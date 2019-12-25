Последняя война Советского Союза: Почему огромный СССР не смог победить в маленьком Афганистане

1. Кто принимал решение?

Вывод советских войск из Афганистана, 15 февраля 1989 года. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

Судя по документам (протоколам заседений Политбюро ЦК КПСС) и Коллегии Минобороны СССР, вопрос о вводе войск стал обсуждаться еще с весны 1978 года, когда в Афганистане была совершена Саурская (Апрельская) революция. Но пришедшие к власти в Афганистане правители встретили ожесточенное сопротивление со стороны оппозиции и моджахедов - вооруженных отрядов, не подчинявшихся Кабулу. Лидер Саурской революции Амин стал «бомбить» Кремль просьбами о вводе советских войск. Политбюро ЦК КПСС долго не решалось на это, предлагая взамен оружие. Но это слабо влияло на боеготовность афганской армии. Мало что изменила и тайная переброска подразделений ВДВ и спецназа ГРУ в самые горячие точки Афгана в начале 1979-го. Ситуация стала критической. Осенью 1979-го Политбюро запросило мнение Минобороны - что думают генералы о вводе войск? Начальник Генштаба Огарков и его первый зам Ахромеев направили министру обороны Устинову записку с доводами против ввода. Устинов ответил резко: «Не рассусоливать, а выполнять приказ!» (судя по рассекреченной «красной папке» - протоколам заседаний Политбюро, принципиальное решение к тому моменту уже было принято). И 25 декабря в войска ушла директива министра обороны о вводе войск в Афганистан.

2. Зачем штурмовали дворец Амина?

Между аминовцами началась борьба за власть. А советская военная разведка добыла сведения, что Амин стал тайно заигрывать с американцами, которые якобы уже готовили свои войска для переброски в страну. Амина решено было устранить. Что и случилось в результате операции «Шторм 333» - 27 декабря советская штурмовая группа (спецназ ГРУ, КГБ, десант и «мусульманский батальон») численностью около 700 бойцов за 45 минут взяла аминовский дворец Тадж-бек, который охраняли более 2 тысяч человек. Эта операция вошла во многие учебники военного дела. Советский спецназ потерял при штурме 11 человек. Охрана Амина - до 350.

Они были первыми: как начиналась Афганская война Чаще всего приходилось отвечать на вопрос военнослужащих - почему мы должны входить в Афган? Толком низовое звено офицеров этого тоже не знало. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

Место Амина занял лояльный Кремлю Бабрак Кармаль.

3. Нельзя ли было обойтись спецоперацией?

Оглядываясь назад, уже можно говорить, что обошлись бы. Но в тот момент руководство СССР считало, что точечные спецоперации ничего радикально не решили бы - слишком много было врагов у Кармаля. В том числе в армии, в спецслужбах. Процветало предательство. Офицеры и солдаты сотнями перебегали к моджахедам. Во многих городах местная власть не подчинялась Кабулу. Сохранить Афганистан просоветским означало добиться «распространения идей социализма». А не сохранить - потеря лица и в перспективе - утрата контроля над южными границами СССР.

«Лётчик катапультировался и остался жив»: в Хабаровском крае разбился истребитель Су-57 Главный упор делался на то, что это будет сделано в целях оказания интернациональной помощи афганскому народуФото: GLOBAL LOOK PRESS

4. Как началась война?

Самой первой (по воздуху) в Афган была переброшена 13-я воздушно-десантная дивизия, которая взяла под контроль аэропорт Кабула. Следом за ней в Афганистан через пограничную реку Амударья переправилась 108-я мотострелковая дивизия. Другие соединения шли следом, занимая крупные населенные пункты и важные позиции. Первые активные бои с отрядами моджахедов начались уже 27 декабря.

В самом СССР эта война поначалу держалась в секрете. Газеты и телевидение хранили молчание о ее размахе и потерях, сообщая лишь об исполнении «интернационального долга» в Демократической Республике Афганистан. И только к середине 80-х о войне стали говорить.

5. Сколько человек было в нашем Ограниченном контингенте?

Состав нашей группировки постоянно менялся. На пике - 140 тысяч человек. Им противостояли десятки отрядов моджахедов, которые насчитывали от 60 до 80 тысяч человек. Причем все они получали помощь от американцев, англичан, немцев, канадцев деньгами, оружием, медикаментами. Как потом скажет бывший командир дивизии ВДВ в Афганистане и министр обороны России Павел Грачев: «Против нас воевал весь мир. На победу рассчитывать было трудно».

Рыцари афганского ада На позициях артиллеристов под Джелалабадом. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

6. Что на это сказал мир?

Начался вселенский вой, в котором солировали США. Генсекретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу позвонил президент США Джимми Картер и стал распекать хозяина Кремля за «оккупационную политику». Брежнев ответил весьма жестко. Вот выдержка из стенограммы его ответа:

«Уважаемый господин Президент! В ответ на Ваше послание от 29 декабря сообщаю следующее.

...Направление ограниченных советских контингентов в Афганистан служит одной цели - оказание помощи в отражении актов внешней агрессии... Правительство Афганистана на протяжении двух лет неоднократно обращалось к нам с такой просьбой. Кстати, одна из таких просьб была направлена нам 26 декабря...

