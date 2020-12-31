Последствия ледяного дождя: в аэропортах Москвы было отменено и задержано более 150 рейсов

В аэропортах Москвы 31 декабря было задержано или отменено более 150 рейсов в связи с тяжёлыми метеоусловиями. Как пояснили в пресс-службе Домодедова, из-за ледяного дождя на взлётно-посадочной полосе образовалась наледь. В результате в залах ожидания скопилось несколько сотен человек. Позже в Домодедове сообщили, что аэродромные службы устранили последствия непогоды, после чего аэропорт возобновил работу обеих ВПП.

В аэропортах Москвы 31 декабря из-за последствий ледяного дождя были задержаны или отменены более 150 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, по состоянию на 15:25 мск в Шереметьеве было задержано пять рейсов, 55 отменено. В Домодедове приняли решение отложить 87 рейсов, отменить два. О задержании 13 и отмене двух авиарейсов также сообщил аэропорт Внуково.

Представитель Домодедова пояснил, что из-за ледяного дождя на взлётно-посадочной полосе образовалась наледь, в связи с чем возникла необходимость в её чистке и обработке реагентами.

«На поверхности взлётно-посадочный полосы образовалась наледь, что привело к снижению коэффициента сцепления. Для обеспечения безопасности полётов в сложных метеоусловиях потребовалось увеличить частоту чистки ВПП и её обработку реагентами. Это привело к изменениям в графике вылета и прибытия рейсов из аэропорта Домодедово», — передаёт заявление агентство городских новостей «Москва».

Помимо этого, в аэропорту был создан оперативный штаб по обеспечению безопасности полётов.

«Аэродромные службы работают в усиленном режиме, чтобы гарантировать безопасность полётов в тяжёлых метеоусловиях. Мы приложим все усилия, чтобы в этот важный день все рейсы, несмотря на непростые метеоусловия, прилетели и вылетели в аэропорты назначения», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, Гидрометцентр ранее объявил «жёлтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 2 января из-за гололедицы.

«Степень интенсивности опасных явлений: жёлтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении.

О ситуации в аэропорту Домодедово рассказал корреспондент RT Константин Придыбайло. Он отметил, что из-за погодных условий многие россияне не могут улететь домой, чтобы встретить Новый год с родными и близкими.

По его словам, в аэропорту «яблоку негде упасть», люди стоят в очередях, сидят на полу и ждут своих вылетов.

«Вот такое абсолютно красное табло в Домодедове. Действительно очень много людей. Это только один из залов, где есть выход на посадку. Такой новогодний подарок сделала нам природа: из-за ледяного дождя теперь многие не могут попасть на празднование Нового года», — сообщил он.

Пользователи соцсетей также стали публиковать фото и видео из Домодедова. На кадрах видно, что в залах ожидания скопилось большое количество людей.

«Огромные очереди в бизнес-залы. Даже на полу практически нет мест», — отметил один из пользователей Telegram.

В то же время ряд пользователей социальной сети «ВКонтакте» обратили внимание на несоблюдение пассажирами социальной дистанции. Некоторые из них выразили возмущение сложившейся ситуацией, обвинив пассажиров в безответственности на фоне опасности распространения коронавируса.

«Куда собрались? Врачи уже «вешаются» от нагрузки, а им плевать», — написал один из пользователей сети.

В комментариях в аккаунте аэропорта в Instagram подписчики также пожаловались, что людям пришлось ждать вылета по несколько часов. Вместе с тем нашлись и те, кто приветствовал решение аэропорта приостановить вылеты ради безопасности пассажиров.

«Всё правильно, безопасность превыше всего! Тише едешь, дальше будешь», — написала одна из подписчиц.

Twitter

© Kostya Pridybaylo

Пассажирка по имени Елена в разговоре с радио Sputnik также отметила большое скопление людей в Домодедово.

«Мы с 11 часов вылететь не можем, мы в гости летим, нас там встречают, ждут. Новый год, многие же куда-то летят, я такого количества людей в аэропорту давно не видела, хоть часто летаю», — рассказала она.

Вместе с тем она отметила, что людям всё же удается попасть на свои рейсы.

«Особой паники я здесь не вижу, все равно понемножку народ улетает. В Сочи ушёл рейс, в Красноярск улетели», — добавила она.

Позже в Домодедове сообщили, что аэропорт возобновил работу обеих ВПП после устранения последствий непогоды.

«Аэродромные службы устранили последствия ледяного дождя и обеспечили нормативный коэффициент сцепления. Это гарантирует безопасность выполнения взлётно-посадочных операций в тяжёлых метеоусловиях», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в аэропорт вернулись 30 из 40 рейсов, уходивших на запасные аэродромы.

«Всего до конца дня аэропорт обслужит 217 вылетающих рейсов», — говорится в сообщении.

По факту сложившейся ситуации Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку. В ведомстве сообщили, что её проведение поручено Московской прокуратуре по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Исполняющий обязанности прокурора Евгений Котеленец с целью контроля ситуации прибыл в Домодедово.