Последствия вероятной поставки Су-35С в Турцию. Под вопросом боевая устойчивость семейства «Flanker» • 119 • Аналитика









С другой стороны, на волне неподдельного интереса, проявляемого турками к другим перспективным образцам нашей военной техники, а также на фоне отказа Вашингтона от реализации сделки на продажу Турции истребителей F-35A, высокопоставленные российские военно-дипломатические представители уже полны решимости поставлять Анкаре и другие типы высокотехнологичного вооружений, что впоследствии может возыметь катастрофические последствия для боевой устойчивости тех или иных родов войск. Ведь если, к примеру, основной спектр «критических технологий» зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (включая частотные параметры работы и радиоэлектронную архитектуру радара подсвета и наведения 92Н6) имеет огромное сходство с «электронной начинкой» комплексов С-300ПМУ-1, в своё время проданных Греции и тщательно изученных специалистами из Пентагона и Минобороны Израиля, то информация о бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителя поколения «4++» Су-35С имеется лишь в распоряжении Воздушно-космических сил России и ВВС Китая.



Чем чревата реализация контракта на поставку истребителей переходного поколения Су-35С турецкой стороне?

Логично предположить, что сотрудники американских и британских спецслужб, а также специалисты из авиастроительных компаний «Боинг» и «Локхид Мартин» готовы предложить «кругленькую сумму» любому потенциальному государству-оператору Су-35С за предоставление возможности исследовать критически важную элементную базу данного истребителя. С командованием ВВС Поднебесной столь дерзкая акция вряд ли пройдёт, а вот с интегрированным в структуру НАТО командованием ВВС Турции проблем уж точно не возникнет. О возможности поставок в Турцию именно этих истребителей недавно заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. И здесь уж точно не до ура-патриотических лозунгов…



Экспортный вариант Су-35С в «турецком исполнении» будет оснащён всё тем же уникальным «дальнозорким» многорежимным бортовым радаром Н035 «Ирбис-Э». Данный элемент бортового радиоэлектронного оборудования Су-35С является «ключевым инструментом» в операциях по завоеванию господства в воздухе и дальнему перехвату, а поэтому окажется первым в списке изучаемого экспертами НАТО оборудования. Анализ частотных параметров работы и диаграммы направленности в режимах синтезированной апертуры (SAR), обзора воздушного пространства и сопровождения воздушных целей на проходе позволит западным специалистам выработать наиболее эффективные частотные алгоритмы радиоэлектронного противодействия радарам «Ирбис-Э».



Вышеуказанные алгоритмы благостно дополнят программное обеспечение перспективных американских подвесных станций РЭБ AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer Inc 1», устанавливаемых на палубные самолёты РЭБ EA-18G «Growler». Данные станции РЭБ, представленные двухсторонним активными фазированными антенными решётками (в отличие от тех же «Сорбций» или «Хибин»), способны фокусировать узкие «высокоэнергетические» лучи прицельных по частоте помех непосредственно на подавляемых радарах истребителей противника. Естественно, бортовым РЛК «Ирбис-Э», пассивные фазированные антенные решетки которых имеют передающий тракт на основе лампы бегущей волны и не располагают радиочастотными перестраиваемыми фильтрами (RFTF), а также малошумящими усилителями и аттенюаторами в составе каждого приемо-передающего модуля, будет просто нечего противопоставить направленным имитационным и прицельным помехам станций «Next Generation Jammer». Ведь режим «обнулений» диаграммы направленности у ПФАР-радаров (в отличие от АФАРов) отсутствует.



