Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Шахназаров: причины начала Первой мировой были НИЧТОЖНЫ! Воскресный вечер с Соло...
«Травма головы и ушиб живота»: МЧС о единственном пострадавшем от обрушения пото...
Алексей, где логика? (Л.И.С.)
«Пришло время снижать налоговую нагрузку»: Пронько о спецзадании Путина премьеру...
Главная / В мире

«Последовал примеру Меркель»: глава МВД Германии Зеехофер подтвердил намерение уйти с поста председателя ХСС

12 ноября 2018, 20:39  •  51 • В мире
Глава МВД Германии и председатель одной из партий правящего блока — Христианско-социального союза — Хорст Зеехофер заявил, что покинет партийный пост. Такое решение он объяснил стремлением облегчить обновление партии и уточнил, что не прекратит при этом возглавлять министерство. Ранее Ангела Меркель заявила, что не будет баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году. Она также не намерена выдвигать свою кандидатуру на выборах председателя партии «Христианско-демократический союз». Эксперты считают, что обе отставки связаны с падением популярности правящего блока у населения. В то же время правые партии, такие как «Альтернатива для Германии», начинают представлять угрозу для традиционных игроков, отмечают специалисты.
 
Reuters
 

Глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что покинет пост председателя Христианско-социального союза. Его партия вместе с Христианско-демократическим союзом, возглавляемым канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и социал-демократами составляет правящую коалицию. При этом Зеехофер уточнил, что точную дату ухода он огласит на этой неделе.

«Я уйду с должности председателя ХСС — это точно. Это решено», — сказал Зеехофер.

При этом он подчеркнул, что продолжит занимать пост министра внутренних дел, так как уход с должности председателя никак не повлияет на его министерские обязанности.

«Это решение ни в коей мере не затрагивает пост министра внутренних дел. Более здесь совершенно нечего пояснять. Я министр внутренних дел, и я им останусь. Я буду и дальше исполнять свои обязанности, в противном случае меня бы здесь не было», — добавил Зеехофер.

Он уточнил, что его уход с поста главы ХСС должен облегчить обновление партии в 2019 году и не связан с поражением на выборах в Баварии, где партия впервые с 1957 года не смогла взять большинство мест в земельном парламенте и самостоятельно сформировать правительство.

Зеехофер 22 октября уже допускал, что уйдёт с поста председателя ХСС, когда говорил о готовности «сделать должность главы партии вакантной». Нового лидера партия выберет в начале следующего года.

Решение Зеехофера объясняется поражением в Баварии и общим падением политических рейтингов ХДС и ХСС, убеждён ведущий сотрудник Центра германских исследований Института Европы РАН Александр Камкин.

«Это закономерный шаг ввиду провала ХСС на земельных выборах и общего снижения поддержки блока ХДС/ХСС. Они идут на выборах единым фронтом, хотя ХСС активно участвует только в выборах в Баварии», — сказал он в беседе с RT.

Ранее, 29 октября, о решении уйти с поста председателя другой партии правящей коалиции — Христианско-демократического союза (ХДС) — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. По данным издания DPA, это решение было принято в связи с плохими результатами ХДС в Гессене, где партия набрала на 11% меньше, чем на прошлых выборах.

«На следующем партийном съезде ХДС, который состоится в декабре в Гамбурге, я не буду вновь выдвигать свою кандидатуру на пост председателя ХДС», — сказала она.

Камкин напомнил, что между Меркель и Зеехофером летом этого года был конфликт, касающийся миграционной политики Германии. Министр требовал от канцлера ужесточить политику по отношению к беженцам. Затем они уладили разногласия, что, по мнению эксперта, и ударило по репутации Зеехофера внутри партии.

«Это фактически подорвало доверие и собственной партии, и избирателей. Видя эту ситуацию и, наверное, последовав примеру Меркель, он также решил уйти в отставку», — сказал Камкин.

«Внутри коалиции есть раскол»

Сможет ли Иран победить США в реальном бою

Третий член коалиции, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которая находится на втором месте по количеству депутатов в парламенте после христианских демократов, 29 октября выпустила заявление с призывом к ХСС и ХДС прекратить конфликты между собой, так как это мешает деятельности правительства.

