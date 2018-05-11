Послепарадные впечатления • 17 • Аналитика







Что до пешей части парада, то она, в общем, понравилась. Шли, за редкими исключениями, четко, вроде никто с ноги не сбился, или это не попало в кадр. А то на одном из прошлых парадов один из военнослужащих, кажется, МЧС сбился с ноги на брусчатке, а режиссеры трансляции с упорством, достойным лучшего применения, показывали именно эту часть парадной "коробки". Вот зачем, спрашивается? Однако и в этот раз попенять операторам трансляции тоже есть за что. Слишком они увлекались планами, на которых видно, насколько все же неровна брусчатка у главной площади державы — по ней маршировать достаточно непросто, она вся немного "волнистая", и если показывать "коробки" со столь любимых операторами фронтальных планов, видно эти самые "волны", и кажется, будто идут плохо. А это не так. Больше в следующий раз показывайте "коробки" сбоку, от трибун или еще откуда-то, так они смотрятся идеально. Ну и чрезмерное увлечение широчайшими возможностями современного телевидения вроде камер в брусчатке и прочими очень крупными планами — также немного напрягало.





Новый вариант парадной формы, сильно напоминающий как сталинскую форму 1943 года, так и форму офицерского состава Русской Императорской армии, несмотря на привидевшиеся кое-кому "аналогии" чуть ли не с вермахтом, прижился и смотрится хорошо, и споров уже не вызывает. Особенно на фоне камуфляжной формы военнослужащих Войск национальной гвардии (Росгвардии), которая смотрелась, если честно, несколько чужой на этом празднике жизни, выбивалась из общего потока сильно. Также очень хорошо были заметны в общем потоке военнослужащих солдаты и офицеры с характерным южным, скорее даже средиземноморским, загаром. Где они его получили — и так понятно, не в солярии. Причем они были почти во всех представленных соединениях.



А вот в механизированной колонне в этот раз хватало новинок, несмотря на "неюбилейность". Причем организаторы парада в этот раз действовали по принципу "дадим стране угля — мелкого, но много", то есть группы каждого вида боевой техники были небольшими и состояли зачастую из 2-3 модификаций, зато разных видов техники было много и модификаций тоже. Но зато "коробки" брони смотрелись похуже, конечно. И все равно не все попали в колонну из тех, кому бы там стоило быть. Танк Т-14 "Армата" (об.148) — был, был и танк Т-72Б3 УБХ — "с улучшенными боевыми характеристиками" — так официально называется версия 2016 г. с 1130-сильным двигателем В-92С2Ф, решетчатыми экранами и ДЗ "Реликт" на бортах и элементами этой же ДЗ в старых модулях от ДЗ "Контакт-5" на ВЛД корпуса и лбу и крыше башни и прочими усовершенствованиями изначального Т-72Б3. А вот тяжелая БМП (ТБМП) Т-15 "Армата" (она же "Барбарис") опять отсутствовала. Но не потому, что с ними что-то случилось и от них отказались — машины успешно проходят испытания, танки ближе к их завершению, ТБМП чуть дальше, к тому же, для них созданы два новых боевых модуля с усиленным вооружением, в частности с 57мм пушками высокой и средней баллистики — "Байкал"("Кинжал") и "Эпоха". Какой из модулей "пропишется" на платформе, покажут испытания. Но уже заказаны первые три батальонных комплекта Т-14 и Т-15 для одного из полков 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.



Зато в танковой "коробке" были, наверное, главные новинки наземной части парада — боевые машины поддержки танков, БМПТ, она же — "Рамка-99", об. 199 (также называется часто боевой машиной огневой поддержки БМОП), объявленные на параде под рекламным названием "Терминатор". Уже в серийной конфигурации — с усиленной еще более защитой бортов, крыши, бронировкой контейнеров с ПТУР "Атака-Т" и 30мм пушек, новыми двигателями и элементами ходовой части. Еще до того, как была выпущена представленная на параде серия в 12 единиц, одна из опытных машин ненадолго съездила в Сирию — неизвестно, участвовала ли в активных боевых действиях, но "галочку" в модной ныне графе "сирийский опыт" поставила. Ну, это щутки, а боевой опыт, какой-никакой, очень важен, даже хотя бы опыт эксплуатации на столь сложном ТВД, как сирийский. Апрельское устрашение «Иджисов» с помощью «Каяков» — дело спорное. Озадачен ли Пентагон?



