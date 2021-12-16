Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русский на Су-27 заставил француза понервничать: Видео манёвра разлетелось по ми...
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на ...
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров...
Захарова осталась в восторге от разоблачения Зеленского на Украине
Главная / Политика

Последствия отключения России от SWIFT: Будет не то, что все ожидают - Myśl Polska

16 декабря 2021, 22:55  •  282 • Политика
Обозреватель Myśl Polska Пискорский рассказал о последствиях отключения России от SWIFT. Он объяснил, почему мера выглядит не такой страшной, как её малюют.
США и Европа вновь угрожают России отключением от международной межбанковской системы SWIFT. Однако эта угроза далеко не так страшна, как её пытаются представить, объяснил обозреватель польского издания Myśl Polska Матеуш Пискорский.
В первую очередь он отметил, что штаб-квартира SWIFT находится в Бельгии, а не в США, и это частная организация. Поэтому американские власти не могут просто взять и приказать отключить Россию от системы. Однако совсем исключать такую возможность нельзя, так как ранее Вашингтон уже оказывал давление на организацию, чтобы отключить от системы Иран и Северную Корею.
Но и в этом случае эффект от отключения России от SWIFT окажется совершенно не тот, на который рассчитывают западные политики. Дело в том, что Москва давно готова к подобному сценарию развития событий, поэтому просто запустит на полную мощность собственную разработку - Систему передачи финансовых сообщений (СПФС). Тем более что 20% сделок внутри России уже совершаются с использованием этой системы.
Более того, завершаются работы по соединению СПФС с китайской CIPS, указывает польский обозреватель. Также он предсказывает переход на русскую систему стран группы БРИКС, так как тарифы СПФС гораздо ниже, чем у SWIFT.
Так что отключение от системы SWIFT выглядит не таким страшным, как его малюют,
- делает вывод журналист.
Он добавляет, что это не столько ограничительная мера, сколько новая возможность для заработка. В этой связи обозреватель рекомендует польским банкам заблаговременно погрузиться в тему и, возможно, даже переключиться на обслуживание торговли с Востоком.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



282
Источник
Похожие новости
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников героев Крымской войны
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструмента"
16 декабря 2021, 15:20
"Какие-то кавказцы" заселили Украину. Запад хотел обидеть Путина, но обидел Киев
16 декабря 2021, 01:55
Персоны нон грата и пожизненное. Германия озвучила вердикт
16 декабря 2021, 13:35
Взбешенный Порошенко влез в эфир канала "Рада" и устроил истерику
Новости партнеров
 
Выбор дня
16 декабря 2021, 05:25
"Будут спасать свои шкуры": Воин Донбасса указал на бесчестие офицеров ВСУ
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
16 декабря 2021, 03:40
"Выродки": депутат Госдумы России Матвеев возмутился демонтажом памятников ...
16 декабря 2021, 08:55
США преподали Москве и Пекину урок
16 декабря 2021, 09:30
Зеленский захотел добиться переговоров с Путиным с помощью "серьезнейшего инструм...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 декабря 2021, 00:20
Бей Литву, чтоб Европа боялась: Китай растерзал прибалтийского карлика
11 декабря 2021, 17:25
Депутат Рады разнесла Зеленского в пух и прах после заявления о референдуме по Донбассу
10 декабря 2021, 14:35
Путин тайно провёл две исторические спецоперации: Детали раскрыли только сейчас
13 декабря 2021, 14:55
Прямым текстом: Путин в жёсткой форме выдвинул требование к Байдену
12 декабря 2021, 08:35
Украина создаёт отряды «фольксштурм»
14 декабря 2021, 06:10
"Похороним пол-Украины": Генерал СБУ поспорил с Зеленским о танках на Красной площади
11 декабря 2021, 23:15
Развалить Россию? У народа вопросы: Шахназаров сделал особое предложение Путину
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.