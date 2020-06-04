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Послу России в США хватило трёх букв, чтобы защитить "Северный поток - 2"

04 июня 2020, 09:55  •  37 • Политика
США не смогут остановить "Северный поток - 2", заявил посол России. "Если жёстко и кратко - нет!" - сказал дипломат в ответ на прямой вопрос журналиста.
Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал намерения американских властей остановить завершение строительства и запуск газопровода "Северный поток - 2" при помощи новых санкций. Дипломату хватило трёх букв, чтобы дать жёсткий и краткий ответ.
"Смогут ли американцы остановить наш "Северный поток - 2", его строительство и запуск?" - спросили у Антонова в эфире программы "60 минут".
"Если жёстко и кратко - нет!" - ответил посол России.
Ранее СМИ стало известно о том, что сенаторы США намерены представить законопроект по расширению санкций против газопровода "Северный поток - 2". Новые ограничения должны будут коснуться страховщиков, работающих с российским проектом.
Тем временем немецкие политики раскритиковали президента США Дональда Трампа из-за угрозы санкций против "Северного потока - 2". Представитель ХДС Франц-Роберт Лисков заметил, что США действуют, руководствуясь собственными энергетическими и политическими интересами. А представитель левых Миньон Швенке призвала власти ФРГ ответить на эскалацию Вашингтона ответными мерами, пишет Nation News.

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