Впрочем, большой вопрос, зачем вообще ВС РФ нужна БМПТ в нынешней своей конфигурации. Да, у нее прекрасная защита, хорошая СУО, но все это, и намного лучше, реализовано на Т-15, которая еще и пехоту возит, а специализированный "бронированный застрельщик" на базе платформы "Армата" получится еще лучше, причем с 57мм пушками вместо 30мм — если, конечно, в МО решат, что такая специализированная машина нужна. Но если принятие на вооружение "Терминатора" имеет под собой именно поддержку ее же экспорта, как многие считают — то почему бы и нет? Небольшой партии таких машин в Сирии работа найдется, и не только там, а если удастся их продать в приличном количестве в какой-нибудь Алжир — то прекрасно. Да и опыт эксплуатации машины сам по себе бесценен.



Техника пехоты представлена новыми средними гусеничными БМП Б-11 "Курганец" (зачем-то названными диктором "тяжелыми", хотя таковыми они и в максимальном защитном обвесе не являются), и колесными БМП К-17 "Бумеранг", а также БМП-3 и БТР-82А — тут ничего нового не было. Хотя вполне возможно было бы выставить БМП-3М с тепловизионным многоканальным прицелом "Содема", они уже в частях имеются, но вряд ли бы публика заметила эту разницу. Десантники проехали на БМД-4М "Садовница" и БТР-МДМ "Ракушка" — число этих машин в войсках уже перевалило за две сотни в сумме. Противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1" представлены, похоже, уже в близкой к серийной конфигурации, судя по ряду деталей их облика. Ракетные войска и артиллерия представлены САУ 2С35 "Коалиция-СВ" и 2С19М2 "Мста-СМ" (ОКР "Дилемма-2"), РСЗО "Смерч" и, конечно же, комплексом "Искандер-М". Ряд образцов, которые раньше участвовали как опытные, ныне уже вполне серийные, и даже в Сирии побывали, как, например, "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет". Но побывали в Сирии и новинки Парада, такие как минозащищенный бронеавтомобиль "Тайфун" К-53949 4х4 ("Тайфуненок", его вариант еще называется "Тайфун-ВДВ"). Демократия – это власть демагогов



Недавние главные (не считая средств РЭБ) герои успешного отражения удара крылатыми ракетами по Сирии — боевые машины ЗРК "Бук-М2" и "Панцирь-С2" также в очередной раз проехали, вместе с новым "Тор-М2" (до того ездили или более ранние "Тор-М2У", или арктический вариант "Тор-М2"). Впрочем, в ночь после парада им в Сирии опять нашлось много работы, и, как предварительно сообщают, они с ней достаточно неплохо справились.



Новенький "Бук-М3", уже поставляемый в войсковую ПВО, почему-то, опять не показали — обещают через год. В этот раз арктические части, кроме сочлененных "Торов", также представлены небронированным снегоходом ТТМ-1901-40, правда, в кузове машины. В кузовах же проехали и робототехнические комплексы "Уран-9" (боевой) и "Уран-6" (саперный) . Видно, "Урану-9" побоялись довериться, а "Уран-6" просто медленный, ему сложно будет держать скорость на брусчатке. БПЛА "Корсар" самолетного типа и "Катран" — вертолетного, тоже ехали на грузовиках. Вероятно, и им пролет над Красной площадью пока не доверяют, учитывая многократное превосходство по числу аварий на час налета у беспилотников в сравнении с пилотируемыми машинами.



Многие возражали против участия в параде мотовездеходов-квадроциклов АМ-1 и пикапов УАЗ "Патриот". Мол, несолидно это для армии военной супердержавы, мы же не прибалты какие и не датчане. Но, надо сказать, использование "квадриков" для знаменной группы не выглядело дико, хотя и было оригинально. Показали технику, используемую в том числе в Сирии, таким образом — и хорошо. А "Патриоты" заполняли пространство вокруг ПГРК типа "Ярс-С", так что тоже не смотрелись чужеродно. Главное, не увлекаться этим "облегчением" в последующем на парадах. В частях-то подобная техника большого распространения не получит. Битва за русский Интернет. Проигрываем?



