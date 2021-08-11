Посмеют нарушить слово, данное Шойгу? Эксперт о "ползучем" захвате в Афганистане

В Афганистане талибами были захвачены девять городов, являющихся столицами провинций. При этом представители движения уже заявили, что не будут совершать атаки на соседние государства. Об этом ранее рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Представители движения "Талибан"* в Афганистане укрепляют свои позиции: по мере вывода американских войск они берут контроль в провинциях. Как сообщалось ранее, за последнее время талибы захватили сразу девять городов – столиц провинций.

Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнеса Финансового Университета при правительстве России Геворг Мирзаян в беседе с Царьградом объяснил, что сейчас происходит на афганском направлении.

Определенная угроза границам наших союзников в Средней Азии от "ползучего" захвата в Афганистане есть. Впрочем, как и при любом ином изменении статус-кво, заметил собеседник. Однако нужно понимать и реалии, в которых все это происходит.

По словам эксперта, наилучшим выходом из этой ситуации является переговорный процесс и, к примеру, соглашение с талибами. Однако добиться этого соглашения непросто, поскольку группировка разрозненна. Тем не менее эта со временем конфедерация группировок неизбежно будет вертикализирована.

"Талибан"* не заинтересован в "экспорте" революции по ряду внутренних причин, отмечает Мирзаян. Представители движения также не заинтересованы создавать слишком много проблем соседям.

Об этом ранее говорил и министр обороны Сергей Шойгу. На форуме "Территория смыслов" он отметил, что лидеры движения утверждали, что не намерены предпринимать попыток по пересечению границ и атакам на сопредельные территории. Однако на случай возможных провокаций, добавлял Шойгу, наши войска совместно с армейцами из Узбекистана и Таджикистана провели учения для проверки готовности ВС.

Собеседник Царьграда подчеркивает, что талибы, очевидно, настроены на рабочие взаимоотношения с другими странами. Им нужны деньги, нормальные отношения с соседними странами, и в каких-то вопросах они даже готовы идти на уступки.

Фактически расклад таков, что угроза от Афганистана есть, но сейчас это угроза другого порядка, полагает эксперт.

* "Талибан" - организация, деятельность которой в России запрещена.