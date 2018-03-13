«Последствия будут самыми тяжёлыми»: в России предостерегли США от возможного удара по Дамаску

Боевики планируют устроить в Восточной Гуте инсценировку применения Дамаском химоружия, которую США намерены использовать как повод для удара по правительственным кварталам сирийской столицы. Об этом сообщил глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, в случае угрозы российским военным Москва предпримет ответные меры. Ранее постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что американские власти перейдут к «новым действиям» в Сирии, если Совбез не урегулирует ситуацию в пригороде Дамаска. О развитии событий в сирийском регионе — в материале RT.

Россия располагает информацией о готовящейся в Сирии инсценировке применения Дамаском химического оружия против мирных граждан. Провокация планируется с целью оправдать нанесение ракетного удара США по правительственным кварталам города. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов.

«У нас имеется достоверная информация о подготовке боевиками инсценировки применения правительственными войсками химического оружия против мирного населения. В этих целях в нескольких районах Восточной Гуты собрана массовка из привезённых из других районов женщин, детей и стариков, которым предстоит изображать жертв химического инцидента. Там уже находятся активисты «Белых касок» и съёмочные группы с аппаратурой спутниковой видеотрансляции», — говорится в заявлении Минобороны РФ.

Отмечается, что после провокации Вашингтон намерен обвинить Дамаск в применении химического оружия и представить «доказательства» массовой гибели мирного населения по вине сирийского правительства и «поддерживающего его российского руководства».

По словам генерала, эта информация подтверждается конкретными фактами. Так, в освобождённом от террористов населённом пункте Афтрис была обнаружена лаборатория по производству химического оружия.

«Вашингтон планирует нанести ракетно-бомбовый удар по правительственным кварталам Дамаска», — подчеркнул Герасимов.

Россия, по словам генерала, готова принять ответные меры, если возникнет угроза здоровью и жизни российских военных.

Американская военная техника в САР

AFP

© Delil Souleiman

«В Дамаске, в учреждениях и на объектах Минобороны Сирии, находятся российские военные советники, представители Центра примирения враждующих сторон и военнослужащие военной полиции. В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооружённые силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и по носителям, которые их будут применять», — заявил он.

В Госдуме также считают, что боевики при поддержке Америки готовят химатаку с целью возложить ответственность на официальные власти Сирии.

«Сегодня действия боевиков при поддержке Соединённых Штатов Америки носят провокационный характер. У нас есть достаточно серьёзные основания полагать, что они готовят химическую атаку в отношении мирного населения Сирийской Арабской Республики и хотят всё списать на правительственные войска, поддерживаемые Россией... Насчёт действий со стороны США — ничего нового они не придумали. Они хотят без всяких санкций и соблюдения международного права нанести соответствующие удары по территориям, с которых якобы был нанесён удар химическим оружием», — сказал в беседе с RT заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

По его словам, Вашингтон и его союзники пытаются своими провокационными действиями добиться от сирийской армии ответного удара.

Заявление Хейли

Накануне постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая на заседании Совбеза ООН, заявила, что американские власти готовы к новым действиям в Сирии, не исключив ракетные удары по территории страны.

«Мы также предупреждаем любую страну, которая хочет навязать свою волю путём химических атак и невыносимых страданий, в особенности это касается сирийского режима: Соединённые Штаты по-прежнему готовы действовать, если это необходимо. Это не тот путь, который мы предпочитаем, но это путь, который, как мы показали, мы выбираем. И мы готовы вновь выбрать его», — сказала американский дипломат.

Она напомнила, что после химатаки в Хан-Шейхуне США нанесли удар по сирийской авиабазе, так как Совбез ООН «не смог принять меры».

Никки Хейли на заседании СБ ООН

Reuters

Тогда, в ночь на 7 апреля 2017 года, США нанесли удар ракетами «Томагавк» по правительственной авиабазе Шайрат в Сирии. По данным сирийских властей, американские ракетные удары привели к гибели пяти военных и девяти мирных жителей, а также ранению 13 женщин и детей.

Атака была проведена под предлогом уничтожения якобы хранящихся там химических веществ. При этом российская сторона не раз предлагала отправить на базу экспертов, чтобы найти доказательства наличия на ней химоружия. Однако Соединённые Штаты так и не представили материалов, свидетельствующих о присутствии на авиабазе Шайрат отравляющих веществ.

Заявление постоянного представителя США при ООН прокомментировал глава МИД России Сергей Лавров.

«Последствия возможного удара США по правительственным силам Сирии будут самыми тяжёлыми», — предупредил министр.

