Послевоенное мироустройство: какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция

75 лет назад в Крыму началась Ялтинская конференция лидеров СССР, США и Великобритании. По словам историков, она определила послевоенное мироустройство, позволила разделить сферы влияния в Европе и десятилетиями сдерживала планету от новых глобальных конфликтов. Сформированная в Ялте международная система просуществовала почти до конца ХХ века. При этом отношение к ней западных лидеров со временем изменилось. Изначально американские и британские политики признавали, что советское руководство пошло на существенные уступки Западу и создало предпосылки для сохранения международной стабильности. Но затем они начали называть конференцию трагическим моментом и источником несправедливости.

4 февраля 1945 года в Ливадийском дворце под Ялтой начались переговоры между главами государств — союзников по антигитлеровской коалиции, вошедшие в историю как Ялтинская конференция. Лидеры СССР, США и Великобритании договаривались о том, как будет выглядеть мир после окончательной победы над нацистской Германией.

Путь к Ялте

Отношения между Москвой и странами Запада были натянутыми ещё со времён Гражданской войны. В 1930-е годы советское руководство пыталось создать международное объединение для противодействия нацизму, однако не нашло в этом вопросе понимания со стороны западных государств. Великобритания и Франция заключали с Гитлером международные договоры и одобрили в 1938 году в Мюнхене его план раздела Чехословакии. Зато после подписания советско-германского договора о ненападении в 1939 году СССР подвергся критике со стороны Запада.

В 1941 году, после нападения Германии на Советский Союз, отношения между Москвой, Лондоном и Вашингтоном потеплели. Однако два года союзники фактически игнорировали просьбы советского руководства об открытии Второго фронта в Европе.

Лишь на фоне успешного советского наступления на Курской дуге летом 1943 года между Великобританией и США оживились переговоры о необходимости высадки на атлантическом побережье Европы. Принципиальное решение по этому вопросу было принято в конце 1943 года на Тегеранской конференции.

Союзники высадились в Нормандии 6 июня 1944 года. Нацисты пытались вести войну на два фронта и даже предприняли в декабре успешное контрнаступление против англо-американских войск в Арденнах. Однако активные действия советских войск на Восточном фронте в январе 1945 года вынудили Гитлера перебросить силы туда.

«В начале 1945 года перспектива поражения рейха стала совершенно очевидна, и у союзников возникла необходимость определить правила игры на международной арене после завершения войны. Этой цели и должна была послужить новая конференция», — рассказал в беседе с RT военный историк Юрий Кнутов.

На Курской дуге

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По словам специалиста-историка Музея Победы Александра Михайлова, лидеры стран — членов Антигитлеровской коалиции долго не могли договориться о месте встречи.

«Черчилль предлагал встретиться в Великобритании. Рассматривались и иные места проведения: Аляска, Мальта, Афины, Каир, Рим. Однако Иосиф Сталин настоятельно требовал организации встречи именно в Советском Союзе, чтобы иностранные делегации смогли своими глазами увидеть, что творили нацисты и какой нанесли урон гражданам СССР. В итоге выбор был сделан в пользу Ялты», — пояснил эксперт.

Подготовка к конференции

Американской делегации был отведён Ливадийский дворец. Он же был избран площадкой для проведения переговоров. Советской делегации предстояло жить в Юсуповском дворце, а британской — в Воронцовском.

По словам Александра Михайлова, Крымский полуостров за время оккупации сильно пострадал, однако в сжатые сроки всё необходимое для организации работы конференции было найдено и доставлено в Крым. На полуостров прибыло около 1500 вагонов со строительными материалами, мебелью, техникой и оборудованием, необходимыми для приведения в порядок разрушенных дворцов и создания условий для проведения конференции.

Несмотря на то что линия фронта в это время проходила уже далеко от Крыма, из-за опасности диверсий в районе проведения переговоров были установлены строжайшие меры безопасности.

«Охрану делегаций и мест их проживания осуществляли специальные группы авиационного и артиллерийского прикрытия, вдоль южного побережья Крыма охранные функции возлагались на корабли Черноморского флота СССР вместе с судами США и Великобритании. Полуостров находился ещё в зоне досягаемости полёта немецких бомбардировщиков, поэтому командованием морской авиации Черноморского флота для защиты от нападения с воздуха были выделены 160 истребителей», — продолжил историк.

Как рассказал Михайлов, для охраны дворцов и самих заседаний конференции были привлечены несколько полков войск НКВД, а также оперативные сотрудники ведомства, призванные выявлять шпионов и диверсантов. Парк вокруг Ливадийского дворца был окружён четырёхметровым забором, а перемещение обслуживавшего конференцию персонала происходило по специальным разрешениям.

«Вокруг каждого из трёх дворцов создавались два кольца охраны, к которым ночью добавлялось ещё одно — в его состав входили военнослужащие пограничных частей со служебными собаками. Для удобства проживания и работы всех делегаций на их территориях создавались пункты связи — с телефонистами, знающими английский язык, которые могли обеспечить междугороднюю, а также международную связь в любую точку мира», — отметил эксперт.

Ливадийский дворец

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В честь прибытия в СССР иностранных делегаций прямо на лётном поле возле крымского города Саки был устроен торжественный приём. По пути в Ялту были подготовлены специальные места для отдыха гостей. Уинстон Черчилль воспользовался советским гостеприимством: он примерно на час остановился в Симферополе в доме, где во время оккупации жили высокопоставленные немецкие офицеры, и выкурил там сигару. По мнению историков, так британский премьер собирался с мыслями после длительного перелёта.