Ещё более острым моментом является то, что аналогичной архитектурой приёмо-передающих трактов обладают и бортовые РЛС Н011М «Барс-Р», устанавливаемые на наиболее массовых истребителях ВКС России Су-30СМ, с тем лишь отличием, что «Барсы» обладают куда меньшими энергетическими возможностями и дальностью обнаружения. Приходим к неутешительному выводу о том, что попадание критических технологий бортовых РЛС «Ирбис-Э» в руки турецких, а затем и западных специалистов способно значительно снизить боевую живучесть сразу двух типов российских тяжелых истребителей: Су-30СМ и Су-35С, авиапарк которых достигает сегодня 250 единиц. Здесь-то и стоит задуматься о целесообразности заключения с Анкарой сделки на продажу «сушек» в интересах военно-воздушных сил наиболее непредсказуемого государства в Передней Азии. Весьма противоречивая и отчасти абсурдная ситуация складывается сегодня вокруг беглой интенсификации военно-технического сотрудничества между российской и турецкой сторонами. С одной стороны, заключение 2,5-миллиардного контракта между оборонным ведомством Турции и крупнейшим отечественным оборонно-промышленным гигантом АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» на поставку турецким ВВС четырёх дивизионов ЗРК С-400 «Триумф» позволит Москве в целом и «Рособоронэкспорту» в частности занять свою незыблемую нишу на ближневосточном рынке вооружения, частично перехватив инициативу у американских корпораций «Lockheed Martin» и «Raytheon», навязывающих потенциальным заказчикам ЗРК позиционной ПРО «Patriot PAC-3».С другой стороны, на волне неподдельного интереса, проявляемого турками к другим перспективным образцам нашей военной техники, а также на фоне отказа Вашингтона от реализации сделки на продажу Турции истребителей F-35A, высокопоставленные российские военно-дипломатические представители уже полны решимости поставлять Анкаре и другие типы высокотехнологичного вооружений, что впоследствии может возыметь катастрофические последствия для боевой устойчивости тех или иных родов войск. Ведь если, к примеру, основной спектр «критических технологий» зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (включая частотные параметры работы и радиоэлектронную архитектуру радара подсвета и наведения 92Н6) имеет огромное сходство с «электронной начинкой» комплексов С-300ПМУ-1, в своё время проданных Греции и тщательно изученных специалистами из Пентагона и Минобороны Израиля, то информация о бортовом радиоэлектронном оборудовании истребителя поколения «4++» Су-35С имеется лишь в распоряжении Воздушно-космических сил России и ВВС Китая.Логично предположить, что сотрудники американских и британских спецслужб, а также специалисты из авиастроительных компаний «Боинг» и «Локхид Мартин» готовы предложить «кругленькую сумму» любому потенциальному государству-оператору Су-35С за предоставление возможности исследовать критически важную элементную базу данного истребителя. С командованием ВВС Поднебесной столь дерзкая акция вряд ли пройдёт, а вот с интегрированным в структуру НАТО командованием ВВС Турции проблем уж точно не возникнет. О возможности поставок в Турцию именно этих истребителей недавно заявил глава корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. И здесь уж точно не до ура-патриотических лозунгов…Экспортный вариант Су-35С в «турецком исполнении» будет оснащён всё тем же уникальным «дальнозорким» многорежимным бортовым радаром Н035 «Ирбис-Э». Данный элемент бортового радиоэлектронного оборудования Су-35С является «ключевым инструментом» в операциях по завоеванию господства в воздухе и дальнему перехвату, а поэтому окажется первым в списке изучаемого экспертами НАТО оборудования. Анализ частотных параметров работы и диаграммы направленности в режимах синтезированной апертуры (SAR), обзора воздушного пространства и сопровождения воздушных целей на проходе позволит западным специалистам выработать наиболее эффективные частотные алгоритмы радиоэлектронного противодействия радарам «Ирбис-Э».Вышеуказанные алгоритмы благостно дополнят программное обеспечение перспективных американских подвесных станций РЭБ AN/ALQ-249 «Next Generation Jammer Inc 1», устанавливаемых на палубные самолёты РЭБ EA-18G «Growler». Данные станции РЭБ, представленные двухсторонним активными фазированными антенными решётками (в отличие от тех же «Сорбций» или «Хибин»), способны фокусировать узкие «высокоэнергетические» лучи прицельных по частоте помех непосредственно на подавляемых радарах истребителей противника. Естественно, бортовым РЛК «Ирбис-Э», пассивные фазированные антенные решетки которых имеют передающий тракт на основе лампы бегущей волны и не располагают радиочастотными перестраиваемыми фильтрами (RFTF), а также малошумящими усилителями и аттенюаторами в составе каждого приемо-передающего модуля, будет просто нечего противопоставить направленным имитационным и прицельным помехам станций «Next Generation Jammer». Ведь режим «обнулений» диаграммы направленности у ПФАР-радаров (в отличие от АФАРов) отсутствует.Ещё более острым моментом является то, что аналогичной архитектурой приёмо-передающих трактов обладают и бортовые РЛС Н011М «Барс-Р», устанавливаемые на наиболее массовых истребителях ВКС России Су-30СМ, с тем лишь отличием, что «Барсы» обладают куда меньшими энергетическими возможностями и дальностью обнаружения. Приходим к неутешительному выводу о том, что попадание критических технологий бортовых РЛС «Ирбис-Э» в руки турецких, а затем и западных специалистов способно значительно снизить боевую живучесть сразу двух типов российских тяжелых истребителей: Су-30СМ и Су-35С, авиапарк которых достигает сегодня 250 единиц. Здесь-то и стоит задуматься о целесообразности заключения с Анкарой сделки на продажу «сушек» в интересах военно-воздушных сил наиболее непредсказуемого государства в Передней Азии. Евгений Даманцев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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