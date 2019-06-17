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Последняя встреча Мэй на посту премьера будет с Путиным. Возможно, но с одним условием - The Guardian
17 июня 2019, 08:24 • 106 • Политика
Газета The Guardian сообщила о возможной встрече президент России Владимира Путина с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй на G20 в Осаке. Для британского политика это будет последняя в её должности встреча на высоком уровне. Но и она может пройти лишь с одним условием, пишет СМИ: встреча должна быть "продуктивной, а общая повестка достижима".
После инцидента с отравлением экс-агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери между Москвой и Лондоном может появиться надежда на "потепление" в отношениях. На это намекает газета The Guardian, сообщая об изучении возможностей встречи между президентом России Владимиром Путиным и британским премьер-министром Терезой Мэй.
Оба лидера могут встретиться в Осаке, где 28-29 июня пройдёт саммит G20. Но и она пока под вопросом. По данным издания, пройти саммит между Путиным и Мэй может при одном условии.
"Ни одна встреча двух лидеров не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, а общая повестка достижима", - указывает издание.
Там же отмечается, что встреча с Путиным, если она всё же состоится, будет последней на столь высоком уровне для Мэй в её сегодняшней должности. Напомним, 7 июня она ушла в отставку, но пока номинально, до выбора своего преемника, продолжает исполнять обязанности британского премьер-министра.
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