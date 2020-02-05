Последователи Мавроди: активность финансовых пирамид в России • 51 • Аналитика

Центробанк России отчитался о выявлении в 2019 году организаций с признаками финансовых пирамид. Их обнаружили 237, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году – тогда таких компаний было 168.



По примеру печально известной МММ

Поделившийся с журналистами этой информацией директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях уточнил: больше всего финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью – 55 и 88 структур соответственно. Последователи Сергея Мавроди сегодня активны в нашей стране.







Кроме того 39 организаций действовали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 21 – потребительских кооперативов. Ещё 34 структуры использовали иные формы работы. Какие? Валерий Лях не уточнил.



Зато он дал дополнительную информацию. В прошлом году Центробанк выявил на финансовом рынке 2,6 тыс. нелегальных организаций. Среди них было 1,845 тыс. «чёрных кредиторов». 210 организаций нелегально предоставляли услуги на рынке «Форекс».



Одним словом, выбор для простаков, готовых отдать свои деньги мошенникам, большой. Да и людей этих всё ещё остаётся много, несмотря на жёсткую прививку от финансовых пирамид, полученную обществом в лихие девяностые.



Тогда, как помним, миллионы людей, обманутые финансовыми мошенниками, лишились своих денег. Только в печально известной МММ, организованной Сергеем Мавроди, 10 миллионов человек потеряли средства, эквивалентные 100 млн. долларов США. Это по оценкам прокуратуры.



Эксперты называют куда более внушительные цифры – 70-80 млрд. долларов. Люди лишились квартир, имущества. 52 человека покончили жизнь самоубийством. А были ещё «Русский дом Селенга», «Хопёр-Инвест», «Властелина» и прочие мошеннические компании. Они охватывали всю страну.



Жулики ищут новые способы обмана

Сегодня ситуация изменилась. Финансовые пирамиды носят в основном региональный характер. Как правило, возникают в конце года, когда у людей появляются премии, бонусы и эйфория новых планов. Собрав деньги, мошенники уже к концу первого квартала обрывают связь с вкладчиками. Пирамида лопается.



Примерно по такой схеме действовал в Казани и Ижевске кредитный потребительский кооператив «Сберфинанс». Его организатор некий Рустам Хайруллин только в столице Удмуртии обобрал 60 человек. Доверчивые люди, купившись на логотип «Сбер», перечисляли деньги на личный банковский счет мошенника. Так ижевские «кооператоры» разом потеряли 7,7 миллиона рублей.



Другой пример можно взять с юга страны. Здесь торгово-инвестиционная компания «Джи эф ай» имела офисы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Пообещав людям высокие процентные ставки, организаторы пирамиды лишили денег 1236 человек. По данным прокуратуры, ущерб от деятельности «Джи эф ай» составил 1,1 млрд. рублей – в среднем по 890 000 рублей на вкладчика.



Самую крупную финансовую пирамиду Центробанк выявил осенью 2018 года. Группа «Кэшбери» работала практически по всей стране. По оценкам Банка России, озвученным Валерием Ляхом, в «проекте» поучаствовали несколько десятков тысяч человек.



Сумма ущерба (оценочно) превысила 3 млрд. рублей. Более точные данные назовут следствие и суд. Дело это долгое, занимает годы. Тем временем бывший руководитель «Кэшбери» Артур Варданян затевает новые проекты, рекламируя их в интернете.



Кто защит нас от мошенников

Кстати, нынешний обманутый вкладчик отличается от своего предшественника из девяностых. Он помолодел (средний возраст – немного за 30), продвинут в гаджетах и интернете, легко ведётся на разные приложения и предложения, бравирует возможным риском.







Эксперты дорисовывают портрет этого вкладчика так: «Сочетание небольшого капитала с отсутствием исторического опыта и низким уровнем финансовой грамотности приводит к тому, что люди забывают о базовых признаках финансовой пирамиды и теряют деньги».



Современные технологии открыли для мошенников новые возможности. В своих схемах они используют криптовалюту, привлекают деньги через социальные сети и специальные сайты. Валерий Лях отметил ещё одну особенность нынешних финансовых пирамид. Почти половина из них (43%) ведёт свою деятельность из Великобритании. Похоже, шалят наши бывшие.



Однако и на родных просторах мошенников пока с избытком. По данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, каждый день от деятельности финансовых пирамид потери несут 27 человек, размер ущерба – 1 млн. рублей на каждые 7 часов времени.



Цифра, несомненно, большая, но очень уж приблизительная. Фонд подсчитал её только по заявлениям потерпевших, обратившихся к нему за помощью. Реальные потери вкладчиков не знают даже в правоохранительных органах.



