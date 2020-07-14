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"Послушные руки": эксперт объяснил отказ Киева от Минских соглашений

14 июля 2020, 16:00  •  158 • Политика
Фото: Alexander Rekun/Global Look Press/www.globallookpress.com
Решения по урегулированию на Украине принимают в США
Президент Незалежной Владимир Зеленский не контролирует ситуацию в стране, как не контролировал ее и Петр Порошенко. Украинские власти послушно следуют плану, придуманному в Вашингтоне. Об этом заявил директор Центра общественного и информационного сотрудничества "Европа" Эдуард Попов.
Он напомнил, что под Минскими соглашениями стоит подпись Порошенко, под меморандумом "нормандской четверки" от 9 декабря 2019 г. – подпись Зеленского. Несмотря на это, урегулирование в Донбассе не продвигается, обязательства не соблюдаются. Все дело в том, что стратегию поведения официального Киева придумывают американцы.
"Украинцы – всего лишь говорящие головы и послушные руки", – пояснил Попов в эфире ютуб-канала "PolitWera".
По его мнению, Зеленский оказался в ситуации даже хуже, чем был Порошенко. Тот просто не выполнял Минские соглашения, а сейчас из Киева звучат заявления о том, что прежние договоренности нужно дезавуировать де-юре. Если документы будут отозваны, это станет фактически признанием украинских властей, что они врали международному сообществу, а их подписи ничего не значат.
Ранее в Киеве заявили, что план урегулирования по Донбассу нужно пересмотреть, так как "жизненные реалии" за годы затянувшегося конфликта сильно изменились. Аналитики увидели в этих словах хитрую подоплеку, цель которой – выставить Россию в некрасивом свете.
Урегулирование в Донбассе Зеленский называл своим приоритетом, когда боролся за пост президента Незалежной. Спустя год во власти он заявил, что за один срок не сможет решить эту проблему.

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