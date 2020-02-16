Последователи "беглянки": Больницу в Санкт-Петербурге самовольно покинули ещё трое "коронавирусных" пациентов

В Боткинской больнице нашлись ещё трое последователей первой "беглянки" - Аллы, которая самовольно покинула карантин, куда её поместили для проверки на новый тип коронавируса. Как сообщает "Петербургский дневник", двое из них вернулись 14 февраля. А ещё одного продложают искать. К нему обещают принять меры.

При этом медики убеждены, что карантин абсолютно оправдан. Как заявил директор Городского центра медицинской профилактики, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, вице-президент общественной организации "Врачи Петербурга" Владимир Жолобов, о новом типе коронавируса пока слишком мало данных.

"В ситуации с коронавирусом пока много неясного. И эта изоляция абсолютно оправдана. Во всём мире предпринимаются точно такие же действия. Целые корабли ставят на прикол. Да, противоэпидемические мероприятия могут доставлять неудобства и даже ущемлять некоторые права и свободы граждан, но это делается ради здоровья других людей", - заявил врач.

Напомним, о побеге Аллы стало известно накануне. В Сети широко распространилась история Аллы. В Instagram девушка сообщила, что была госпитализирована с подозрением на коронавирус COVID-19 в Боткинскую больницу. Несмотря на то, что анализы наличия вируса не выявили, врачи её оставили на 14-дневный карантин.

Главный санитарный врач Санкт-Петербурга обратился в суд из-за побега пациентки из карантина. Медик требует принудительно вернуть девушку в инфекционное отделение. Как сообщала объединённая пресс-служба судов города в Telegram-канале, Куйбышевский районный суд зарегистрировал административный иск. Помимо возвращения в карантинный бокс, пациентке может грозить штраф. Заседание назначено на 17 ферваля.