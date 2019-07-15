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Последовательное снижение смертности: МВД опубликовало статистику ДТП за первое полугодие 2019 года
15 июля 2019, 21:54 • 26 • В России
Число жертв ДТП в первом полугодии 2019-го снизилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствует статистика, опубликованная ГИБДД России. Согласно данным ведомства, с января по июнь в дорожных авариях погибли около 6,8 тыс. человек — этот показатель на 5% меньше, чем в 2018-м. Впрочем, самих ДТП с пострадавшими стало больше. Более подробно о ситуации с аварийностью на российских дорогах — в материале RT.
© Агентство городских новостей «Москва»
На специализированном портале ГИБДД России опубликовала статистку по дорожно-транспортным происшествиям в стране за первые шесть месяцев 2019 года.
По данным ведомства, за это время в стране произошло 70 151 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 6763 человека и получили различные травмы ещё 90,1 тыс.
Такая тенденция наблюдалась все последние годы — количество смертей на дорогах последовательно снижается, однако темпы этого сокращения постепенно замедляются.
Среди наиболее важных и заметных достижений Госавтоинспекции за первые шесть месяцев — ощутимое снижение числа ДТП с участием пьяных водителей. На борьбе с пьянством за рулём в ведомстве в последние годы сделали особый акцент.
За первые шесть месяцев 2019 года зафиксировано свыше 5,6 тыс. таких аварий (за аналогичный период 2018-го — 6,8 тыс.), в которых погибли 1319 (1913 жертв годом ранее) и пострадали 7916 человек (более чем на тысячу меньше, чем за первое полугодие предыдущего года). Также снизилось, пусть и не так заметно, количество погибших и раненых в ДТП с водителями, которые отказались от медицинского освидельствования.
Скорее всего, по итогам второго полугодия статистика «пьяных» ДТП ещё больше улучшится. Дело в том, что 28 июня вступили в силу поправки в «водительскую» ст. 264 УК РФ, которые значительно ужесточает ответственность нетрезвых водителей за ДТП с тяжкими последствиями.
Теперь виновники таких аварий фактически приравнены к убийцам — в частности, за ДТП с двумя и более погибшими виновнику грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Учитывая широкую информационную кампанию, сопровождавшую принятие документа, перспектива такого наказания наверняка подействует на многих автомобилистов.
В то же время минувшей весной Госдума законодательно приравняла водителей, оставивших места ДТП с тяжкими последствиями, к пьяным автомобилистам. Это было сделано для того, чтобы закрыть лазейку, которой пользовались нетрезвые водители — они сбегали с места происшествия, а затем, протрезвев, приходили в полицию, где им грозила уже меньшая ответственность. Не исключено, что это может повлиять на статистику «пьяных» ДТП в сторону увеличения.
В общей сложности за первое полугодие 2019 года произошло 20,4 тыс. ДТП, в которых пострадали пешеходы (21,2 тыс. за аналогичный период 2018-го), в которых погибли 1775 человек (1969 жертв в 2018-м) и пострадали свыше 19,4 тыс. (почти 20,1 тыс. год назад).
Также стало заметно меньше ДТП, случившихся из-за плохого состояния дорог. ГИБДД подсчитало, что в первом полугодии из-за нарушений обязательных требований к эксплуатационному состоянию автодорог произошло почти 27,4 тыс. ДТП, в которых погибли около 2,3 тыс. человек и пострадали свыше 35 тыс.
Несмотря на пугающие цифры, год назад картина была значительно хуже — подобных аварий тогда зафиксировали почти на 15% больше, число жертв составило 2,7 тыс., а раненых — 40 тыс. человек.
Не слишком заметно, но всё же снизилось количество серьёзных дорожных происшествий с участием автобусов. В первом полугодии зафиксировано свыше 2,5 тыс. таких ДТП, в них погибли 100 и получили ранения свыше 3,8 тыс. человек.
Несколько улучшилась картина с аварийностью и на железнодорожных переездах. С начала года количество таких ДТП снизилась на 10% - в общей сложности зафиксировано 101 тяжкая авария, в которых погибли 22 (годом ранее 37) и пострадали 135 человек.
Примерно такая же картина наблюдается и в случае с мотоциклистами. В 2019 году зафиксировано небольшое снижение числа жертв ДТП с их участием, при этом количество подобных аварий, а также пострадавших в них увеличилось. Так, в первом полугодии произошло свыше 1,9 тыс. ДТП, в которых погибли 208 человек и ещё свыше 2 тыс. получили ранения.
В этом году ухудшилась статистика ДТП с тяжёлыми последствиями с участием начинающих водителей — со стажем до двух лет. В первом полугодии зафиксировано свыше 3,9 тыс. таких аварий, в которых погибли 327 и получили ранения свыше 5,5 тыс. человек. Годом ранее все три показателя были ниже, при этом количество погибших в 2019-м подскочило почти на 20%.
Ещё один неприятный звоночек для ГИБДД — рост аварийности с участием технически неисправных транспортных средств. В первом полугодии из-за этого произошло свыше 2,8 тыс. ДТП, в которых погибли 437 человек и пострадали почти 4,1 тыс.
Все три показателя оказались заметно выше прошлогодних. Ситуацию может исправить изменение правил проведения техосмотра, в частности внедрение видеозаписи процедуры, а также возврат Госавтоинспекции полномочий по контролю за соблюдением всех правил осмотра. Соответствующий законопроект был подписан Владимиром Путиным в начале июня этого года, но вступит в силу только в июне 2020-го.
Аварийность в России последовательно снижается уже много лет подряд, а вместе с ней ежегодно уменьшается количеству погибших и раненых на дорогах. Так, в прошлом году на дорогах погибли 18,2 тысячи человек, ещё около 215 тыс. пострадали. Своеобразный пик смертности в ДТП был зафиксирован в начале XXI века, когда число жертв аварий за год порой превышало 35 тыс. человек, то есть было почти вдвое больше, чем сейчас.
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