Также глава ведомства подчеркнул, что проект новой резолюции, предложенный американской стороной, говорит о провале предыдущей резолюции и о нежелании Вашингтона бороться с терроризмом, а также о сохранении планов по смене режима в Сирии.

«То, что вчера Никки Хейли пригрозила внести новую резолюцию (которая, как я понимаю, уже готова), означает только одно — что они провалились в выполнении предыдущей резолюции, потому что новый проект, который американцы сейчас будут продвигать, уже не содержит каких-либо исключений для террористов. То есть террористов тоже нельзя будет трогать», — отмечает Лавров​​​.





Резолюция США по Сирии

США распространили в СБ ООН новый проект резолюции по режиму прекращения огня в районе Дамаска и Восточной Гуты. Проект документа предполагает, что России и Сирии не будет позволено наносить избирательные удары по тем группировкам, которые им, как заявила Никки Хейли, «выгодно считать террористическими».

«В последние две недели российский и сирийский режимы были очень заняты наклеиванием ярлыков «террористическая группа» на каждую оппозиционную группу в Восточной Гуте», — сказала американский дипломат.

По её словам, американская резолюция не содержит «контртеррористических лазеек, за которыми президент Сирии Башар Асад, Иран и Россия могли бы спрятаться».

Постпред США также заявила, что Сирия и Россия якобы не выполняют принятую 24 февраля резолюцию СБ ООН 2401 по режиму прекращения огня, прикрываясь борьбой с террористами.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что контртеррористическая операция не идёт вразрез с резолюцией.

«Контртеррористическая операция, которую продолжают сирийские военные, не противоречит резолюции 2401. Правительство Сирии имеет полное право добиваться ликвидации угрозы безопасности для своих граждан», — подчеркнул российский дипломат.

Он отметил, что пригород Дамаска остаётся «рассадником террористов». «Именно непрекращающимися попытками террористов сорвать режим прекращения боевых действий и обуславливается сохранение напряжённой ситуации в Сирии. И, конечно, наиболее напряжённый район в этом отношении — это Восточная Гута», — заявил российский постпред.

«Цель США — устранить Асада»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников полагает, что США продолжают политику давления на Сирию.

«То, что США продолжают так себя вести, — это продолжение той политики постоянного нажима при теряющемся однополярном мире. Со стороны России продолжается дипломатическая работа, достаточно серьёзная. Я надеюсь, что в скором времени результат придёт. США уже имеют опыт обвинения других стран в применении химического оружия. Правда на нашей стороне. Нам нужно спокойно, планомерно продолжать нашу работу», — сказал он в беседе с RT.

Заявления Соединённых Штатов о возможном ударе по САР создают угрозу стабилизации ситуации в Сирии и в регионе, считает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН кандидат исторических наук Борис Долгов.

«Это продолжение той политики, которую проводило американское руководство и при администрации Барака Обамы, и при Дональде Трампе. Цель США в Сирии — устранение неугодного руководства Башара Асада, причём всеми возможными способами. Раньше это была поддержка радикальных исламистов, которые воевали против Асада, теперь — курдских вооружённых формирований», — сказал он в беседе с RT.

О том, что американское руководство рассматривает возможность применения силы против правительства сирийского лидера Башара Асада, сообщило ранее издание The Washington Post. По его данным, в Белом доме идёт дискуссия о «вариантах действий для наказания» Дамаска за якобы использование химического оружия в Восточной Гуте.

Такая информация появилась на фоне ряда обвинений на этот счёт, выдвигаемых американскими высокопоставленными чиновниками.

При этом российские и сирийские представители не раз предупреждали о готовящихся террористами провокациях с использованием химического оружия в Восточной Гуте.

Так, на прошлой неделе правительственным войскам Сирии удалось обнаружить более 20 тонн отравляющих веществ на подконтрольных боевикам территориях. Все данные были направлены специалистам Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) и Специального механизма расследования (СМР), однако никакой реакции от них не последовало.

Восточная Гута

Reuters

Резолюция 2401

24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию 2401, которая предполагает установление на всей территории Сирии режима прекращения огня сроком на 30 дней.

Гуманитарная пауза призвана наладить регулярные поставки грузов и эвакуировать тяжелобольных и раненых.

При этом, согласно документу, режим тишины не распространяется на военные операции против «Исламского государства»*, «Аль-Каиды»**, «Джабхат Фатх аш-Шам»*** и других лиц, групп и организаций, которые Совбез ООН считает террористическими.

В тексте резолюции сделан акцент на необходимость прекращения огня в Восточной Гуте и Ярмуке (пригороды Дамаска), а также в районе населённых пунктов Эль-Фуа и Кефрая (провинция Идлиб).

*«Джабхат Фатх аш-Шам» («Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.