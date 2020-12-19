Последняя просьба депутата Госдумы, скончавшегося от COVID-19: Все мысли были только о деле

В России от коронавирусной инфекции COVID-19 скончался депутат Валентин Шурчанов. Подробности его гибели рассказали коллеги парламентария по партии КПРФ.

Сообщается, что депутата не стало в пятницу, 18 декабря, около 14:40. Он ушёл из жизни на 74-м году. До этого он неделю провёл в реанимации в Волынской больнице на аппарате искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), рассказал первый замруководителя фракции КПРФ.

В партии не знают, где депутат мог заразиться COVID-19. Предположительно, это могло произойти в самолётах во время поездок парламентария по регионам России. Отмечается, что таким образом заразились очень многие депутаты.

Отмечается, что перед тем как лечь в больницу парламентарий занимался вопросом выделения средств из бюджета для Чувашии. Его последней просьбой перед смертью было передать документы о Чувашии его помощнику, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в беседе с МК.