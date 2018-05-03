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Послу РФ в Лондоне предложили встретиться с британскими парламентариями в День Победы

03 мая 2018, 06:09  •  125 • Политика

МОСКВА, 3 мая. /ТАСС/. Глава британской межпартийной парламентской группы по России Крис Брайант предложил послу РФ в Лондоне Александру Яковенко встретиться с членами британского парламента 9 мая, на что в российской дипломатической миссии заявили, что 9 мая россияне отмечают День Победы, и предложили организовать встречу в другой день.

Соответствующий ответ посольство дало в своем Twitter.

"Мы несколько раз пытались связаться с вами по телефону, чтобы ответить на ваше письмо, но ответа не было. Я предлагаю послу встретиться с межпартийной парламентской группой в следующую среду в 14:30 [16:30 мск]. Хорошо?" - написал Брайант в своем Twitter.

"Спасибо. 9 мая мы отмечаем День Победы и приглашаем вас, а также ваших коллег-парламентариев присоединиться к нам на церемонии возложения венков к Советскому военному мемориалу в 11:00 [13:00 мск], в которой примут участие британские и российские ветераны Второй мировой войны, - говорится в сообщении дипломатического представительства. - Мы скоро свяжемся с вами, чтобы организовать встречу в другой день".

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