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«Последствия этого решения будут трагическими»: Зеленский осудил передачу бойцов ЧВК «Вагнер» России

15 августа 2020, 14:40  •  162 • Украина

Президент Украины Владимир Зеленский осудил выдачу бойцов ЧВК «Вагнер» России. Он назвал это решение несправедливым, намекнул, что Белоруссия может получить свой собственный «Донбасс», и заявил, что избежать ответственности за это никто не сможет.

«Несколько слов о важном с БОЛЬШОЙ БУКВЫ. О тех самых «вагнеровцах», демонах современной войны, которых правительство Беларуси отдало ... России. На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях», - написал Зеленский в своем телеграм-канале (орфография автора и капслок при написании слов сохранены).

«Во-первых, публично наговорить о каком-то якобы вмешательстве Украины во внутренние процессы в Беларуси. Этого точно не было. А во-вторых, ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К БЕЗУСЛОВНОМУ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ В ДЕЛА КАК БЕЛАРУСИ, ТАК И УКРАИНЫ - прежде всего Украины - ДЕМОНСТАРТИВНО ОТДАТЬ ТРЕТЬЕЙ СТОРОНЕ.

Это плохая история. История, в которой явно пренебрегли доверием, объективностью и адекватной оценкой негативных последствий», - возмущается президент Украины.

«Бойцов частной военной компании «Вагнер», которые недавно были задержаны на территории Беларуси, таки отправили в Россию. Несмотря на имеющиеся договоренности о сугубо юридическом и чисто объективном подходе к оценке этого дела. Офис Генерального прокурора Украины обращался в Генеральную прокуратуру Беларуси о выдаче задержанных в Украину. Всем этим лицам, среди которых 9 украинских граждан, было обоснованно сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины). Белорусская сторона оставила обращение без ответа. Были также активные попытки по дипломатическим и личным каналам доказать нашим партнерам, почему правильно и корректно было бы пойти именно предложенным нами путем. Но, к сожалению, этого не произошло.

Считают такое решение, мягко говоря, несправедливо, таким, что не соответствует духу отношений между Украиной и Беларусью, основанных на принципах уважения и взаимной помощи», - пишет глава государства.

В заключительных абзацах своего сообщения Зеленский пишет о том, что последствия этого решения будут трагическими, «вагнеровцы» продолжат убивать, а Беларусь вполне может получить свой «Донбасс».

«Последствия этого решения будут трагическими. Мы понимаем, что «ВАГНЕРОВЦЫ» ВСЕ РАВНО ВЕРНУТСЯ К СВОЕМУ ПРИВЫЧНОМУ ЗАНЯТИЮ - РАСПРОСТРАНЕНИЮ ВОЙНЫ. Дай Бог, чтобы БЕЛОРУССКОЙ ВЛАСТИ НЕ ПРИШЛОСЬ И НА СВОЕЙ ТЕРРИТОРИИ ПОЛУЧИТЬ ЕЩЕ ОДИН ГОРЯЩИЙ ОБЕСКРОВЛЕННЫЙ ДОНБАСС, создавать который все эти «вагнеровцы» очень хорошо умеют. Потому что они - это же про экспансионизм и насилие. Только про насилие.

Однако и сами «вагнеровцы», и кто угодно другой, чей бизнес по их собственной характеристике - смерть, должны понимать: все равно придется отвечать. Перед законом или уже сразу перед Богом - покажет время.

ИЗБЕЖАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НИКТО НЕ СМОЖЕТ», - резюмирует украинский президент.

Напомним, вечером 14 августа Белоруссия передала ранее задержанных бойцов ЧВК «Вагнер» России. Украина всё это время добивалась выдачи этих людей на свою территорию, намереваясь предъявить им обвинение в участие в конфликте на Донбассе.

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