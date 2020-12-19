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Последняя просьба депутата Госдумы, скончавшегося от COVID-19: Все мысли были только о деле
19 декабря 2020, 02:15 • 17 • Политика
Депутат Госдумы Валентин Шурчанов умер после заражения коронавирусом. В парламенте рассказали о последней просьбе погибшего.
В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался депутат Валентин Шурчанов. Подробности его гибели рассказали коллеги парламентария по партии КПРФ.
Сообщается, что депутата не стало в пятницу, 18 декабря, около 14:40. Он ушёл из жизни на 74-м году. До этого он неделю провёл в реанимации в Волынской больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), рассказал первый замруководителя фракции КПРФ.
В партии не знают, где депутат мог заразиться COVID-19. Предположительно, это могло произойти в самолётах во время поездок парламентария по регионам России. Отмечается, что таким образом заразились очень многие депутаты.
Отмечается, что перед тем как лечь в больницу парламентарий занимался вопросом выделения средств из бюджета для Чувашии. Его последней просьбой перед смертью было передать документы о Чувашии его помощнику, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в беседе с МК.
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