наши полномочия». Поэтому, вместо того, чтобы обвинять действующего президента Владимира Зеленского, Кравчук призвал Порошенко «сначала посмотреть на себя в зеркало».