Но насколько неплоха сама механизированная колонна, настолько же плохо ее показывали "мастера телетрансляции". Резко возросшие возможности телевидения, которое способно налепить камеры где угодно — на брусчатку, на разных беспилотниках с камерами, на башню танка, на лоб корпуса, на голову командиру машины, на надгусеничную полку, на борт корпуса, да хоть на опорный каток, резко же вскружили головы режиссерам трансляции. И у тех разбегаются глаза от обилия камер, картинку с которых можно дать в эфир. Они и переключают виды то сверху, то откуда-то издали от Красной площади, то от въездов, то от выездов, то с камер на машине, то еще откуда-то. И эти крупные планы, в том числе самих военнослужащих — это, конечно, хорошо, но в меру! Беспрестанное щелканье кнопками переключения напоминает человека, который сидит у телевизора и бездумно щелкает каналами, пытаясь найти хоть что-то интересное. Уже не первый год показ новейшей техники портят эти неизвестные герои — парни с пультом перед экраном. Или внушите им, что умеренность — сестра таланта, или отберите пульт от телевизора. Конечно, от эпического провала с трансляцией прохода техники на этапном параде 2015г. нынешний парад, все же, далеко, но тем не менее, впечатление сложилось тягостное.



С авиационной частью все вышло более-менее, хотя и там не успевали показывать некоторые типы техники нормально, путались. Но в целом основные "хиты" авиачасти показали: и пару Су-57, и пару МиГ-31К с ГЗУР/ГЗПКР "Кинжал".



Что до плац-парада в конце и выступления барабанщиков, то, как кажется автору, им самое место на фестивале "Спасская башня", но никак не на Параде Победы. Это здорово, красиво, но это несерьезно. Хотя некоторым, наоборот, очень понравилось. Нетаньяху празднует День Победы в шаге от войны с Ираном



Два слова о мелькнувшем в конце трансляции эпизоде с ветераном и личной охраной Путина. Охрана действовала в своем праве, они-то не имели понятия, что это там за дедушка, и у них — свои правила и задачи, и действовали они правильно, Ну а Владимир Владимирович действовал в своем праве, пригласив ветерана с собой. Получилось неплохо. А вот с допуском на трибуны для тех, кто смог добыть приглашение, вышло достаточно своеобразно. Приглашенные люди поначалу не могли в бюро пропусков попасть, чтобы оттуда на трибуны пройти — кто-то заблокировал туда доступ, выставив оцепление не в том месте. Но достаточно быстро разобрались.



Но это все мелочи на самом деле, по сравнению с тем общественным единением, которое наблюдается в последние годы в этот день. Оно выражается и в миллионах людей на "Бессмертном полку", и в общем настроении людей на улицах от утреннего парада до вечернего салюта и после него. Вот именно объединяющее чувство пытаются отобрать у нас унылые стайки всяких рассказчиков о том, что "это была не победа, а поражение", "это день скорби и покаяния", "завалили трупами" и прочая, и прочая. В истории далеко не каждого народа есть такие "точки всеобщего объединения" или точки, в которых народ осознает себя единым целым. У нас таких было достаточно много. Но Великая Отечественная война — ближайшая к нам по шкале времени. Особенно если про "нас" говорить не только как про народ России, но и про весь бывший СССР.



