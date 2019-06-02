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Последствия ночного авиаудара Израиля: В Сирии подсчитали потери от внезапной атаки
02 июня 2019, 10:54 • 32 • Политика
При ракетном обстреле в Сирии погибли люди. По последним данным, жертвами ракетной атаки стали трое военных, ещё семь получили ранения.
Стали известны последствия авиаудара Израиля по Сирии, случившегося в воскресенье 1 июня. В результате атаки трое сирийских военных погибли, ещё семь получили ранения различной степени тяжести, также есть сведения о материальном ущербе. Подробности сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на источник среди военных.
Сообщается, что Израиль выпустил несколько ракет по окрестностям провинциального центра Эль-Кунейтра, расположенного в 40 километрах от Дамаска. По последним данным, целью атаки стали сирийские военные. Известно о троих погибших и семерых раненых. Имеются сообщения о материальном ущербе.
Напомним, что Израиль уже не раз совершал ракетные обстрелы территории Сирии. До передачи сирийским военным российских комплексов С-300 израильские самолёты забирались вглубь страны, совершали налёты и возвращались. Теперь атаки происходят исключительно из воздушного пространства Израиля. Как правило, это несколько ракет, выпущенных в сторону Дамаска и его окрестностей.
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