Последствия боёв с неонацистами сняла на видео военкор: "Въезжаем в Мариуполь"

Последствия боёв с украинскими неонацистами сняла на видео военкор Царьграда Дарья Асламова: "Въезжаем в Мариуполь". Она запечатлела обстановку на окраине города. Ранее окрестности целиком заняли войска ДНР.

Военный корреспондент канала Царьград Дарья Асламова запечатлела на видео окрестности Мариуполя. Ролик появился в Telegram-канале "Первого русского".

На кадрах можно увидеть, что по обе стороны от трассы в окрестностях города лежат груды обожжённого металла - уничтоженные единицы военной техники.

Несколько опор ЛЭП и фонарей вдоль шоссе покосились, у обочин также можно заметить множество фрагментов выведенных из строя боевых машин и вооружений.

Вот такая дорога в Мариуполь. Вот мы уже подъезжаем, въезжаем в Мариуполь, - комментирует обстановку военкор, которая следует в город на автомобиле.

Ранее войска ДНР целиком заняли окрестности города, выбив оттуда военнослужащих ВСУ и неонацистские формирования, передавал официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.

Он добавил, что в центральных районах Мариуполя, однако, по-прежнему разворачиваются столкновения.