Нас они в свой лагерь "скорбящих о своем поражении" не перетащат, но могут попытаться с нашими детьми и внуками. Наша задача — их правильно воспитать, с иммунитетом к любой подобной ментальной заразе. Потому что воспитание будущих победителей (а войн, к сожалению, хватит любому поколению) есть одна из самых важнейших для нас с вами задач. А не то будет, как на территории нам соседнего северного Сомали, населенного небратьями, где с этой задачей не справились, да и не пытались. Где лозунг "Фашизм не пройдет!" один из ведущих каналов назвал теперь "антиукраинским". Ну, в целом, учитывая, откуда взялись апологеты украинства и как их деды "воевали с Гитлером" (некоторые даже с первого дня сражались с Гитлером в рядах "Нахтигаль"), и какие идеи они вливают в нестойкие мозги, этот телеканал не ошибся… Парад в честь 73-й годовщины Великой Победы в Москве вышел, несмотря на свою "неюбилейность", достаточно интересным и весьма масштабным. В нем участвовало более 13 тыс. военнослужащих в 33 парадных расчетах, 159 единиц военной и специальной техники, а также 75 летательных аппаратов. Не подкачала погода, и в этом году, в отличие от прошлого года, воздушная часть парада состоялась.Что до пешей части парада, то она, в общем, понравилась. Шли, за редкими исключениями, четко, вроде никто с ноги не сбился, или это не попало в кадр. А то на одном из прошлых парадов один из военнослужащих, кажется, МЧС сбился с ноги на брусчатке, а режиссеры трансляции с упорством, достойным лучшего применения, показывали именно эту часть парадной "коробки". Вот зачем, спрашивается? Однако и в этот раз попенять операторам трансляции тоже есть за что. Слишком они увлекались планами, на которых видно, насколько все же неровна брусчатка у главной площади державы — по ней маршировать достаточно непросто, она вся немного "волнистая", и если показывать "коробки" со столь любимых операторами фронтальных планов, видно эти самые "волны", и кажется, будто идут плохо. А это не так. Больше в следующий раз показывайте "коробки" сбоку, от трибун или еще откуда-то, так они смотрятся идеально. Ну и чрезмерное увлечение широчайшими возможностями современного телевидения вроде камер в брусчатке и прочими очень крупными планами — также немного напрягало.Новый вариант парадной формы, сильно напоминающий как сталинскую форму 1943 года, так и форму офицерского состава Русской Императорской армии, несмотря на привидевшиеся кое-кому "аналогии" чуть ли не с вермахтом, прижился и смотрится хорошо, и споров уже не вызывает. Особенно на фоне камуфляжной формы военнослужащих Войск национальной гвардии (Росгвардии), которая смотрелась, если честно, несколько чужой на этом празднике жизни, выбивалась из общего потока сильно. Также очень хорошо были заметны в общем потоке военнослужащих солдаты и офицеры с характерным южным, скорее даже средиземноморским, загаром. Где они его получили — и так понятно, не в солярии. Причем они были почти во всех представленных соединениях.А вот в механизированной колонне в этот раз хватало новинок, несмотря на "неюбилейность". Причем организаторы парада в этот раз действовали по принципу "дадим стране угля — мелкого, но много", то есть группы каждого вида боевой техники были небольшими и состояли зачастую из 2-3 модификаций, зато разных видов техники было много и модификаций тоже. Но зато "коробки" брони смотрелись похуже, конечно. И все равно не все попали в колонну из тех, кому бы там стоило быть. Танк Т-14 "Армата" (об.148) — был, был и танк Т-72Б3 УБХ — "с улучшенными боевыми характеристиками" — так официально называется версия 2016 г. с 1130-сильным двигателем В-92С2Ф, решетчатыми экранами и ДЗ "Реликт" на бортах и элементами этой же ДЗ в старых модулях от ДЗ "Контакт-5" на ВЛД корпуса и лбу и крыше башни и прочими усовершенствованиями изначального Т-72Б3. А вот тяжелая БМП (ТБМП) Т-15 "Армата" (она же "Барбарис") опять отсутствовала. Но не потому, что с ними что-то случилось и от них отказались — машины успешно проходят испытания, танки ближе к их завершению, ТБМП чуть дальше, к тому же, для них созданы два новых боевых модуля с усиленным вооружением, в частности с 57мм пушками высокой и средней баллистики — "Байкал"("Кинжал") и "Эпоха". Какой из модулей "пропишется" на платформе, покажут испытания. Но уже заказаны первые три батальонных комплекта Т-14 и Т-15 для одного из полков 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии.