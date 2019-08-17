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Последователи «королевы макарошек»: В Саратовской области приняли «диетический» прожиточный минимум
17 августа 2019, 23:09 • 62 • Политика
Саратовские депутаты поддержали прожиточный минимум, предложенный уволенным министром труда и занятости области Натальей Соколовой.
В Саратовской областной думе одобрили повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров на 288 рублей. Эту идею ранее выдвигала министр труда и занятости области Наталья Соколова, которую уволили за объяснения по поводу «диеты» для пенсионеров.
В частности, во время спора чиновница поясняла, почему выплаты стоит повышать не на 500 рублей, а на 288 рублей.
По ее словам, «для минимальных физиологических потребностей» 3,7 тысячи рублей вполне достаточно», а «макарошки стоят всегда одинаково». После таких объяснений регионального министра отправили в отставку.
На место ушедшей чиновницы была назначена ее заместитель Наталия Кривицкая.
Тем не менее, как говорится в сообщении пресс-службы областной думы, депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета в среду поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, передает «РИА Новости».
«Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России. Депутат Владимир Есипов (КПРФ) попросил пояснить, возможно ли увеличить прожиточный минимум. И.о. министра… Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде», - говорится в сообщении думы.
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