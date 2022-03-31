Послы Украины отозваны из Грузии и Марокко: Зеленский объяснил решение

Украина отозвала своих послов из Грузии и Марокко. Президент Незалежной Владимир Зеленский в видеообращении объяснил своё решение.

Видеообращение Зеленский опубликовал на своём канале в Telegram. Он информировал о подписании указа, согласно которому из Марокко отзывается украинский посол.

"Есть те, кто зря тратят время и работают только на то, чтобы оставаться на должности", - произнёс президент Украины.

Он дал понять, что приказ, касающийся посла в Марокко, первый, но не последний. Зеленский напомнил, что украинский посол из Грузии тоже возвращён на родину.

По словам главного украинского политика, в ближайшее время ожидаются "конкретные результаты" от деятельности дипломатов в африканских и ближневосточных странах, в государствах Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. "Конкретные результаты" он захотел увидеть и от военных атташе.

"Дипломатический фронт - это один из ключевых фронтов, и всё там должны работать эффективно", - произнёс Зеленский.

Напомним, посол из Грузии отозван на Украину ещё 1 марта. Аналогичное решение принято в отношении украинского посла в Киргизии.