Зато в танковой "коробке" были, наверное, главные новинки наземной части парада — боевые машины поддержки танков, БМПТ, она же — "Рамка-99", об. 199 (также называется часто боевой машиной огневой поддержки БМОП), объявленные на параде под рекламным названием "Терминатор". Уже в серийной конфигурации — с усиленной еще более защитой бортов, крыши, бронировкой контейнеров с ПТУР "Атака-Т" и 30мм пушек, новыми двигателями и элементами ходовой части. Еще до того, как была выпущена представленная на параде серия в 12 единиц, одна из опытных машин ненадолго съездила в Сирию — неизвестно, участвовала ли в активных боевых действиях, но "галочку" в модной ныне графе "сирийский опыт" поставила. Ну, это щутки, а боевой опыт, какой-никакой, очень важен, даже хотя бы опыт эксплуатации на столь сложном ТВД, как сирийский.Впрочем, большой вопрос, зачем вообще ВС РФ нужна БМПТ в нынешней своей конфигурации. Да, у нее прекрасная защита, хорошая СУО, но все это, и намного лучше, реализовано на Т-15, которая еще и пехоту возит, а специализированный "бронированный застрельщик" на базе платформы "Армата" получится еще лучше, причем с 57мм пушками вместо 30мм — если, конечно, в МО решат, что такая специализированная машина нужна. Но если принятие на вооружение "Терминатора" имеет под собой именно поддержку ее же экспорта, как многие считают — то почему бы и нет? Небольшой партии таких машин в Сирии работа найдется, и не только там, а если удастся их продать в приличном количестве в какой-нибудь Алжир — то прекрасно. Да и опыт эксплуатации машины сам по себе бесценен.Техника пехоты представлена новыми средними гусеничными БМП Б-11 "Курганец" (зачем-то названными диктором "тяжелыми", хотя таковыми они и в максимальном защитном обвесе не являются), и колесными БМП К-17 "Бумеранг", а также БМП-3 и БТР-82А — тут ничего нового не было. Хотя вполне возможно было бы выставить БМП-3М с тепловизионным многоканальным прицелом "Содема", они уже в частях имеются, но вряд ли бы публика заметила эту разницу. Десантники проехали на БМД-4М "Садовница" и БТР-МДМ "Ракушка" — число этих машин в войсках уже перевалило за две сотни в сумме. Противотанковые ракетные комплексы "Корнет-Д1" представлены, похоже, уже в близкой к серийной конфигурации, судя по ряду деталей их облика. Ракетные войска и артиллерия представлены САУ 2С35 "Коалиция-СВ" и 2С19М2 "Мста-СМ" (ОКР "Дилемма-2"), РСЗО "Смерч" и, конечно же, комплексом "Искандер-М". Ряд образцов, которые раньше участвовали как опытные, ныне уже вполне серийные, и даже в Сирии побывали, как, например, "Тигр-М" с боевым модулем "Арбалет". Но побывали в Сирии и новинки Парада, такие как минозащищенный бронеавтомобиль "Тайфун" К-53949 4х4 ("Тайфуненок", его вариант еще называется "Тайфун-ВДВ").Недавние главные (не считая средств РЭБ) герои успешного отражения удара крылатыми ракетами по Сирии — боевые машины ЗРК "Бук-М2" и "Панцирь-С2" также в очередной раз проехали, вместе с новым "Тор-М2" (до того ездили или более ранние "Тор-М2У", или арктический вариант "Тор-М2"). Впрочем, в ночь после парада им в Сирии опять нашлось много работы, и, как предварительно сообщают, они с ней достаточно неплохо справились.Новенький "Бук-М3", уже поставляемый в войсковую ПВО, почему-то, опять не показали — обещают через год. В этот раз арктические части, кроме сочлененных "Торов", также представлены небронированным снегоходом ТТМ-1901-40, правда, в кузове машины. В кузовах же проехали и робототехнические комплексы "Уран-9" (боевой) и "Уран-6" (саперный) . Видно, "Урану-9" побоялись довериться, а "Уран-6" просто медленный, ему сложно будет держать скорость на брусчатке. БПЛА "Корсар" самолетного типа и "Катран" — вертолетного, тоже ехали на грузовиках. Вероятно, и им пролет над Красной площадью пока не доверяют, учитывая многократное превосходство по числу аварий на час налета у беспилотников в сравнении с пилотируемыми машинами.Многие возражали против участия в параде мотовездеходов-квадроциклов АМ-1 и пикапов УАЗ "Патриот". Мол, несолидно это для армии военной супердержавы, мы же не прибалты какие и не датчане. Но, надо сказать, использование "квадриков" для знаменной группы не выглядело дико, хотя и было оригинально. Показали технику, используемую в том числе в Сирии, таким образом — и хорошо. А "Патриоты" заполняли пространство вокруг ПГРК типа "Ярс-С", так что тоже не смотрелись чужеродно. Главное, не увлекаться этим "облегчением" в последующем на парадах. В частях-то подобная техника большого распространения не получит.