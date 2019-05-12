Последовательная русофобия: почему партия Порошенко обвинила Россию в «ущемлении прав» коренных народов

Блок Петра Порошенко подготовил проект постановления, согласно которому Украина должна обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с якобы «нарушениями прав» коренных народов России со стороны Москвы. Собеседники RT в украинских политических партиях скептически отнеслись к этой инициативе. По их мнению, нынешняя власть пытается как можно сильнее испортить отношения с РФ, чтобы лишить избранного президента Владимира Зеленского любой возможности начать переговоры с Владимиром Путиным. Между тем эксперты отмечают, что заявления о «притеснении коренных народов России» звучат на фоне политических конфликтов Украины с соседними европейскими странами из-за принимаемых Киевом законов, которые ограничивают в правах нацменьшинства страны.

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» (БПП) намерена обратиться в ООН, ОБСЕ и НАТО в связи с якобы «нарушениями» со стороны Москвы прав коренных народов на территории России. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте украинского президента.

«В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включён проект... «Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в России», — отмечается в сообщении.

В заявлении упоминаются «притеснения» народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и некоторых других регионов России, в том числе якобы из-за их позиции по Крыму и ситуации на Украине.

Блок Петра Порошенко в документе поясняет, что с 2014 года в России якобы усилилось давление на представителей коренных народов из-за их политических убеждений: им не разрешают организовывать «мирные протесты» и национальные движения, говорится на сайте БПП. Кроме того, в России якобы не проводятся справедливые и прозрачные расследования преступлений против представителей коренных народов, отмечается в заявлении.

Депутаты БПП призывают международные организации обратить внимание на эти «нарушения» и требуют их прекратить.

Источник в партии «Самопомощь» рассказал в беседе с RT, что Порошенко в период своего правления делал всё, чтобы отношения между Украиной и Россией никогда не улучшились. Он придерживается этого курса и сейчас, незадолго до ухода с поста главы украинского государства.

«Сейчас команда президента начала подготовку к парламентским выборам, поэтому она вновь подвергает РФ нападкам. Я не думаю, что подобные заявления принесут Блоку Петра Порошенко дополнительные политические очки. Его политтехнологи даже на своих ошибках не учатся», — рассказал собеседник.

Похожей точки зрения придерживается и член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько. По его словам, для Порошенко антироссийская политика — единственный курс, поскольку он не сформировал никакой другой политической платформы.

«Он сделал на неё ставку, получил поддержку определённого количества населения Украины. Ни на что другое Порошенко не может делать ставку. Он президент войны: в стране происходит милитаризация, украинизация и раскол УПЦ. Порошенко продолжает и дальше работать в том же духе. Он абсолютно последователен», — пояснил эксперт в разговоре с RT.

Антироссийская политика

Стоит отметить, что заявления о «притеснениях» коренных народов России выглядят странно, особенно в свете того, что за годы правления Порошенко положение этнических меньшинств на Украине значительно ухудшилось. После «майдана» в 2014 году к власти в стране пришли силы, активно поощрявшие националистические настроения, особенно направленные против русскоязычного населения.

Действия украинского руководства привели к затяжному конфликту на востоке Украины, где были образованы самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики. Некоторые украинские политики и вовсе не скрывают своей ненависти к русскоязычному населению. Так, в начале апреля бывший депутат Верховной рады от фракции «Свобода» Ирина Фарион в интервью телеканалу «ИнТБ» заявила, что считает русскоязычных жителей страны «рабами» и «оккупантами».

«И у нас тут ещё заявляют о каком-то праве русскоязычных. У нас нет русскоязычного населения. Это либо рабы, либо оккупанты — и всё», — сказала она.

Также Фарион заявила, что русскоязычные жители Украины не должны получать образование и работу, если не знают украинский язык.

При этом сам Порошенко, несмотря на проводимую им политику, сообщил, что является «русскоязычным» человеком. Он выразил готовность написать диктант или сочинение, чтобы подтвердить свои слова.

«Вот послание для жителей востока Украины. Первая позиция: мы должны сохранить Украину, никто не будет посягать на ваше право говорить на русском языке. Я сам русскоязычный, я уже много раз говорил, что для меня абсолютно естественно говорить на русском языке», — сказал президент в эфире телеканала ICTV.

Западный вопрос

Кроме русскоязычного населения, под давление Киева также попали и этнические меньшинства, проживающие на западе Украины, — венгры, румыны, поляки и русины.

Осенью 2017 года Порошенко подписал закон «Об образовании», который предусматривал переход всего процесса обучения на украинский язык с 2020 года. Впоследствии был подписан закон об исключительном использовании украинского языка во всех сферах общественной жизни.

Соседние страны неоднократно выражали несогласие с такой политикой Киева. Так, Венгрия не раз выступала против законов, которые ущемляют права нацменьшинств на использование своего языка в учебных заведениях, госструктурах и СМИ.

