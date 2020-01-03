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Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине

03 января 2020, 01:24  •  76 • Украина
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
 
Reuters
 

Об этом говорится на сайте посольства Польши на Украине.

«С большим беспокойством и печалью мы заметили, что представители власти разных уровней Украины, в том числе Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация, до сих пор отмечают исторические события и их фигуры, которые нужно раз и навсегда осудить», — говорится в совместном заявлении послов.

В частности, дипломаты отметили, что 1 января Киевская городская государственная администрация на своём здании выставила баннер с изображением Степана Бандеры.

Вместе с этим ранее Львовский областной совет принял постановление, направленное на выделение госсредств в 2020 году в память «нацистского коллаборанта» Андрея Мельника, а также «ксенофобского, антисемитского и антипольского писателя» Ивана Липы и его сына Юрия Липы, который является создателем «расистской теории украинской расы».

«Мы ожидаем, что Львовский областной совет и Киевская городская государственная администрация присоединятся к диалогу с целью поиска правды», — отмечается в заявлении.

Ранее в украинском городе Умань мужчина нарисовал на стене, которая находится на территории компактного проживания брацлавских хасидов, граффити с изображением главы нацистской Германии Адольфа Гитлера.

В августе в Николаевской области неизвестные нарисовали свастику и оставили оскорбительные надписи на памятнике жертвам холокоста. Позднее в этом же регионе вандалы осквернили другой монумент, посвящённый евреям, а также пригрозили президенту Украины Владимиру Зеленскому.

15 мая 2018 года американский Мемориальный музей холокоста опубликовал заявление, в котором говорится, что на Украине зафиксирован рост нетерпимости и антисемитизма.

Между тем 5 мая 2018 года внешнеполитическое ведомство Украины заявляло, что в стране не наблюдается роста числа проявлений антисемитизма.

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