Но насколько неплоха сама механизированная колонна, настолько же плохо ее показывали "мастера телетрансляции". Резко возросшие возможности телевидения, которое способно налепить камеры где угодно — на брусчатку, на разных беспилотниках с камерами, на башню танка, на лоб корпуса, на голову командиру машины, на надгусеничную полку, на борт корпуса, да хоть на опорный каток, резко же вскружили головы режиссерам трансляции. И у тех разбегаются глаза от обилия камер, картинку с которых можно дать в эфир. Они и переключают виды то сверху, то откуда-то издали от Красной площади, то от въездов, то от выездов, то с камер на машине, то еще откуда-то. И эти крупные планы, в том числе самих военнослужащих — это, конечно, хорошо, но в меру! Беспрестанное щелканье кнопками переключения напоминает человека, который сидит у телевизора и бездумно щелкает каналами, пытаясь найти хоть что-то интересное. Уже не первый год показ новейшей техники портят эти неизвестные герои — парни с пультом перед экраном. Или внушите им, что умеренность — сестра таланта, или отберите пульт от телевизора. Конечно, от эпического провала с трансляцией прохода техники на этапном параде 2015г. нынешний парад, все же, далеко, но тем не менее, впечатление сложилось тягостное.С авиационной частью все вышло более-менее, хотя и там не успевали показывать некоторые типы техники нормально, путались. Но в целом основные "хиты" авиачасти показали: и пару Су-57, и пару МиГ-31К с ГЗУР/ГЗПКР "Кинжал".Что до плац-парада в конце и выступления барабанщиков, то, как кажется автору, им самое место на фестивале "Спасская башня", но никак не на Параде Победы. Это здорово, красиво, но это несерьезно. Хотя некоторым, наоборот, очень понравилось.Два слова о мелькнувшем в конце трансляции эпизоде с ветераном и личной охраной Путина. Охрана действовала в своем праве, они-то не имели понятия, что это там за дедушка, и у них — свои правила и задачи, и действовали они правильно, Ну а Владимир Владимирович действовал в своем праве, пригласив ветерана с собой. Получилось неплохо. А вот с допуском на трибуны для тех, кто смог добыть приглашение, вышло достаточно своеобразно. Приглашенные люди поначалу не могли в бюро пропусков попасть, чтобы оттуда на трибуны пройти — кто-то заблокировал туда доступ, выставив оцепление не в том месте. Но достаточно быстро разобрались.Но это все мелочи на самом деле, по сравнению с тем общественным единением, которое наблюдается в последние годы в этот день. Оно выражается и в миллионах людей на "Бессмертном полку", и в общем настроении людей на улицах от утреннего парада до вечернего салюта и после него. Вот именно объединяющее чувство пытаются отобрать у нас унылые стайки всяких рассказчиков о том, что "это была не победа, а поражение", "это день скорби и покаяния", "завалили трупами" и прочая, и прочая. В истории далеко не каждого народа есть такие "точки всеобщего объединения" или точки, в которых народ осознает себя единым целым. У нас таких было достаточно много. Но Великая Отечественная война — ближайшая к нам по шкале времени. Особенно если про "нас" говорить не только как про народ России, но и про весь бывший СССР.Нас они в свой лагерь "скорбящих о своем поражении" не перетащат, но могут попытаться с нашими детьми и внуками. Наша задача — их правильно воспитать, с иммунитетом к любой подобной ментальной заразе. Потому что воспитание будущих победителей (а войн, к сожалению, хватит любому поколению) есть одна из самых важнейших для нас с вами задач. А не то будет, как на территории нам соседнего северного Сомали, населенного небратьями, где с этой задачей не справились, да и не пытались. Где лозунг "Фашизм не пройдет!" один из ведущих каналов назвал теперь "антиукраинским". Ну, в целом, учитывая, откуда взялись апологеты украинства и как их деды "воевали с Гитлером" (некоторые даже с первого дня сражались с Гитлером в рядах "Нахтигаль"), и какие идеи они вливают в нестойкие мозги, этот телеканал не ошибся… Автор: Я. Вяткин, специально для "Военного обозрения" Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 17 Источник Похожие новости Удар по Голанам покажется Израилю шалостью. Должное возмездие уже у ворот Торговля оружием. Израиль. Взгляд из Стокгольма Послепарадные впечатления

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