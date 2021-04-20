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Последствия отъезда послов РФ и США из этих стран прокомментировал дипломат

20 апреля 2021, 14:45  •  143 • Политика
Джон Салливан. Фото: Ting Shen /Xinhua/ www.globallookpress.com
Возвращение глав дипмиссий обратно зависит от намерения лидеров развивать отношения
Отъезд американского посла в Вашингтон не означает, что отношения РФ и США стремительно ухудшаются. Они испортились раньше, а сейчас настало время странам определиться с дальнейшей политикой. Об этом заявил бывший заместитель министра иностранных дел СССР Александр Белоногов.
По его мнению, американскому послу будет полезно слетать в Вашингтон. Во-первых, так администрация Белого дома во главе с Джо Байденом сможет открыто обсудить с ним нюансы двусторонних отношений. Во-вторых, так проще подготовиться к возможным личным переговорам президентов.
"Отъезд американского посла не будет лишним. В российско-американских отношениях действительно назревает качественный рубеж, от которого будет зависеть, в какую сторону будут развиваться отношения",
– приводит "Взгляд" мнение опытного дипломата.
Белоногов уверен, что не стоит рассматривать временное возвращение глав дипмиссий в свои столицы как признак резкого ухудшения российско-американских отношений. Они упали до низкого уровня давно, при этом по ряду вопросов, в том числе стратегическим вооружениям, диалог сохраняется. Сейчас же настало время странам решать, как поступать дальше.
Ранее стало известно, что американский посол Джон Салливан отправляется для консультаций в США. Поступить так ему настоятельно рекомендовали в Москве еще несколько дней назад.
Сам Салливан сообщил РИА "Новости", что уезжает ненадолго и вернется еще "до саммита Байдена и Путина". Однако в Кремле отметили, что возвращение американского посла в Москву будет зависеть "от целесообразности этого". Аналогично и поездка диппредставителя РФ в Вашингтон произойдет, когда президент Путин решит, что это необходимо, пояснил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов прилетел в Москву после того, как Байден позволил себе оскорбительные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина.

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