Недовольство Будапешта достигло такой степени, что в начале марта 2018 года венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто обвинил Киев в «жестоком нападении» на национальные меньшинства.

«Правительство Украины поставило перед собой две националистические цели: одна заключается в том, чтобы воспрепятствовать меньшинствам учиться на родном языке, а другая — помешать им говорить на своём родном языке», — заявил министр.

Учитывая дипломатические скандалы с Венгрией из-за ущемления прав меньшинств, выпады партии Порошенко в сторону России выглядят смешно, сообщил в беседе с RT источник в партии «Батькивщина».

«В последние годы к самой Украине возникает очень много вопросов. Польша, Венгрия и Румыния недовольны тем фактом, что в стране начинается давление на нацменьшинства. Снизить градус напряжения в отношениях с Венгрией удалось только после вмешательства Брюсселя», — рассказал собеседник.

Источник подчеркнул, что сейчас Будапешт может вновь вспомнить о «языковом вопросе». И оправдываться придётся как раз не России, а Украине.

Посольство Венгрии в Киеве

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«Только непонятно, кому — уже ушедшему Порошенко или шокированному Владимиру Зеленскому, на которого и повесили все эти проблемы. Причём конфликты были созданы буквально на пустом месте», — добавил собеседник.

Эту позицию поддержал и Богдан Безпалько, напомнивший, что украинские законы противоречат нормам ЕС, например Европейской хартии региональных языков или языков меньшинств.

«Закон о тотальной украинизации нарушает эту хартию. Фактически они противоречат друг другу. Речь идёт не только о тех гражданах Украины, которые считают ценностью русский язык, но и о тех, кто относится к румынской, венгерской, польской общинам. Их права также ущемляются», — отметил эксперт.

По его словам, венгры заявляли об этом совершенно открыто, что даже приводило к конфликту между украинскими праворадикалами и венгерскими дипломатами. При этом заявления о «притеснении коренных народов России» — не более чем «внутриполитический, отвечающий определённым внешним заказчикам пиар», добавил Безпалько.

Срыв диалога

В самой партии Порошенко нет единого мнения по поводу проекта постановления БПП о «нарушениях прав коренных народов в России». Источник RT во фракции считает, что уходящий президент делает всё, чтобы Владимир Зеленский не смог поднять вопрос о проведении прямых переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Насколько мне известно, США поддерживают идею, чтобы лидеры Украины и России встретились и обсудили все острые вопросы. Но это невыгодно правящим элитам. Представляете, если решение конфликта на востоке страны будет найдено за месяц? Что тогда скажет своим избирателям Порошенко? Поэтому в обществе и поднимается антироссийская истерия, чтобы не позволить Зеленскому даже посмотреть в сторону Москвы», — сообщил собеседник.

Между тем источник в Радикальной партии считает, что Рада может принять этот проект постановления, чтобы скомпрометировать Зеленского.

Митинг в Киеве по случаю принятия закона о языке, 25 апреля 2019 года

Reuters

© Gleb Garanich

«Сам новоизбранный президент очень плохо говорит на украинском и сейчас активно его изучает. Поэтому Зеленский был против принятия закона о языке, который так быстро одобрили депутаты. Рада игнорирует нового президента и будет голосовать до выборов за всё подряд с одной целью — скомпрометировать Зеленского и его партию «Слуга народа» перед выборами в парламент 27 октября», — рассказал источник.

Парламентские манёвры

По мнению экс-советника президента Украины Леонида Кучмы политолога Олега Соскина, Блок Петра Порошенко добивается того, чтобы в ООН, НАТО и ОБСЕ Россию признали «тюрьмой народов».

«Порошенко с помощью «внешнего агрессора» хочет отвлечь внимание общественности от накопившихся к нему вопросов и сохранить себя таким образом в мировой политике», — отметил политолог в беседе с RT.

Украинский президент хочет показать Европе и США, что он является геополитическим врагом Путина, добавил Соскин.

«Кроме того, Порошенко учитывает тот факт, что Зеленский в этих вопросах ничего не понимает. Действия уходящего президента — удар по избранному лидеру, который не готов к такому противоборству», — подчеркнул эксперт.

Владимир Зеленский

AFP

© Genya Savilov

В свою очередь, Богдан Безпалько отметил, что «суть всей политики Порошенко — борьба с Россией».

«Это укладывается в идеологему украинского национализма, которая заключается в отрицании РФ, а также отвечает заказу внешнеполитических игроков. Находясь в оппозиции, Порошенко будет критиковать Зеленского за его якобы мягкую позицию по отношению к Москве и русским», — подчеркнул эксперт.

По словам Безпалько, в данной ситуации действия украинского президента беспроигрышны, поскольку он уже не отвечает за политику нынешней власти. При этом Порошенко может критиковать новое руководство страны за любые попытки нормализации отношений с Россией, выдавая это за предательство Украины, заключил эксперт.