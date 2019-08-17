Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Когда вместо детей с айфонами на улицы выйдут шахтеры
Число жертв пожара в отеле Одессы увеличилось до девяти
Бизнесмен из США обвинил Порошенко в выводе с Украины $8 млрд
Простой платок и капля масла: Врач раскрыл простой способ защиты от гриппа, прос...
Главная / Политика

Последователи «королевы макарошек»: В Саратовской области приняли «диетический» прожиточный минимум

17 августа 2019, 23:09  •  62 • Политика
Саратовские депутаты поддержали прожиточный минимум, предложенный уволенным министром труда и занятости области Натальей Соколовой.
В Саратовской областной думе одобрили повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров на 288 рублей. Эту идею ранее выдвигала министр труда и занятости области Наталья Соколова, которую уволили за объяснения по поводу «диеты» для пенсионеров.
В частности, во время спора чиновница поясняла, почему выплаты стоит повышать не на 500 рублей, а на 288 рублей.
По ее словам, «для минимальных физиологических потребностей» 3,7 тысячи рублей вполне достаточно», а «макарошки стоят всегда одинаково». После таких объяснений регионального министра отправили в отставку.
На место ушедшей чиновницы была назначена ее заместитель Наталия Кривицкая.
Тем не менее, как говорится в сообщении пресс-службы областной думы, депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета в среду поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, передает «РИА Новости».
«Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России. Депутат Владимир Есипов (КПРФ) попросил пояснить, возможно ли увеличить прожиточный минимум. И.о. министра… Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде», - говорится в сообщении думы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
17 августа 2019, 19:54
Простой платок и капля масла: Врач раскрыл простой способ защиты от гриппа, простуды и стресса
17 августа 2019, 10:09
"Мертворожденная структура": Катасонов вступился за Глазьева и раскритиковал ЕЭК
17 августа 2019, 10:09
Семь отроков Эфесских. Православный календарь на 17 августа
17 августа 2019, 03:39
"Не произойдёт и сейчас": Эксперт разрушил мечты Трампа о покупке Гренландии
17 августа 2019, 10:09
Инвестиции по-русски: куда вкладывают деньги ваши соседи?
17 августа 2019, 00:24
Нанесенный ущерб - 13 млн: С организаторов митинга 27 июля в Москве требуют возмещения вреда
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 августа 2019, 00:54
"На борту Шойгу паника": Украинцы прогнулись под НАТО в "схватке" F-18 и Су-27
16 августа 2019, 04:54
Запад: Россия ОБЯЗАНА рассказать о своей новой ракете (Анна Сочина)
10 августа 2019, 23:39
Очень хотели вторую Болотную. Или Майдан. Не дотянули...
17 августа 2019, 03:39
"Убило перед самым днём рождения": Бойцы Донбасса сообщили о новых смертях в ВСУ
15 августа 2019, 06:09
"Караул, ограбили": Болтон "раскрыл", откуда у России появилось гиперзвуковое оружие
15 августа 2019, 02:54
Блокада от морали: Заразительный пример Ольги Бузовой
13 августа 2019, 05:24
Ученые раскрыли тайну испытаний Супер-Оружия Путина (Telegram. обзор)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.