Они в меру сил борются с этой заразой. Многие считают – борются недостаточно. Так что рассчитывать мы должны больше на себя. Защититься от мошенников нам помогут собственная осторожность, предусмотрительность и чуток финансовой грамотности. Без неё лучше не экспериментировать со своими деньгами. Центробанк России отчитался о выявлении в 2019 году организаций с признаками финансовых пирамид. Их обнаружили 237, что в 1,4 раза больше, чем в 2018 году – тогда таких компаний было 168.Поделившийся с журналистами этой информацией директор департамента противодействия нелегальной деятельности Банка России Валерий Лях уточнил: больше всего финансовых пирамид работали в качестве интернет-проектов и обществ с ограниченной ответственностью – 55 и 88 структур соответственно. Последователи Сергея Мавроди сегодня активны в нашей стране.Кроме того 39 организаций действовали под вывеской кредитных потребительских кооперативов, 21 – потребительских кооперативов. Ещё 34 структуры использовали иные формы работы. Какие? Валерий Лях не уточнил.Зато он дал дополнительную информацию. В прошлом году Центробанк выявил на финансовом рынке 2,6 тыс. нелегальных организаций. Среди них было 1,845 тыс. «чёрных кредиторов». 210 организаций нелегально предоставляли услуги на рынке «Форекс».Одним словом, выбор для простаков, готовых отдать свои деньги мошенникам, большой. Да и людей этих всё ещё остаётся много, несмотря на жёсткую прививку от финансовых пирамид, полученную обществом в лихие девяностые.Тогда, как помним, миллионы людей, обманутые финансовыми мошенниками, лишились своих денег. Только в печально известной МММ, организованной Сергеем Мавроди, 10 миллионов человек потеряли средства, эквивалентные 100 млн. долларов США. Это по оценкам прокуратуры.Эксперты называют куда более внушительные цифры – 70-80 млрд. долларов. Люди лишились квартир, имущества. 52 человека покончили жизнь самоубийством. А были ещё «Русский дом Селенга», «Хопёр-Инвест», «Властелина» и прочие мошеннические компании. Они охватывали всю страну.Сегодня ситуация изменилась. Финансовые пирамиды носят в основном региональный характер. Как правило, возникают в конце года, когда у людей появляются премии, бонусы и эйфория новых планов. Собрав деньги, мошенники уже к концу первого квартала обрывают связь с вкладчиками. Пирамида лопается.Примерно по такой схеме действовал в Казани и Ижевске кредитный потребительский кооператив «Сберфинанс». Его организатор некий Рустам Хайруллин только в столице Удмуртии обобрал 60 человек. Доверчивые люди, купившись на логотип «Сбер», перечисляли деньги на личный банковский счет мошенника. Так ижевские «кооператоры» разом потеряли 7,7 миллиона рублей.Другой пример можно взять с юга страны. Здесь торгово-инвестиционная компания «Джи эф ай» имела офисы в Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новороссийске, Майкопе, Сочи, Армавире и Кропоткине. Пообещав людям высокие процентные ставки, организаторы пирамиды лишили денег 1236 человек. По данным прокуратуры, ущерб от деятельности «Джи эф ай» составил 1,1 млрд. рублей – в среднем по 890 000 рублей на вкладчика.Самую крупную финансовую пирамиду Центробанк выявил осенью 2018 года. Группа «Кэшбери» работала практически по всей стране. По оценкам Банка России, озвученным Валерием Ляхом, в «проекте» поучаствовали несколько десятков тысяч человек.Сумма ущерба (оценочно) превысила 3 млрд. рублей. Более точные данные назовут следствие и суд. Дело это долгое, занимает годы. Тем временем бывший руководитель «Кэшбери» Артур Варданян затевает новые проекты, рекламируя их в интернете.Кстати, нынешний обманутый вкладчик отличается от своего предшественника из девяностых. Он помолодел (средний возраст – немного за 30), продвинут в гаджетах и интернете, легко ведётся на разные приложения и предложения, бравирует возможным риском.Эксперты дорисовывают портрет этого вкладчика так: «Сочетание небольшого капитала с отсутствием исторического опыта и низким уровнем финансовой грамотности приводит к тому, что люди забывают о базовых признаках финансовой пирамиды и теряют деньги».Современные технологии открыли для мошенников новые возможности. В своих схемах они используют криптовалюту, привлекают деньги через социальные сети и специальные сайты. Валерий Лях отметил ещё одну особенность нынешних финансовых пирамид. Почти половина из них (43%) ведёт свою деятельность из Великобритании. Похоже, шалят наши бывшие.Однако и на родных просторах мошенников пока с избытком. По данным Федерального общественно-государственного фонда по защите прав вкладчиков и акционеров, каждый день от деятельности финансовых пирамид потери несут 27 человек, размер ущерба – 1 млн. рублей на каждые 7 часов времени.Цифра, несомненно, большая, но очень уж приблизительная. Фонд подсчитал её только по заявлениям потерпевших, обратившихся к нему за помощью. Реальные потери вкладчиков не знают даже в правоохранительных органах.Они в меру сил борются с этой заразой. Многие считают – борются недостаточно. Так что рассчитывать мы должны больше на себя. Защититься от мошенников нам помогут собственная осторожность, предусмотрительность и чуток финансовой грамотности. Без неё лучше не экспериментировать со своими деньгами. Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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