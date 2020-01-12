Последствия иранской «ошибки». Сбитый «Боинг»: от протестов в Иране до «диагноза» Турчинова • 30 • Аналитика

Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, был сбит ракетой вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Погибло сто семьдесят шесть человек, в их числе девять членов экипажа и сто шестьдесят семь пассажиров из разных стран: Украины, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Ирана.



После признания иранскими властями «ошибки» ПВО и публичного заявления о сбитом украинском самолёте в городах Ирана состоялись неофициальные траурные шествия. Выход народа на улицы следует признать стихийным. Шествие довольно быстро переросло в настоящие протесты против действующей власти. В Тегеране несколько сотен активистов даже потребовали «отставки» аятоллы Хаменеи. «Уходи!» — вот что предложили ему демонстранты. Также протестующие предложили отдать этого деятеля под суд.







Эхо народного иранского возмущения докатилось до США. Президент Д. Трамп поддержал акции протестующих в «Твиттере». Трамп сообщил «страдающему народу Ирана», что он его поддерживает, всё американское правительство тоже поддерживает и «будет поддержку продолжать». Смелость иранцев, вышедших на улицы, он назвал «вдохновляющей».



Англоязычный сайт «Голоса Америки» приводит слова специального представителя США по Ирану Брайана Хука. Он заявил корреспонденту «Голоса», что «мы [США] на сто процентов поддерживаем смелый иранский народ». Хук также отметил:



«Протестующие клеймят позорные действия КСИР и срывают плакаты Сулеймани, выставленные режимом. Говорят, что Сулеймани был убийцей, как и Хаменеи. Протестующие правы!»



«Голос Америки» приводит и слова президента Украины Владимира Зеленского. Президент выступил за полное и открытое расследование и привлечение виновников катастрофы к ответственности.



Что касается Украины неофициальной, то таковая традиционно обвинила Россию. Обвинила не с трибуны по причине отсутствия таковой, а на уровне соцсетей.



Бывший секретарь СНБО А. Турчинов поставил "диагноз" в "Фейсбуке: мол, за сбитие «Боинга» должно ответить не одно руководство Ирана, но и руководство России: ведь это уже второй пассажирский «Боинг», уничтоженный «в последнее время» российской ракетой. По словам Турчинова, которые цитируют украинские СМИ,



«так же, как в случае с малайзийским самолётом, руководство РФ в своих официальных заявлениях пыталось не только поддержать Иран как своего стратегического партнёра, но и дезинформировать мировое сообщество, выдумывая лживые версии этой ужасной трагедии».

По мнению Турчинова, Украина теперь должна потребовать в ООН внеочередного заседания Совбеза, обеспечить расследование катастрофы лайнера и привлечение к ответственности руководства и России, и Ирана.



Как бы в тон Турчинову выступил российский оппозиционный политик А. Навальный. Он тоже высказался в Интернете — как и Трамп, в «Твиттере». Выглядит его высказывание следующим образом:







Возразил Турчинову и иже с ним Алексей Пушков. Тоже в «Твиттере». Пушков, как видим, поставил Турчинову «диагноз».











В завершение обзора — несколько слов о политических решениях Канады. Правительственную позицию выразил канадский премьер Трюдо, который и прежде высказывался на тему сбитого самолёта. Он не писал в соцсетях, а сделал заявление для прессы.



Премьер-министр Канады заявил, что основная задача власти сейчас — добиться от Тегерана беспристрастного расследования катастрофы самолёта, на котором летели шестьдесят три канадских гражданина. Премьер-министр лично пообщался с несколькими родственниками жертв и заключил, что они хотят правосудия. Канадское правительство не успокоится, пока не получит отчёт и судебное завершение дела. Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, был сбит ракетой вскоре после вылета из тегеранского аэропорта. Погибло сто семьдесят шесть человек, в их числе девять членов экипажа и сто шестьдесят семь пассажиров из разных стран: Украины, Канады, Германии, Швеции, Афганистана и Ирана.После признания иранскими властями «ошибки» ПВО и публичного заявления о сбитом украинском самолёте в городах Ирана состоялись неофициальные траурные шествия. Выход народа на улицы следует признать стихийным. Шествие довольно быстро переросло в настоящие протесты против действующей власти. В Тегеране несколько сотен активистов даже потребовали «отставки» аятоллы Хаменеи. «Уходи!» — вот что предложили ему демонстранты. Также протестующие предложили отдать этого деятеля под суд.Эхо народного иранского возмущения докатилось до США. Президент Д. Трамп поддержал акции протестующих в «Твиттере». Трамп сообщил «страдающему народу Ирана», что он его поддерживает, всё американское правительство тоже поддерживает и «будет поддержку продолжать». Смелость иранцев, вышедших на улицы, он назвал «вдохновляющей».Англоязычный сайт «Голоса Америки» приводит слова специального представителя США по Ирану Брайана Хука. Он заявил корреспонденту «Голоса», что «мы [США] на сто процентов поддерживаем смелый иранский народ». Хук также отметил:«Голос Америки» приводит и слова президента Украины Владимира Зеленского. Президент выступил за полное и открытое расследование и привлечение виновников катастрофы к ответственности.Что касается Украины неофициальной, то таковая традиционно обвинила Россию. Обвинила не с трибуны по причине отсутствия таковой, а на уровне соцсетей.Бывший секретарь СНБО А. Турчинов поставил "диагноз" в "Фейсбуке: мол, за сбитие «Боинга» должно ответить не одно руководство Ирана, но и руководство России: ведь это уже второй пассажирский «Боинг», уничтоженный «в последнее время» российской ракетой. По словам Турчинова, которые цитируют украинские СМИ,По мнению Турчинова, Украина теперь должна потребовать в ООН внеочередного заседания Совбеза, обеспечить расследование катастрофы лайнера и привлечение к ответственности руководства и России, и Ирана.Как бы в тон Турчинову выступил российский оппозиционный политик А. Навальный. Он тоже высказался в Интернете — как и Трамп, в «Твиттере». Выглядит его высказывание следующим образом:Возразил Турчинову и иже с ним Алексей Пушков. Тоже в «Твиттере». Пушков, как видим, поставил Турчинову «диагноз».В завершение обзора — несколько слов о политических решениях Канады. Правительственную позицию выразил канадский премьер Трюдо, который и прежде высказывался на тему сбитого самолёта. Он не писал в соцсетях, а сделал заявление для прессы.Премьер-министр Канады заявил, что основная задача власти сейчас — добиться от Тегерана беспристрастного расследования катастрофы самолёта, на котором летели шестьдесят три канадских гражданина. Премьер-министр лично пообщался с несколькими родственниками жертв и заключил, что они хотят правосудия. Канадское правительство не успокоится, пока не получит отчёт и судебное завершение дела. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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