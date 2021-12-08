|
Последствия безрассудности: МИД России вручил ноту протеста США
08 декабря 2021, 18:50 • 234 • Политика
Министерство иностранных дел вручило посольству США в Москве ноут протеста. В нём говорилось о последствиях безрассудности.
На сайте и в Telegram-канале ведомства был опубликовал комментарий официального представителя МИД России Марии Захаровой, касающийся воздушных инцидентов над Чёрным морем.
Дипломат заявила о военной активности США и из союзников по НАТО по периметру границ России. Речь идёт как о манёврах кораблей военно-морских сил, так и о полётах боевой авиации. По словам Захаровой, изначально целью была попытка проверить прочность охраны русских границ, теперь – откровенные провокации. Причём провокации угрожают жизням людей, перемещающихся на гражданских самолётах.
"В связи с этими провокационными действиями Посольству США в Москве 8 декабря была вручена нота протеста с предупреждением об опасных последствиях подобной безрассудности", - сказано в сообщении.
Представитель МИД перечислила четыре таких инцидента, в каждом из которых чудом не погибли люди. В коммментарии ведомства сказано, что Россия оставляет за собой право реагировать на подобные вызовы. США и членов НАТО призвали начать "предметный диалог по гарантиям безопасности и обсуждению путей снижения военно-политической напряжённости".
Подпишитесь на нас
234
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 21:45
|
04 декабря 2021, 09:50
|
06 декабря 2021, 00:50
|
08 декабря 2021, 07:45
|
06 декабря 2021, 07:55
|
03 декабря 2021, 07:35
|
02 декабря 2021, 05:20