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Послу Польши в РФ заявлен протест из-за планов эксгумации останков советских воинов

16 марта 2018, 17:09  •  81 • Политика

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией останков советских воинов в Стараховице с целью их перезахоронения на военном кладбище в Кельце. Об этом в пятницу сообщили в МИД РФ.

"16 марта 2018 года в МИД России послу Польши в Москве Влодзимежу Марчиняку заявлен протест в связи с планируемой эксгумацией [останков советских воинов] в городе Стараховице, - заявили в российском внешнеполитическом ведомстве. - Послу России в Варшаве Сергею Андрееву поручено посетить МИД Польши и потребовать прекращения подобных противоправных действий польской стороны".

"Очевидно, что в основе этого намерения лежит отнюдь не стремление достойным образом увековечить память наших солдат, которые в январе 1945 года отдали жизни за освобождение Польши и поляков от гитлеровских захватчиков", - подчеркнули там.

Как указали в ведомстве, "аргументация, приведенная в оправдание переноса останков - якобы власти не могут оградить мемориал в городе Стараховице от повторяющихся случаев вандализма, - поражает своим цинизмом". "Сначала создается благоприятный информационный фон для действий вандалов, а потом следует признание в бессилии остановить их, - пояснили в МИД. - Пример Стараховице свидетельствует, что в Польше, несмотря на все официальные заверения, даже воинским захоронениям не гарантирована сохранность".

В дипведомстве обратили внимание на то, что статья 5 двустороннего межправсоглашения о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий 1994 года предусматривает перезахоронение останков в государстве, в котором они захоронены, "только в исключительных случаях".

В министерстве акцентировали внимание на том, что ситуация Стараховице "никоим образом не может рассматриваться как исключительная". "Никому не дозволено тревожить прах погибших воинов-освободителей, - подчеркнули в МИД. - Призываем польские власти вернуться в русло цивилизованных подходов к чувствительной проблематике в военно-мемориальной области".

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