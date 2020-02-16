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Последователи "беглянки": Больницу в Санкт-Петербурге самовольно покинули ещё трое "коронавирусных" пациентов
16 февраля 2020, 11:54 • 56 • В мире
Из Боткинской больницы в Санкт-Петербурге сбежали ещё трое пациентов, которых поместили в карантин из-за коронавируса. Они самовольно покинули медучреждение после первой "беглянки" Аллы, которая сбежала из больницы и разместила пост в соцсетях. При этом медики считают, что меры безопасности в случае с неизвестным вирусом оправданы.
В Боткинской больнице нашлись ещё трое последователей первой "беглянки" - Аллы, которая самовольно покинула карантин, куда её поместили для проверки на новый тип коронавируса. Как сообщает "Петербургский дневник", двое из них вернулись 14 февраля. А ещё одного продложают искать. К нему обещают принять меры.
При этом медики убеждены, что карантин абсолютно оправдан. Как заявил директор Городского центра медицинской профилактики, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, вице-президент общественной организации "Врачи Петербурга" Владимир Жолобов, о новом типе коронавируса пока слишком мало данных.
"В ситуации с коронавирусом пока много неясного. И эта изоляция абсолютно оправдана. Во всём мире предпринимаются точно такие же действия. Целые корабли ставят на прикол. Да, противоэпидемические мероприятия могут доставлять неудобства и даже ущемлять некоторые права и свободы граждан, но это делается ради здоровья других людей", - заявил врач.
Напомним, о побеге Аллы стало известно накануне. В Сети широко распространилась история Аллы. В Instagram девушка сообщила, что была госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19 в Боткинскую больницу. Несмотря на то, что анализы наличия вируса не выявили, врачи её оставили на 14-дневный карантин.
Главный санитарный врач Санкт-Петербурга обратился в суд из-за побега пациентки из карантина. Медик требует принудительно вернуть девушку в инфекционное отделение. Как сообщала объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале, Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск. Помимо возвращения в карантинный бокс, пациентке может грозить штраф. Заседание назначено на 17 ферваля.
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