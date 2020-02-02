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Последствия вспышки коронавируса: Произошёл первый летальный исход за пределами Китая

02 февраля 2020, 19:39  •  69 • В мире
Всемирная организация здравоохранения рассказала о последствиях вспышки нового типа коронавируса, которая началась в Китае в конце декабря 2019 года. По данным ВОЗ, зарегистрирован первый смертельный случай за пределами Китая. Погиб мужчина на Филиппинах.
В ВОЗ сообщили о распространении нового типа коронавируса. По данным медиков, зарегистрирован первый летальный исход вне Китая, где впервые зафиксировали новую болезнь. Как пишет РИА Новости, погиб 44-летний мужчина на Филиппинах. Он недавно приехал в страну из китайского Уханя, охваченного эпидемией. Это был второй случай заболевания на Филиппинах. Больной скончался 1 февраля.
Напомним, что вспышка заболевания, вызываемого ранее неизвестным коронавирусом, произошла в китайском городе Ухане в конце 2019 года. По последним данным, число заболевших превысило 14 тысяч человек. Жертв уже больше 300.
В связи с эпидемией в Китае Россия временно приостановила безвизовый режим для китайских туристов, а также прекратила оформление рабочих виз гражданам Поднебесной. Соответствующее распоряжение правительства России было опубликовано на официальном сайте кабмина 1 февраля. Принятые меры по сдерживанию распространения вируса предусматривают, что граждане КНР не смогут въехать в Россию с целью трудовой деятельности по приглашениям, МВД РФ также временно прекращает приём документов, необходимых для выдачи разрешений на работу.

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