«Последствия будут непредсказуемыми»: одобрят ли в сенате США поправку о запрете ядерных испытаний

Нижняя палата конгресса США приняла поправку к оборонному бюджету на 2021 год, запрещающую выделять финансирование на проведение ядерных испытаний. Как заявил автор инициативы, конгрессмен Бен Макадамс, многие американцы уже пострадали от радиации после тестовых взрывов ядерных зарядов, поэтому повторять этот опыт недопустимо. Однако эксперты сомневаются, что поправка будет одобрена верхней палатой конгресса. По их словам, большинство сенаторов выступают за возобновление ядерных испытаний.

Палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету на 2021 год (National Defense Authorization Act, NDAA), которая запрещает выделять средства на проведение ядерных испытаний с любым уровнем радиоактивных выбросов.

Об этом написал в своём Twitter автор поправки, конгрессмен от штата Юта Бен Макадамс.

PASSED- My amendment in a defense bill to stop future nuclear weapons testing passed today. The Administration has discussed resuming the tests. I am acting now to ensure the test do not reoccur, further harming Utahns living downwind. #utpolhttps://t.co/xkxRMdRlJj — Rep. Ben McAdams (@RepBenMcAdams) July 20, 2020

«Тысячи жителей Юты до сих пор не могут оправиться от травмы, которую нанесли им взрывавшиеся в прошлые десятилетия бомбы, оставившие после себя наследие в виде болезней, страданий и смертей. Зачем нам снова идти по тому же пути?» — заявил ранее конгрессмен, выступая в палате представителей в поддержку своей инициативы.

По словам политика, из-за опасного радиационного облучения в Юте на протяжении многих поколений отмечалось более высокое число случаев онкологических и других серьёзных заболеваний, которые привели к преждевременной смерти тысяч человек.

«Наш моральный долг — не допустить, чтобы нашим гражданам был нанесен ещё больший вред», — заявил он.

Ядерные ястребы

За поправку проголосовали 227 конгрессменов, против высказались 179. Преимущественно законопроект нашёл поддержку у конгрессменов-демократов. Однако двое представителей Демпартии, Элисса Слоткин (ранее политик работала в Пентагоне) и Генри Куэльяр, представляющий Техас, проголосовали против инициативы. В то же время один конгрессмен-республиканец Брайан Фицпатрик выступил в поддержку предлагаемой поправки.

Как заявил ещё один противник ограничений, член комитета палаты представителей по вооруженным силам, республиканец Мак Торнберри, запрет на ядерные испытания может негативно повлиять на обороноспособность.

«Мы должны быть в состоянии готовности. Чем сложнее нам будет проводить испытания в случае необходимости, чем больше препятствий мы создадим на этом пути, тем меньшего доверия будут заслуживать наши силы ядерного сдерживания», — заявил конгрессмен.

Пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Reuters

© U.S. Air Force/Senior Airman Ian Dudley/Handout

Поправка, запрещающая подобные испытания, сможет вступить в силу в том случае, если будет поддержана верхней палатой конгресса.

Как отметил в беседе с RT руководитель Центра военно-политических исследований Института США и Канады РАН Владимир Батюк, велика вероятность, что принятая палатой представителей поправка не сможет пройти сенат.

«В сенате немало «ястребов», которые выступают против ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Они считают, что Америка должна возобновить испытания, чтобы не отстать от России и Китая», — пояснил эксперт.

Похожей точки зрения придерживается член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков.

«Демократы считают, что наращивание «ядерного кулака» не несёт пользы для США. Но вряд ли эта поправка будет включена в итоговый текст оборонного бюджета. Дело не только в военно-политических мотивах республиканцев, но и в финансовой стороне вопроса. В начале таких испытаний заинтересованы лоббисты, которые представляют военно-исследовательские структуры. Последние получат дополнительное финансирование в случае возобновления испытаний», — объяснил эксперт в разговоре с RT.

При этом ранее сенатский комитет по вооружённым силам предложил зарезервировать в оборонном бюджете сумму в $10 млн для проектов, связанных с ядерными испытаниями. Инициатива исходила от сенатора Тома Коттона. Об этом в середине июня сообщило издание The Hill. Сенатор объяснил свою позицию недоверием Коммунистической партии Китая. По мнению законодателя, Пекин занимается модернизацией своего ядерного арсенала, в то время как Вашингтон сам сковывает свои возможности в ядерной области.

Поправка, предложенная Коттоном, уже внесена в вариант оборонного бюджета США, находящийся на рассмотрении в сенате.

