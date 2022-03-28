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Последствия боёв с неонацистами сняла на видео военкор: "Въезжаем в Мариуполь"

28 марта 2022, 13:05  •  316 • Политика
Последствия боёв с украинскими неонацистами сняла на видео военкор Царьграда Дарья Асламова: "Въезжаем в Мариуполь". Она запечатлела обстановку на окраине города. Ранее окрестности целиком заняли войска ДНР.
Военный корреспондент канала Царьград Дарья Асламова запечатлела на видео окрестности Мариуполя. Ролик появился в Telegram-канале "Первого русского".
На кадрах можно увидеть, что по обе стороны от трассы в окрестностях города лежат груды обожжённого металла - уничтоженные единицы военной техники.
Несколько опор ЛЭП и фонарей вдоль шоссе покосились, у обочин также можно заметить множество фрагментов выведенных из строя боевых машин и вооружений.
Вот такая дорога в Мариуполь. Вот мы уже подъезжаем, въезжаем в Мариуполь, - комментирует обстановку военкор, которая следует в город на автомобиле.
Ранее войска ДНР целиком заняли окрестности города, выбив оттуда военнослужащих ВСУ и неонацистские формирования, передавал официальный представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин.
Он добавил, что в центральных районах Мариуполя, однако, по-прежнему разворачиваются столкновения.

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