Последователи «королевы макарошек»: В Саратовской области приняли «диетический» прожиточный минимум

В Саратовской областной думе одобрили повышение прожиточного минимума для неработающих пенсионеров на 288 рублей. Эту идею ранее выдвигала министр труда и занятости области Наталья Соколова, которую уволили за объяснения по поводу «диеты» для пенсионеров.

В частности, во время спора чиновница поясняла, почему выплаты стоит повышать не на 500 рублей, а на 288 рублей.

По ее словам, «для минимальных физиологических потребностей» 3,7 тысячи рублей вполне достаточно», а «макарошки стоят всегда одинаково». После таких объяснений регионального министра отправили в отставку.

На место ушедшей чиновницы была назначена ее заместитель Наталия Кривицкая.

Тем не менее, как говорится в сообщении пресс-службы областной думы, депутаты Саратовской областной думы на заседании профильного комитета в среду поддержали законопроект об увеличении в регионе в 2019 году прожиточного минимума для пенсионеров на 288 рублей, передает «РИА Новости».

«Величина прожиточного минимума определяется в виде прогнозного значения в среднегодовом исчислении, в соответствии с рекомендациями Минтруда России. Депутат Владимир Есипов (КПРФ) попросил пояснить, возможно ли увеличить прожиточный минимум. И.о. министра… Наталия Кривицкая объяснила, что все расчеты производятся на основе стоимости на товары и услуги, зарегистрированной в данном периоде», - говорится в сообщении думы.