Угроза возобновления ядерных оружейных испытаний вызывает большую тревогу в американском обществе. Ранее порядка 70 американских учёных направили на имя Дональда Трампа открытое письмо с призывом не возобновлять ядерные испытания. Среди подписантов обращения было несколько нобелевских лауреатов. По мнению научного сообщества, испытания ядерного оружия могут повысить вероятность новой гонки ядерных вооружений в мире.

Ранее представители Демпартии в палате представителей внесли на рассмотрение конгресса ещё один законопроект, блокирующий возможность возобновления ядерных испытаний в США.

Как заявила автор документа, конгрессвумен от штата Невада Дина Тайтус, целью законопроекта является не допустить проведения президентом Трампом испытаний ядерного оружия и заблокировать выделение средств на создание хранилища ядерных отходов Юкка-Маунтин.

На страницу галереи

Следует отметить, что в конгрессе также рассматривается законопроект, ограничивающий возможность проведения ядерных испытаний.

В начале июня с такой инициативой выступил сенатор-демократ Эд Марки. Разработанный им документ носит название «Закон о сохранении лидерства в борьбе с проведением ядерных взрывов» (Preserving Leadership Against Nuclear Explosives Testing (PLANET) Act) и призван ограничить доступ администрации Трампа к бюджетным средствам для проведения ядерных испытаний.

«Возврат США к ядерным испытаниям означал бы потерю уважения к урокам холодной войны и подверг бы целое новое поколение американцев ужасам лучевой болезни», — заявил сенатор Марки, комментируя инициативу.

Отметим, что ранее сенатор Эд Марки выступал с требованием свернуть программу Пентагона по созданию ядерных зарядов малой мощности для баллистических ракет Trident D5 морского базирования. Марки поддержал в 2018 году законопроект конгрессменов от Демпартии, запрещающий подобные разработки. По мнению демократов, создание ядерных зарядов пониженной мощности способно снизить порог применения ядерного оружия.

Удар по балансу

Напомним, Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) был принят Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Документ подписали 184 страны, из которых 168 его ратифицировали. Тем не менее документ до сих пор не вступил в силу, поскольку пять стран — США, КНР, Египет, Израиль и Иран — договор не ратифицировали.

Российская сторона призывает Вашингтон ратифицировать договор. Однако в США обвиняют Россию в нарушении не вступившего в силу соглашения. В прошлом году с такими обвинениями выступил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший. Как заявил военный, США полагают, что Россия якобы нарушает мораторий на проведение ядерных испытаний.

Дональд Трамп

Reuters

© Leah Millis

Комментируя эти обвинения, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил, что речь идёт о пропагандистской «артподготовке» к расшатыванию ДВЗЯИ со стороны США.

Новый импульс дискуссия вокруг ДВЗЯИ получила в мае 2020 года, после того как издание The Washington Post сообщила о планах Белого дома приступить к ядерным испытаниям. Газета сослалась на неназванные источники, однако через несколько дней после публикации и. о. помощника главы Пентагона по ядерным вопросам Дрю Уолтер заявил, что Вашингтон готов начать ядерные испытания в течение нескольких месяцев, если президент страны даст соответствующее распоряжение.

По мнению экспертов, у Пентагона есть потребность в возобновлении ядерных испытаний.

«США планируют создать качественно новое ядерное оружие — боевые заряды меньшей мощности и большей мобильности, способные точно поражать цели. Гипотетических компьютерных опытов для этого недостаточно, поэтому американцы и заговорили о возобновлении испытаний», — считает Сергей Судаков.

Как напомнил Владимир Батюк, пока что решение о проведении таких испытаний властями США всё же не принято.

«Пока используются технологии, которые позволяют проводить работы в ядерной области, не приводящие к цепной ядерной реакции. Хотя об испытаниях до критического уровня в последнее время действительно много говорят военные и политики», — отметил эксперт.

Эти сообщения привели к тому, что у российской стороны возникли опасения, что США планируют отказаться от моратория на проведение ядерных испытаний. Соответствующее заявление сделал МИД России.

По мнению экспертов, возобновление ядерных оружейных испытаний в США станет тяжёлым ударом для международной безопасности.

«Если это произойдёт, последствия будут тяжелыми, непредсказуемыми. Нельзя исключать, что ряд государств решит, что система контроля над ядерным оружием окончательно сломана. И это спровоцирует рост ядерных вооружений в мире», — отметил Владимир Батюк.

Схожей точки зрения придерживается и Сергей Судаков.

«Возобновление ядерных испытаний негативно повлияет на международную безопасность. Баланс сил на планете начнёт меняться из-за стремления США создать массовое тактическое ядерное оружие», — подытожил эксперт.