Судьбоносная конференция

В ходе Ялтинской конференции союзникам необходимо было обсудить несколько стратегических вопросов. Речь, в частности, шла об условиях капитуляции Германии и её послевоенном устройстве. В ходе переговоров лидеры стран — членов Антигитлеровской коалиции решили, что их общей целью является «уничтожение германского милитаризма и нацизма и создание гарантий в том, что Германия никогда больше не будет в состоянии нарушить мир всего мира». Для этого побеждённую страну планировались подвергнуть демилитаризации и разделить на оккупационные зоны.

Союзники договорились о взыскании с Германии репараций, половина из которых должна была достаться СССР, наиболее пострадавшему от действий нацистов.

Лидеры Антигитлеровской коалиции подписали в Ялте совместную Декларацию об освобождённой Европе, которая предусматривала ликвидацию союзных нацистам властей в оккупированных Германией государствах и установление демократических учреждений на основе всеобщих выборов.

«Одним из ключевых моментов Ялтинской конференции стало решение создать новую международную организацию, обладающую широчайшими полномочиями — будущую ООН. Принцип единогласия принятия решений Советом Безопасности позволяет миру с тех пор избегать глобальных конфликтов», — заявил Юрий Кнутов.

По словам историка, тогда же была оговорена ключевая роль в деятельности Совбеза пяти стран: СССР, США, Великобритании, Франции и Китая. А также принято решение о предоставлении отдельных мест в ООН Белорусской и Украинской ССР — республикам, наиболее пострадавшим от нацистской оккупации.

В ходе ялтинских переговоров Сталин дал согласие союзникам на вступление СССР в боевые действия на Тихоокеанском театре. На то, чтобы вступить в войну против Японии, Советский Союз получил «два-три месяца» с момента окончательного разгрома Германии. За это Москве пообещали вернуть аннексированные ранее Японией Курильские острова и Южный Сахалин, а также право на использование военно-морской базы в Порт-Артуре и Китайско-Восточной железной дороги. Монголия, согласно ялтинским договорённостям, становилась самостоятельным государством.

Ялтинская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании

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Наиболее болезненными и долгими, по словам Юрия Кнутова, стали переговоры по разделению сфер влияния в Европе и по «польскому вопросу».

«Эмигрантское правительство Польши предпринимало отчаянные попытки получить ускользающую от него власть, но не преуспело в этом. Большую часть Польши уже освободила Красная армия, там создавались свои органы власти. Поэтому в конечном итоге Западу пришлось довольствоваться общим декларированием демократических принципов устройства власти в Варшаве», — отметил он.

Много споров было вокруг польских границ. По словам историков, западным союзникам не нравилось расширение СССР за счёт Западной Украины и Западной Белоруссии. Однако в конечном итоге было принято решение провести границу по предложенной ранее Антантой «линии Керзона» (разделяющей территории по принципу преобладания поляков), но с отступлением на несколько километров в пользу Польши. При этом СССР подтвердил своё согласие на добровольную передачу Варшаве Белостока.

«В ходе переговоров лидеры Антигитлеровской коалиции подтвердили отнесение к зоне советских интересов Восточной Европы и Югославии, но передачу под англо-американский контроль Западной Европы, Италии и Греции, несмотря на то что там существовали мощные коммунистические движения», — рассказал Кнутов.

Западные политики изначально были довольны результатами Ялтинской конференции.

«Я уверен, что благодаря соглашениям, достигнутым в Ялте, Европа будет более стабильной в политическом плане, чем когда бы то ни было ещё», — заявил президент США Франклин Рузвельт в послании конгрессу 1 марта 1945 года.

Госсекретарь США Эдвард Стеттиниус в своих воспоминаниях прямо писал, что в Ялте «уступки Советского Союза Соединённым Штатам и Англии были больше, чем их уступки Советам».

«Я не знаю ни одно другое правительство, которое бы так твёрдо и последовательно выполняло свои обязательства, причём иногда даже во вред собственным интересам, как правительство Советской России», — сказал премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль в ходе выступления в палате общин 27 февраля 1945 года.

Памятник участникам Ялтинской конференции 1945 года

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© Артем Креминский

Однако всего год спустя, 5 марта 1946 года, Уинстон Черчилль, выступая в Вестминстерском колледже в городе Фултон (США), подверг жесточайшей критике систему отношений, сложившихся в Европе по итогам Ялтинской конференции, и призвал Запад объединяться против СССР.

И в наши дни западные политики предпочитают не вспоминать о тех оценках, которые давали СССР их предшественники всего несколько десятилетий назад.

«Так называемая стабильность Ялтинских соглашений была постоянным источником несправедливости и страха», — объявил президент США Джордж Буш — младший, выступая в Брюсселе в 2005 году.

Со временем оценки переговоров в Крыму в 1945 году со стороны американских политиков стали ещё более критическими.

«Ялтинская конференция была одним из самых трагических моментов XX века: Великобритания и США молчаливо признали право СССР распространить свою сферу влияния на всю восточную половину Европы», — отметил заместитель государственного секретаря США Дэниел Фрид в своём письме в редакцию The Los Angeles Times в 2007 году.

По словам Юрия Кнутова, сегодня обсуждение послевоенного устройства Европы носит парадоксальный характер.

«Польша обвиняет сейчас СССР в навязывании ей коммунизма, оккупации и так далее. Но почему она забывает о том, что сложившееся в 1945 году положение полностью поддержали на Ялтинской конференции Лондон и Вашингтон?» — отмечает историк.

По его словам, переговоры в Ялте были одними из наиболее судьбоносных в новейшей истории человечества.