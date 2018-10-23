Последствия выхода США из договора по ракетам средней и меньшей дальности

Американскому президенту безразлично, какие разрушения международного порядка влекут его действия

Волнует ли Вашингтон паника, которая поднялась в Западной Европе, особенно в Германии, после объявления Трампом о намерении выйти из договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) 1987 года?

Скорее всего, нет. Администрацию США мало беспокоит состояние европейцев в случае возвращения ситуации в середину 80-х годов. Тогда Европа жила в ощущении высоких рисков ядерной войны, которые порождались противостоянием американских ракет средней дальности «Першинг-2» и советских ракет того же класса «Пионер» (в американском обозначении СС-20).

Подлётное время этих ракет до целей составляло 5-7 минут в обоих направлениях, и это исключало исправление ситуации в случае ошибочного пуска. Именно данное обстоятельство вызывало вполне обоснованную тревогу в Бонне, Париже и других европейских столицах.

По договору, подписанному Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом, стороны отказались от производства, использования и хранения баллистических ракет наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности. Мир выдохнул с облегчением.

Теперь это состояние возвращается. России также ни к чему усиление опасности от ракет этого класса на своих западных рубежах. Она категорически против разрушения договора. Однако американцы упорно идут к возвращению ситуации к положению до 1987 года.

Военно-техническая суть затеянной американской администрацией дискуссии сводится к следующему: размещая свои системы ПРО в Румынии, США очень не хотят, чтобы те оказались в зоне мгновенного поражения. Угрозу мгновенного поражения сегодня может представлять только российская ракета «Искандер» с радиусом действия до 500 км.

Система «Искандер» не дотягивает с российской территории до баз ПРО в Румынии, и в Вашингтоне ей придумали новые свойства, которые попеременно меняются. То это «ещё одна ступень», то «дополнительные баки с горючим», то какой-то новый проект. Все эти изменения увеличивают дистанцию полёта аж до 2600 км.

Американские претензии носят крайне неопределённый характер. Российская сторона неоднократно ставила перед американцами вопрос об уточнениях, но ни разу не получила вразумительного ответа. Не дождавшись уточнений, Москва предлагала применить принцип взаимных инспекций – вы получаете доступ к нашим «Искандерам», а мы смотрим, не находятся ли на базах вашей ПРО крылатые ракеты «Томагавк». Или не приспособлены ли стоящие там пусковые установки ПРО MK41 для подобного типа ракет. У нас имеются по этому поводу серьёзные подозрения, так как «Томагавки» являются оружием первого удара.

Американцы наотрез отказываются от принципа взаимных инспекций, но продолжают обвинять Россию на бездоказательной основе. Вот и сейчас президент Трамп обвинил Россию в нарушении договора РСМД, не предъявив никаких фактов. Такая манера вызывает глубочайшую озабоченность в Европе. Это не бездарная мистификация с отравлением Скрипалей. Тут речь идёт о крайних рисках для безопасности Европы.

«Федеративное правительство в отчаянии от решения Трампа выйти из важнейшего договора по РСМД с Россией», – пишет немецкая пресса. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас направил специальное сообщение в СМИ: «Заявление США о выходе из ДРСМД достойно сожаления. Оно ставит перед нами и Европой сложные вопросы. От России неоднократно требовали ответить на упрёки в нарушении этого договора. До сих пор она этого не сделала. Договор по РСМД уже 30 лет является важной опорой европейской безопасности. В Европе он имеет особое значение».

Руководитель группы ХДС во внешнеполитическом комитете бундестага Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) заявляет: «Договор нужно сохранить любой ценой, чтобы предотвратить ядерную гонку в Европе». С резкой критикой решения Трампа выступила немецкая оппозиция. Левая партия потребовала от правительства «ни в коем случае не соглашаться на размещение в Германии ракет среднего и малого радиуса действия». Зелёные заявили, что «американскому президенту безразлично, какие огромные разрушения международного порядка он оставляет после себя своими выходками».

Международная общественная организация по ликвидации атомного оружия (Ican) потребовала от немецкого правительства «включиться в спор между США и Россией. «Трамп открывает этим дверь в неконтролируемую гонку атомных вооружений», - заявил представитель Ican Иоханнес Микешка (Iohannes Mikeska). Ican была отмечена Нобелевской премией мира в 2017 г. и объединяет активистов из 100 стран.

«Диалог по контролю над вооружениями необходим срочно! Президент Трамп хочет разорвать с Россией договор по ракетам средней и малой дальности! Это антиисторично, аполитично и стратегически глупо!» – пишет «Тагесшпигель».

В СМИ появились тревожные ссылки на американского эксперта в области вооружений, исполнительного директора Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимбелла (Daryl Kimball), который утверждает, что советник по национальной безопасности Джон Болтон уже принял решение выйти из договора. Между тем, по мнению Кимбелла, есть очень простое решение проблемы: необходимо допустить российские инспекции на румынские объекты ПРО, чтобы снять взаимные подозрения.

22 октября в Москве состоялась встреча Секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева с советником по национальной безопасности президента США Джоном Болтоном. Среди обсуждавшихся проблем фигурировал и договор по РСМД. Ни о каких подвижках стороны сообщить не смогли. Надо полагать, Болтон твёрдо стоит на своем, и, судя по всему, дело не в военно-технических характеристиках договора.

Во-первых, американцы уже несколько лет не имеют аргументов для отказа России в ознакомлении с объектами ПРО в Европе. Эту слабую позицию они решили усилить с помощью выдвижения встречных обвинений. То, что обвинения ничем не подтверждены, говорит о том, что они пустые. ПРО США будет расширяться, а её наступательный характер остается тайной за семью печатями.

Во-вторых, возвращение в Европу ракет средней и меньшей дальности заставит европейцев, по мнению Вашингтона, тесно сбиться вокруг Америки, а ей удержать ускользающее лидерство.

В-третьих, развал ДРСМД даст возможность американскому ВПК стремительно нарастить производство. Появляется целая отрасль вооружений, которую надо восстанавливать заново. Для Трампа этот аспект чрезвычайно важен. Активизация ВПК даст новые рабочие места, новые научные разработки и так далее.

Немаловажно и то, что возрастание хаоса в международных отношениях усилит в понимании Вашингтона его позиции. Вроде как начнёт материализоваться призрак мирового господства.