Вы делаете нам упрек, что мы не консультировались с правительством США, прежде чем вводить наши воинские контингенты в Афганистан. А позволительно спросить Вас - Вы с нами консультировались, прежде чем начать массивную концентрацию военно-морских сил в районе Персидского залива, да и во многих других случаях, о которых Вам следовало бы как минимум поставить нас в известность?

Брежнев, 29 декабря 1979 г.».

После этого ответа США объявили санкции против СССР и призвали к бойкоту Олимпийских игр в Москве 1980 года.

Патрушев: у России есть современное и недорогое оружие Командующий советскими войсками в Афганистане генерал Борис Громов в штабе. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

7. Сколько длилась война и чего мы добились?

Война длилась 9 с лишним лет (до вывода наших войск в феврале 1989-го). Но советским войскам так и не удалось «перемолоть» многочисленные душманские банды.

Хотя и после выхода Ограниченного контингента социалистическое правительство Наджибуллы (сменщика Кармаля) смогло продержаться в Афганистане еще 2 года, пока СССР помогал ему оружием (что говорит о том, что Москва все же могла бы изначально обойтись без ввода войск). Но когда Советский Союз уже сам трещал по швам, после провала ГКЧП в августе 1991-го, ельцинский министр иностранных дел Андрей Козырев заявил: «В Афганистане все готово к урегулированию - мешает только советская поддержка «экстремистов» во главе с Наджибуллой». И помощь Москвы прекратилась... Наджибулла еще несколько лет прятался в миссии ООН в Кабуле, но в итоге был захвачен и повешен.

После этого вооруженная борьба за власть и хаос стали афганской повседневностью. Верх одержали исламисты «Талибана». Но ненадолго, пока в 2001 году США (и НАТО) не начали свою операцию в Афганистане - официально в ответ на террористическую атаку башен-близнецов в Нью-Йорке.

Украинские декоммунизаторы споткнулись о «Родину-мать» в Киеве Солдаты из батальона майора Ушакова готовятся к обеду в поле в окрестностях Полихумри. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

По сути, американцы наступили на советские грабли. Ни победы, ни славы афганская операция им тоже не принесла. Но и выводить свои войска из этой страны США не решаются. Они уже знают, чем это закончилось для СССР...

Россия потеряла новейший истребитель ценой 2,7 миллиарда Раненные после боя с моджахедами на первой заставе в окрестностях Кабула. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

8. Как показали себя наши солдаты и офицеры?

86 солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза. Из них 28 - посмертно… Золотые Звезды получили маршал Соколов (ставший потом министром обороны СССР), генерал Грачев (впоследствии министр обороны России), генерал Громов (бывший позже губернатором Московской области), капитан Аушев (дослужившийся до генерала и избиравшийся главой Ингушетии)...

Рядовой Афиногенов в сентябре 1983-го в составе разведгруппы попал в засаду и взялся прикрывать отход товарищей. Он отстреливался, пока не кончились боеприпасы. И, окруженный душманами, подорвал последней гранатой себя и 8 боевиков. Такой же подвиг совершили лейтенанты Демаков, Шорников, Павлюков, Кузнецов, сержанты Чепик и Мироненко. Ефрейтор Корявин и рядовой Аскеров геройски погибли, спасая жизнь командиров, а майор Ковалев, отводя подбитый самолет от жилых домов. Подполковник Левченко повторил подвиг Гастелло, направив горящий самолет на позиции противника...

Советский вертолетчик ведет стрельбу по позициям моджахедов в районе перевала Саланг. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

9. Чем это отозвалось в СССР?

Некоторые аналитики считают, что «афганская травма» привела в итоге к падению СССР, потере морального духа армии и ее престижа в народе. Хотя у развала Советского Союза, конечно же, было много других, более веских политических и экономических причин. Армия же выполнила боевой приказ как могла. И не ее вина в том, что она была брошена в афганский ад. Знаменитая фраза чиновников последних советских лет «Мы вас туда не посылали» стала символом этого цинизма. А афганский синдром долго преследовал (и до сих пор преследует) ветеранов той войны.

Уничтоженная в засаде автомобильная техника Советской армии на территории Афганистана. Фото: Виктор Хабаров/ZERKALO

Всего через мясорубку в Афганистане прошло 620 тысяч советских граждан (из них 525 тысяч - военных). 15 тысяч погибли. 53 тысячи - были ранены...

10. Какие уроки извлечены?

Поначалу российские власти урок Афгана не вызубрили и повторили почти те же ошибки в первую чеченскую кампанию. Один штурм Грозного под Новый год в 1994-м (которому - вот совпадение - в эти дни тоже исполняется круглый срок - 25 лет) чего стоил...

Вывод советских войск из Афганистана.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня же главный урок, похоже, усвоен - не лезть необдуманно крупными силами в чужие конфликты. Да и Российская армия стала другой - заточенной под более мобильные и технологичные операции. Все это мы видим в Сирии, где наша группировка сумела переломить хребет ударным силам терроризма.

За первые два года в Афганистане в дивизии погибло 643 человека, том числе 66 офицеров и 26 прапорщиков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Советский спецназ высаживается в Афганистане. Весна 1988-го. Фото: Андрей СОЛОМОНОВ/РИА Новости

Душманы на той войне любили позировать репортерам. И выставлять вперед детей - для сочувствия. Впрочем, и сегодня они выглядят почти так же...Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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