«Последствия будут крайне тяжёлыми»: что стоит за призывом США к смене власти в Иране

Бывший мэр Нью-Йорка и адвокат президента США Руди Джулиани заявил, что Дональд Трамп выступает за смену правящего режима в Иране. Эти слова близкий друг главы Белого дома произнёс на съезде Организации ирано-американских общин, предположительно связанной с движением «Организация моджахедов иранского народа» (ОМИН), которое Тегеран считает террористическим. Оно долго было вне закона и в США, однако несколько лет назад его статус изменился. Эксперты считают, что кооперация с ОМИН позволила бы некоторым силам в США развернуть подрывную деятельность против Тегерана. В то же время они сомневаются в перспективах подобного «сотрудничества».

«Хвост виляет собакой»

Руди Джулиани, бывший мэр Нью-Йорка, близкий друг президента США Дональда Трампа и с недавних пор его адвокат по «русскому делу», заявил, что президент нацелен на смену власти в Иране.

«Президент так же настроен на смену режима, как и все тут», — отметил он накануне, выступая на вашингтонской конференции в поддержку свободы, демократии и прав человека в Иране, созванной Организацией ирано-американских общин (OIAC).

В своей речи Джулиани назвал смену власти в Иране «единственной дорогой к миру» и заявил, что это «даже важнее, чем разрешение палестино-израильского конфликта». По его словам, после того как действующее правительство уйдёт с политической арены, Тегеран снова станет союзником не только США, но и Израиля.

Кроме того, Джулиани продемонстрировал, что президент намерен сделать с соглашением по иранской ядерной программе. Как пишет издание Politico, адвокат Трампа взял в руки лист бумаги, порвал его и плюнул на то, что символизировало разорванный Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года (СВПД).

12 мая — дата, когда американский лидер должен подписать продление заморозки санкций против Тегерана, приостановленных после подписания Вашингтоном СВПД. В противном случае США де-факто выйдут из соглашения.

1 января, когда Исламскую Республику захлестнули протесты, американский президент лично выступил за смену власти в Иране.

«Великий иранский народ много лет страдает от репрессий. Он нуждается в еде и свободе. Наряду с нарушением прав человека разграблено материальное благо Ирана. Настало время для перемен», — написал Трамп в своём Twitter.

Аналитики отмечают, что таким образом Трамп значительно отступает от лозунгов своей предвыборной кампании.

«Тогда фраза «смена режимов» вообще не звучала», — отметил в беседе с RT профессор НИУ ВШЭ Александр Домрин.

По словам эксперта, антииранская риторика Трампа и его приближённых связана со стремлением заполучить поддержку влиятельного израильского лобби.

«К сожалению, это тот случай, когда хвост виляет собакой, — полагает Домрин. — То, что сейчас происходит, — только в интересах Израиля. Не в интересах Ирана и даже не в интересах самих Соединённых Штатов».

Опасные связи

Джулиани сделал своё громкое заявление в ходе мероприятия, которое американские СМИ преподносят как собрание представителей иранской диаспоры в США, озабоченной несоблюдением прав и свобод человека на родине.

Например, CNSNews называет его первым съездом американцев иранского происхождения за 12 лет. Однако репутация OIAC, одной из нескольких структур иранских эмигрантов в Соединённых Штатах, вовсе не безупречна. Её обвиняют в связях с «Организацией моджахедов иранского народа» («Моджахедин-э Халк»), признанной в самом Иране террористической.

Офис Организации ирано-американских общин размещается в Вашингтоне в том же здании, что и представительство другой структуры — Национального совета сопротивления Ирана, которую возглавляет лидер ОМИН Марьям Раджави. Именно она была основным спикером от иранской диаспоры на мероприятии, которое посетил Руди Джулиани, но проигнорировали другие видные деятели иранской эмиграции, в частности сын последнего иранского шаха — принц Реза Пехлеви.

Американские и ближневосточные СМИ неоднократно обвиняли OIAC в лоббировании интересов ОМИН, высшее руководство которой, в свою очередь, открыто выступает в поддержку антииранских террористов, называя их «эффективной организацией сопротивления».

Марьям Раджави и Руди Джулиани

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© Benoit Tessier

«Моджахеды иранского народа» возникли в 1965 году как леворадикальная политическая структура и приняли активное участие в исламской революции 1979 года. До этого они организовали несколько терактов против граждан США.

После революции пути леворадикалов и религиозных консерваторов в Иране разошлись, и моджахеды начали кампанию террора против Исламской Республики. В частности, в 1981 году они убили второго президента Ирана Мохаммада Али Раджаи и премьер-министра Исламской Республики Мохаммада Джавада Бахонара.

В 1992 году моджахеды организовали десять атак на представительства Ирана по всему миру. Всего с 1979 по 2016 год, по данным официального Тегерана, более 16 тыс. человек погибли в терактах, организованных ОМИН. По данным иранских СМИ, боевики «Моджахедин-э Халк» использовались израильской разведкой для организации покушений на иранских учёных-ядерщиков в начале 2000-х.

