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Последствия необратимы: Патологоанатомам Армении запретят прикасаться к умершим от коронавируса

01 апреля 2020, 09:35  •  82 • В мире
Во вторник, 31 марта, в ходе срочно созванного внеочередного заседания парламент Армении принял поправки в закон о медицинской помощи населению, запрещающие патологоанатомам вскрывать тела пациентов, скончавшихся от коронавируса.
Как отмечает издание АрмИнфо, законопроект был принят во втором и окончательном чтении, при этом парламентское заседание, ход которого транслировался по армянскому телевидению, проходило в отсутствии оппозиционных фракций. За принятие поправок проголосовало 69 депутатов.
Как отметила замминистра здравоохранения Республики Армения Анаит Аванесян, на текущий момент в стране патологоанатомические службы не имеют необходимых условий для проведения вскрытия умерших от коронавируса, кроме того, они не отвечают международным стандартам, введённым в связи COVID-19. В частности, во многих случаях в зданиях, где располагаются эти службы, нет отдельного входа и выхода, специальных холодильных камер и выделенного под проведение вскрытий помещения.
Помимо этого, добавила Аванесян, в настоящее время ещё не изучена полностью степень заразности нового штамма коронавируса. Поэтому нельзя исключать, что вскрытие тел умерших от COVID-19 может привести к необратимым последствиям.
Напомним, в настоящий момент Армении зафиксировано 532 случая заражения коронавирусом. Скончались три человека.

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