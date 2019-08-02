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Последуйте примеру Путина: Россия предложила США и НАТО ввести мораторий на размещение РСМД

02 августа 2019, 06:09  •  52 • В мире
Москва предлагает Вашингтону не новые переговоры по ракетам средней и малой дальности, а введение моратория на развертывание РСМД, последовав примеру Путина.
Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД России Сергей Рябков.
"Предложили США и другим странам НАТО взвесить возможность объявления такого же моратория на развертывание средств средней и меньшей дальности как наш", - сказал он.
О словам Рябкова, после того, как США заявили о своем выходе из ДРСМД, президент России заявил о введении моратория на развертывание подобных систем, который будет действовать до тех пор, пока США не попытаются сами развернуть где-либо РСМД.
Рябков отметил, что России, по сути, в одностороннем порядке взяла на себя подобное обязательство, однако со стороны США и НАТО не видно желания пойти аналогичным путем.
Напомним, 2 августа Соединенные Штаты официально выходят из Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности. Об этом сообщил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, решение о выходе из ДРСМД Вашингтон принял из-за противостояния с Китаем, а все заявления об "агрессивной политики России" – это только дымовая завеса".
" Китайская сторона сегодня может спокойно уничтожать флот США и их военную инфраструктуру в Южно-Китайском море. Американцы таких возможностей не имеют, а значит, им необходимо выйти из ДРСМД»", - цитировал заявление сенатора ФАН.

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