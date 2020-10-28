Послы США и ЕС обнулили борьбу с коррупцией – теперь украинским чиновникам можно всё

Решение КС касательно отмены статьи 366-1, предусматривающей уголовную ответственность чиновников за недостоверные сведения в электронной декларации, вызвало шок у майданщиков и профессиональных «борцов с коррупцией» за западные гранты. Как же так! Статья, позволявшая им понукать властью, признана неконституционной! «Судьи обнулили борьбу с коррупцией, - плачется русофоб Борислав Берёза, - бери взятки, грабь и насилуй гусей – Конституционный суд разрешил!» Однако, на поверку не всё так просто.

Как сообщил председатель Конституционного суда Александр Тупицкий, накануне он встретился с послами США и Евросоюза, Кристиной Квир и Матти Маасикаасом, и лишь после консультаций с ними было принято решение об отмене статьи 366-1 – это наглядная иллюстрация, как работает Конституционный суд Украины. Ни шагу без ведома западных кураторов! Маасикаас назвал их встречу с Тупицким «плодотворной» – «Мы обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, в том числе важность прозрачности власти и сохранения достижений революции достоинства 2014 года». Таким образом, Запад намеренно усложнил своим марионеткам – неправительственным организациям и разномастным правозащитникам, условия работы. По всей видимости, шатать власть Зеленского, и без того хлипкую, не входит в его намерения. А соросята, ничего более не умеющие, расшатывают и без того готовую обрушиться конструкцию украинского государства.

Таким образом, подчеркнём ещё раз, инициатива КС Украины полностью согласована с западными кураторами. А вот что – не зная об этом, – сказал о ней упоминавшийся выше майданщик Берёза. «Электронная декларация, в которой чиновник перечисляет имеющуюся у него собственность, движимую и недвижимую, теперь фикция. Если чиновник, депутат или министр не внесут чего-то в декларацию или занизят стоимость своего имущества, им за это ничего не будет. По сути, легализуются все активы, происхождение которых чиновники ранее не могли объяснить». Судя по всему, кураторы Зеленского осознают, в какую воронку затягивает страну после местных выборов, и не желают усугублять ситуацию, поощряя, тем самым, чиновников продолжать воровать и брать взятки. Двойные стандарты? А разве Запад ведёт себя как-то иначе?