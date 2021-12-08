Последствия безрассудности: МИД России вручил ноту протеста США

Министерство иностранных дел вручило посольству США в Москве ноут протеста. В нём говорилось о последствиях безрассудности.

На сайте и в Telegram-канале ведомства был опубликовал комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, касающийся воздушных инцидентов над Чёрным морем.

Дипломат заявила о военной активности США и из союзников по НАТО по периметру границ России. Речь идёт как о манёврах кораблей военно-морских сил, так и о полётах боевой авиации. По словам Захаровой, изначально целью была попытка проверить прочность охраны русских границ, теперь – откровенные провокации. Причём провокации угрожают жизням людей, перемещающихся на гражданских самолётах.

"В связи с этими провокационными действиями Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - сказано в сообщении.

Представитель МИД перечислила четыре таких инцидента, в каждом из которых чудом не погибли люди. В коммментарии ведомства сказано, что Россия оставляет за собой право реагировать на подобные вызовы. США и членов НАТО призвали начать "предметный диалог по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости".