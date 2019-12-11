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Послесловие к парижскому саммиту

11 декабря 2019, 17:24  •  84 • Украина
Как сообщил журналист Андрей Колесников, канцлер Ангела Меркель признала триумфатором парижского саммита президента России, о чём прямо ему и сообщила. Впрочем, все участники встречи, как хорошо знакомые друг с другом игроки в преферанс, расписав пульку в Париже, выиграли по мелочи, понеся при этом и незначительные потери. В итоге Меркель и Саркози почти «вышли в ноль», Путин немного выиграл, а Зеленский немного проиграл. Но расплатиться за всех предстоит не садившемуся играть Донбассу.
Минские соглашения должны быть выполнены от и до, - признали лидеры России, Германии и Франции. Их украинскому коллеге, накануне объявившему о «хитром плане» переписать план действий, утверждённый Совбезом ООН, в пользу Киева (сначала мы вернём границу с Россией, а затем вы, ДНР с ЛНР, проведёте выборы), не оставалось ничего, как согласиться. При этом Зеленскому не удалось навязать участникам встречи обсуждение статуса Крыма, хотя накануне саммита он уверял, что вопрос принадлежности Крыма будет обсуждаться участниками встречи наравне с вопросом будущего Донбасса. Но главное поражение Зеленского – децентрализация Украины, которую ему теперь, воленс-ноленс, придётся проводить. Он, само собой, будет тянуть резину в долгий ящик, всячески оттягивая начало непредсказуемого процесса, но дело-то сделано – Киев признал, что от федерализации Украины никак не отвертеться.
Москва тоже в небольшом проигрыше. Оказавшись за одним столом с президентом Украины, президент России, де-факто, выразил тому признание, хотя де-юре Зеленского главой государства Кремль так и не признал. Ситуация, по сути, небывалая, и для нашей дипломатии, вероятно, уникальная. По протоколу накануне встречи МИД РФ должен был объявить о признании Россией результатов президентских выборов на Украине, иначе с кем Путину предстояло договариваться в Париже, помимо Макрона и Меркель?! С украинским комедиантом? С пустым местом? Но, так или иначе, признав Зеленского де-факто, с ним придётся теперь иметь дело.
Теперь Зеленскому придётся протащить через Верховную Раду закон об особом статусе Донбасса то ли в его первой редакции, то ли в изменённом виде, что не очень-то и принципиально, что, по сути, запустит процесс дезинтеграции Украины. Не исключено, что в процессе голосования первой распадётся президентская фракция в Раде (сторонники Сороса из числа «слуг народа» не одобряют закон об особом статусе и не станут его поддерживать). Кстати, наш источник во фракции «слуг» сообщает, что Зеленский крайне разочарован итогами саммита, и уже нашёл виноватого – готовившего встречу Андрея Ермака, в последнее время налаживавшего мосты между Киевом и Москвой.
А что же Донбасс? А Донбассу теперь предстоит, хочет того местное население или нет, сыграть роль Крыма, «отыгранную» полуостровом в сезонах 1992-1996 годов. Придётся вернуться под сень Киева, чтобы одним своим появлением в унитарной стране развалить её на кусочки. Сколько на это уйдёт времени – неведомо. Крыму пришлось дожидаться два десятилетия. Впрочем, у Донбасса есть выбор. Предстоит выбрать между позором и войной. И выбор этот придётся сделать самим, на свой страх и риск. Крым в своё время такой выбор сделал, безо всякой оглядки на Москву. Хотя и проиграл, выиграв, впрочем, сполна в исторической перспективе.

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