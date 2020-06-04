Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал намерения американских властей остановить завершение строительства и запуск газопровода "Северный поток - 2" при помощи новых санкций. Дипломату хватило трёх букв, чтобы дать жёсткий и краткий ответ.

"Смогут ли американцы остановить наш "Северный поток - 2", его строительство и запуск?" - спросили у Антонова в эфире программы "60 минут". "Если жёстко и кратко - нет!" - ответил посол России.

Ранее СМИ стало известно о том, что сенаторы США намерены представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток - 2". Новые ограничения должны будут коснуться страховщиков, работающих с российским проектом.

Тем временем немецкие политики раскритиковали президента США Дональда Трампа из-за угрозы санкций против "Северного потока - 2". Представитель ХДС Франц-Роберт Лисков заметил, что США действуют, руководствуясь собственными энергетическими и политическими интересами. А представитель левых Миньон Швенке призвала власти ФРГ ответить на эскалацию Вашингтона ответными мерами, пишет Nation News.