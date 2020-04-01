Последствия необратимы: Патологоанатомам Армении запретят прикасаться к умершим от коронавируса

Как отмечает издание АрмИнфо, законопроект был принят во втором и окончательном чтении, при этом парламентское заседание, ход которого транслировался по армянскому телевидению, проходило в отсутствии оппозиционных фракций. За принятие поправок проголосовало 69 депутатов.

Как отметила замминистра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, на текущий момент в стране патологоанатомические службы не имеют необходимых условий для проведения вскрытия умерших от коронавируса, кроме того, они не отвечают международным стандартам, введённым в связи COVID-19. В частности, во многих случаях в зданиях, где располагаются эти службы, нет отдельного входа и выхода, специальных холодильных камер и выделенного под проведение вскрытий помещения.

Помимо этого, добавила Аванесян, в настоящее время ещё не изучена полностью степень заразности нового штамма коронавируса. Поэтому нельзя исключать, что вскрытие тел умерших от COVID-19 может привести к необратимым последствиям.

Напомним, в настоящий момент Армении зафиксировано 532 случая заражения коронавирусом. Скончались три человека.