Во время ирано-иракской войны 1980—1988 годов 7 тыс. бойцов «Организации моджахедов иранского народа» воевали против Ирана на стороне Саддама Хусейна, приютившего членов ОМИН. В 2003 году, когда США атаковали Ирак, именно факт поддержки Хусейном ОМИН Белый дом приводил как одно из доказательств сотрудничества Багдада с террористами.

Однако после американской оккупации Ирака США сами скооперировались с ОМИН и в 2016 году перевезли костяк группировки в Албанию. А четырьмя годами ранее Вашингтон исключил организацию из своего списка террористических организаций, в котором она числилась с 1997 года.

По данным лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, ещё в 2005—2007 годах боевиков «Моджахедин-э Халк», считавшихся террористами, уже тренировали американские силы специальных операций.

«У американского народа очень короткая память, они уже почти не помнят, что происходило во время иранской революции 1979 года», — прокомментировал сотрудничество США с ОМИН Домрин.

Согласно опубликованному в 2009 году исследованию американской RAND Corporation, среди направлений деятельности ОМИН значились отмывание денег и мошенничество, что подтверждалось и обнародованными в 2014 году результатами расследования ФБР.

Кроме того, по мнению RAND, «Организация моджахедов иранского народа» обладает признаками тоталитарной секты, осуществляющей полный контроль над деятельностью своих членов и исповедующей культ личности Марьям Раджави.

По оценке Госдепартамента США, общая численность членов организации в 2011 году варьировалась от 5 тыс. до 13,5 тыс. человек.

Опора на террор

Несмотря на всю специфику «Организации моджахедов иранского народа», именно эта политическая структура неожиданно оказалась в центре внимания администрации Трампа, искавшей союзников в борьбе против Ирана.

Руди Джулиани в прошлом лично признавался в поддержке «Моджахедин-э Халк». В 2011 году The Christian Science Monitor внёс политика в список персон, предположительно получавших деньги от ОМИН. 20 марта 2018 года Джулиани встречался с Марьям Раджави в Албании, где вместе с антииранскими террористами отмечал Навруз.

«Вы помните Джона Болтона? Он станет советником по национальной безопасности президента Трампа. Думаете, он переменил свою точку зрения? Нет, Джон Болтон ещё сильнее уверен в том, что в Иране должна произойти смена режима, что ядерное соглашение должно быть разорвано и вы должны встать у руля этой страны вместе с демократическими партнёрами и демократической оппозицией. Это то, чего мы хотим, это демократия!» — заявил 20 марта в Тиране Джулиани представителям ОМИН.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон

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© Joe Skipper

В июле прошлого года Джон Болтон, выступая перед делегатами Национального совета иранского сопротивления в Париже, заявил, что президент Трамп должен сосредоточиться на смене режима в Иране и что к 2019 году иранские оппозиционеры отпразднуют победу в Тегеране. В 2016 году перед членами ОМИН выступал один из советников Трампа в ходе избирательной кампании Ньюта Гингрича.

«У ОМИН всегда было одно преимущество: она была последовательна и хорошо организована», — заявил 30 апреля 2018 года в интервью изданию Foreign Policy аналитик, изучающий иранскую оппозицию.

Эксперт согласился говорить лишь на условиях анонимности, опасаясь расправы со стороны моджахедов.

По словам журналистки The New York Times Элизабет Рубин, в 2011 году, когда решался вопрос об исключении ОМИН из списка террористических организаций в США, главным её плюсом представители Госдепартамента и иранские диссиденты назвали хорошую организованность и финансирование.

Среди недостатков ОМИН — всеобщее презрение внутри Ирана и опасность установления режима террора, если группировка придёт к власти. Зато, как отмечает Foreign Policy, моджахеды готовы воевать против Тегерана. Впрочем, по мнению экспертов, этих сил недостаточно для смены власти.

«Большая часть иранской эмиграции выступает против любых силовых акций в отношении Ирана, — отметила в интервью RT эксперт-иранист Каринэ Геворкян. — Чтобы предпринять любую кампанию против Ирана, особенно глубокую и силовую, нужны деньги и некая консолидированная позиция иранской эмиграции».

При этом аналитик подчёркивает, что ни того ни другого у американцев нет.

«Если американцы попытаются влезть в Иран, последствия будут крайне тяжёлыми. Элементарно пойдут гробы с американским солдатами. Зачем это нужно Америке, я не понимаю», — предположил в беседе с RT Домрин.

Однако, по словам Геворкян, некоторые американские силы могут использовать для подрывной работы против Тегерана маргинальные экстремистские структуры, подобные «Моджахедин-э Халк».

«Это всегда пожалуйста. На это деньги найдутся. Однако иранцы с терроризмом эффективно справляются», — подытожила эксперт.