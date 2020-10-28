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"Последствия могут быть трагическими": Кадыров обратился к Макрону

28 октября 2020, 19:00  •  119 • Политика
Рамзан Кадыров. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава Чечни осудил французские власти за поддержку оскорбительных карикатур
Рамзан Кадыров считает глубоко неправильной позицию Эмманюэля Макрона, который назвал появление карикатур на религиозную тему на страницах популярного издания "свободой слова". Чеченского лидера также оскорбляет намерение президента Франции внести изменения в традиционные каноны ислама и создать в этой европейской республике "просвещенный ислам".
"Последствия такой реакции могут быть очень трагическими", – написал в своем телеграм-канале глава Чечни.
По мнению Рамзана Кадырова, президент Франции своими действиями только разжигает вражду. Глава Чеченской республики сравнил действия французского лидера с террористическим актом. Поддержка подобного рода провокаций может привести к серьезным волнениям и спровоцировать беспорядки. Кадыров уверен, что Макрон сам подталкивает мусульман к преступлениям.
Для каждого очевидно, что мусульмане крайне болезненно реагируют на издевательства над их святынями. Завуалированное подстрекательство, которое позволил себе Макрон, может обернуться очень серьезными последствиями, подчеркнул Кадыров. При этом он уверен, что глава Франции специально разжигает ненависть в среде мусульман.
Тщетные попытки навести порядок за счет изменения законодательства ни к чему не приведут, заявил глава Чечни. Он подчеркнул, что все мировые лидеры должны с уважением относиться к таким понятиям, как "Религия", "Нравственность" и "Культура", иначе беды не миновать.
Рамзан Кадыров напомнил, что в мусульманском мире религия – это самое главное, она объединяет всех верующих. Чеченский лидер призвал президента Франции прекратить нападать на ислам. При этом Кадыров отметил, что позицию Макрона в отношении скандальных карикатур осудит любой здравомыслящий человек.

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