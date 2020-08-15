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"Последствия будут трагическими": Зеленский - о возвращении 32 россиян на родину

15 августа 2020, 16:30  •  36 • Политика
Владимир Зеленский. Фото: Maksym Polishchuk/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Президент Украины уверен, что такой поступок Минска трудно расценивать, как действия дружественного народа
Лидер Незалежной Владимир Зеленский прокомментировал передачу 32 россиян из Белоруссии на родину, которое состоялось в пятницу, 14 августа. Политик уверен, что поступок властей Республики будет иметь "трагические последствия".
"На мой взгляд, это странно, некорректно и точно неприемлемо в дружеских межгосударственных отношениях", – высказался Зеленский на своей странице в "Фейсбук".
Украинский лидер добавил, что представители его страны точно не имели отношения к тому, что сейчас происходит в РБ. А вот задержанные россияне, по его словам, вмешивались во внутренние дела Республики довольно активно.
Зеленский уверен, что поступок минских властей будет иметь самые "трагические последствия". Ведь "вагнеровцы", как окрестил отпущенных россиян украинский президент, постоянно сеют вокруг себя войну. Лидер Незалежной выразил надежду, что Белоруссии удастся избежать майдана на своей территории.

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