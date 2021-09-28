Последняя "нормандская встреча" Меркель. Зачем Киев зовёт канцлера на переговоры

Украинские власти хотят устроить новую "нормандскую встречу", которая станет последней для уходящего в отставку канцлера Германии Ангелы Меркель. Эксперт объяснил, зачем Киев зовёт политика на переговоры, если та оставит свой пост уже в октябре.

Член Совета при Президенте по межнациональным отношениям Богдан Безпалько прокомментировал предложение главы офиса президента Украины Андрея Ермака провести встречу "Нормандской четвёрки", пока Ангела Меркель ещё занимает пост канцлера ФРГ.

По словам Ермака, таким образом Украина, Россия и Франция выразят уважение Меркель, которая приложила много сил для политического урегулирования конфликта в Донбассе.

Однако Безпалько считает, что всё дело в президенте Украины Владимире Зеленском, пишет портал "Народные Новости". Эксперт уверен, что глава украинского государства хочет использовать "нормандский формат" только для самопиара. Безпалько обратил внимание, что за те два года, что Зеленский находится у власти, возглавляемая им страна не сделала ни одного шага в сторону примирения с Донбассом. Украинские политики сегодня говорят либо об изменении Минских соглашений, либо о военном сценарии.

Встречаться, чтобы создать массовку Зеленскому, для России абсолютно нецелесообразно. Своё стремление к миру мы демонстрировали много, много, много раз,

- подчеркнул член Совета при Президенте по межнациональным отношениям.

Отметим, что Россия уже давно заняла жёсткую позицию в этом вопросе. Она отказывается принимать участие в "нормандских встречах" до тех пор, пока Киев не начнёт реализовывать взятые на себя обязательства. Прошлая встреча "Нормандской четвёрки" состоялась в декабре 2019 года. С тех пор Киев не сделал ничего в рамках мирного процесса.