Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska

Обозреватель Myśl Polska Пискорский рассказал о последствиях отключения России от SWIFT. Он объяснил, почему мера выглядит не такой страшной, как её малюют.

США и Европа вновь угрожают России отключением от международной межбанковской системы SWIFT. Однако эта угроза далеко не так страшна, как её пытаются представить, объяснил обозреватель польского издания Myśl Polska Матеуш Пискорский.

В первую очередь он отметил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а не в США, и это частная организация. Поэтому американские власти не могут просто взять и приказать отключить Россию от системы. Однако совсем исключать такую возможность нельзя, так как ранее Вашингтон уже оказывал давление на организацию, чтобы отключить от системы Иран и Северную Корею.

Но и в этом случае эффект от отключения России от SWIFT окажется совершенно не тот, на который рассчитывают западные политики. Дело в том, что Москва давно готова к подобному сценарию развития событий, поэтому просто запустит на полную мощность собственную разработку - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Тем более что 20% сделок внутри России уже совершаются с использованием этой системы.

Более того, завершаются работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указывает польский обозреватель. Также он предсказывает переход на русскую систему стран группы БРИКС, так как тарифы СПФС гораздо ниже, чем у SWIFT.

Так что отключение от системы SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют,

- делает вывод журналист.

Он добавляет, что это не столько ограничительная мера, сколько новая возможность для заработка. В этой связи обозреватель рекомендует польским банкам заблаговременно погрузиться в тему и, возможно, даже переключиться на обслуживание торговли с Востоком.