«Работа правительства в последнее время была сильно затруднена конфликтами внутри блока. Необходимо дать понять, как ХДС и ХСС намерены разрешить разногласия, касающиеся содержательных и кадровых вопросов, чтобы их негативные последствия впредь не затрагивали деятельность кабмина», — отмечается в документе.

А в понедельник, 12 ноября, лидер молодёжного крыла СДПГ Кевин Кюнерт заявил, что практически никто в его окружении не верит, что коалиция продержится до федеральных выборов в 2021 году.

«Мне сложно представить нас, «склеенных» вместе в течение года. Мы должны использовать наше время, чтобы подготовиться к выборам», —  сказал он в эфире радио Deutschlandfunk.

Традиционные политические партии Германии, такие как ХДС, ХСС и СДПГ, переживают кризис, отметил в беседе с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

  • globallookpress.com
  • © Revierfoto

«Видно было, что внутри коалиции ХДС/ХСС существует раскол. Для того чтобы сохранить коалицию и претендовать на лидирующее положение в бундестаге и дальше, я думаю, Меркель и Зеехофер совершили такого рода признания», — отметил эксперт.

Короткая встреча: Путин и Трамп поговорили в кулуарах Елисейского дворца 

Причём, по мнению Данюка, отставка Зеехофера с поста председателя партии напрямую повлияет на его эффективность как министра внутренних дел.

«Глава МВД, который, помимо всего, является членом блока правящей коалиции, — это человек, обладающий важным политическим весом. Просто глава МВД — это представитель власти, который не имеет достаточно серьёзных оснований, политической мощи, чтобы отстаивать то или иное решение», — добавил он.

Помимо прочего, стоит отметить, что на фоне падения популярности коалиции правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) завоёвывает доверие избирателей, подчеркнул Данюк.

«Евроскептики могут взять очередную планку, достаточно высокую, и претендовать на то, чтобы быть той политической силой, которая будет влиять на формирование правительства. Чтобы не допустить этого, было принято решение Меркель и Зеехофера заявить о конце своих политических карьер», — заключил эксперт.

Так, согласно сентябрьскому опросу Bild am Sonntag, на востоке ФРГ АдГ обошла остальные партии. При этом альянс ХДС/ХСС поддержали лишь 24% опрошенных. На третьем месте — «Левые» с 18%. 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
51
Источник
Похожие новости
12 ноября 2018, 17:39
«Нормальные люди, хотят мира»: Иностранные наблюдатели о выборах в Новороссии
12 ноября 2018, 04:24
«Всё равно что обещать полёт на Марс»: почему демократы не собираются объявлять импичмент Дональду Трампу
12 ноября 2018, 20:54
Россия призвала  Израиль и Палестину вернуться к режиму прекращения огня после недавнего ракетного обстрела

12 ноября 2018, 17:39
Саудиты шантажируют мир угрозой выхода из ОПЕК
12 ноября 2018, 14:24
Короткая встреча: Путин и Трамп поговорили в кулуарах Елисейского дворца 
11 ноября 2018, 22:09
Страны Персидского залива накрыли небывалые ливни и грозы
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
12 ноября 2018, 06:28
Хозяин Парижа (Порошенко и мировые лидеры)
08 ноября 2018, 19:09
«Охрана уже не поможет»: бывшая жена Цеповяза опасается за свою жизнь после скандала в связи с нарушениями в колонии
11 ноября 2018, 20:24
Донбасс: выборы вопреки
07 ноября 2018, 22:09
"Ответ не принимается": Матвиенко жестко ответила министру Кобылкину на предложение закрыть вывоз леса в Китай
10 ноября 2018, 07:09
Россия напомнила Демократической партии США, что не подчиняется американским судам
10 ноября 2018, 02:28
В Тернополе ЭТО случилось без Порошенко
09 ноября 2018, 01:54
«Американцы играют с огнем»: Рябков потребовал от США объяснений о целях присутствия в Черном море
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.