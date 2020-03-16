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Последняя надежда Трампа: Россия поможет американским сланцевикам
16 марта 2020, 09:35 • 236 • Аналитика
На прошлой неделе котировки легкой нефти WTI несколько раз падали ниже 31 доллара за баррель. По мнению аналитиков, при такой цене рентабельны лишь четыре американские нефтегазовые компании, а более чем сотне предприятий сланцевой индустрии придется прекратить работу. Последняя надежда сланцевиков — то, что Россия вернется за стол переговоров с ОПЕК и согласится сократить нефтедобычу.
Выживут только четверо
При 31 долларе за баррель WTI безубыточны лишь Exxon Mobile, Chevron, Occidental Petroleum и Crownquest, констатировала норвежская консалтинговая компания Rystad Energy.
Для сотни с лишним сланцевых компаний новые скважины в таких условиях не по карману, а ведь технология подразумевает практически непрерывное бурение. Между тем на минувшей неделе WTI трижды падала ниже 31 доллара: в понедельник, четверг и пятницу.
"Это может оказаться одним из величайших потрясений, с которыми когда-либо сталкивалась нефтяная промышленность, — отмечает Rystad Energy в пресс-релизе. — Даже лучшие сланцевые операторы снизят активность, поскольку практически невозможно обеспечить положительный денежный поток при нынешнем уровне цен".
На самом деле речь идет о судьбе не только сланцевых компаний. Ведь сланцевики — малая часть так называемых падших ангелов — фирм с кредитным рейтингом BBB, лишь на одну ступень превышающем "мусорный" уровень.
Так, долги Occidental Petroleum — крупнейшего эмитента облигаций с рейтингом BBB — приближаются к 35 миллиардам долларов. Среди "падших ангелов" также сланцевые Canadian Natural Resources, Noble Energy, Apache Corp. и Concho Resources, а облигации Devon Energy, Hess и Continental Resources уже "мусорные" — по мнению как минимум одного из рейтинговых агентств.
Мало того, на опасной грани балансируют и ценные бумаги многих перерабатывающих компаний нефтегазового сектора: Williams, Kinder Morgan, MPLX и других, включая оператора нефтепроводов Energy Transfer и крупнейшего оператора СПГ-терминалов Sabine Pass Liquefaction.
Тут главный критерий — доходность, превышающая показатель государственных бумаг на десять и более процентов. По оценкам Financial Times, на прошлой неделе именно так торговались облигации американских нефтегазовых компаний на общую сумму в 175 миллиардов долларов.
Это значит, что инвестиционные рейтинги в ближайшее время понизят им до "мусорного" и тогда инвестфондам придется избавиться от этих активов. Такая распродажа почти наверняка заставит инвесторов отказаться и от облигаций других "падших ангелов" — а их общий объем сегодня превышает три триллиона долларов. И американский финансовый рынок столкнется с беспрецедентным кризисом.
Неудивительно, что неофициальный советник президента Трампа по энергетике и владелец сланцевой компании Continental Resources Харольд Хамм (потерявший за прошлую неделю около двух миллиардов долларов) обратился к Белому дому с призывом "предпринять любые возможные действия, чтобы защитить и сохранить американские нефтегазовые компании от несправедливого ущемления со стороны иностранных правительств".
Все на одного
Как сообщает американское издание Politico, в среду Дональд Трамп обсудил "волатильность энергорынка" с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Сальманом Аль Саудом.
Подтвердив, что разговор состоялся, Белый дом в детали вдаваться не стал. Но эксперты уверены, что речь шла о координации действий, чтобы облегчить последствия нефтяного кризиса для Саудовской Аравии и США, при этом максимально усложнив жизнь России.
Цель у Вашингтона и Эр-Рияда одна: заставить Москву вернуться к переговорам с ОПЕК и согласиться на сокращение добычи. Цена вопроса исключительно высока — тут напрямую затронуты личные политические перспективы как принца Мохаммеда, так и Трампа.
Для Саудовской Аравии низкие цены на нефть означают острейший бюджетный кризис, чреватый политическими потрясениями, вплоть до краха монархии и династии Аль Саудов. Положение американского лидера немногим лучше.
В ноябре в США пройдут очередные президентские выборы, и до сих пор вся кампания по переизбранию Дональда Трампа на второй срок строилась на успехах экономики, в первую очередь — росте фондового рынка. Однако нефтяной кризис, совпавший с пандемией коронавируса, быстро уничтожает все достижения последних трех лет.
С рекордных высот февраля биржевой индекс Dow Jones откатился к уровню мая 2017-го. Надвигающийся коллапс сланцевой индустрии усилит падение, а также резко повысит безработицу. По расчетам экспертов, пик кризиса придется как раз на выборы, и тогда у Трампа — никаких шансов.
Такой сценарий все реальнее: согласно данным крупнейшего американского сайта онлайн-прогнозов PredictI, на прошлой неделе Джо Байден впервые обошел Дональда Трампа в президентской гонке. В ответ на вопрос, кто выиграет выборы, 48% респондентов назвали Байдена и только 45% — Трампа.
Аналитики PredictI указывают, что дело не в успехах кандидата от демократов — число уверенных в победе Байдена выросло всего на один процентный пункт. Но действующий президент потерял пять пунктов — из-за паники на рынках.
Шокирующее предложение
После встречи Трампа с саудовским принцем давление ОПЕК и США на Россию резко усилилось, и это вряд ли совпадение. Саудовская Аравия предложила европейским потребителям нефть по 25 долларов за баррель, выразив готовность увеличить поставки втрое. Правда, эксперты считают это блефом: у саудитов просто не хватит танкеров.
Главные союзники Эр-Рияда по ОПЕК, Ирак, Кувейт и ОАЭ, заявили о снижении цен, при этом наибольшие скидки посулили покупателям в Европе — основном рынке для российских компаний.
Вашингтон, в свою очередь, наложил ограничения на еще одну дочернюю компанию "Роснефти" — швейцарскую TNK Trading International, обвинив ее в связях с Венесуэлой. "Мы вводим санкции, чтобы усадить Мадуро за стол переговоров. Сегодня мы ввели санкции против TNK Trading International S.A., усилив изоляцию режима и приблизив народ Венесуэлы к свободе и процветанию", — написал американский госсекретарь Майк Помпео в твиттере.
Однако в реальности главная цель удара — именно "Роснефть", получающая венесуэльскую нефть в счет погашения своих кредитов, так что прекращение сотрудничества с Каракасом означает для нее потерю немалых денег. К тому же под угрозой ареста оказались восемь танкеров, принадлежащих TNK Trading International, что сокращает возможности "Роснефти" по поставке черного золота клиентам.
Впрочем, давление на Москву результата не принесло. В четверг на совещании в Минэнерго представители российских нефтегазовых компаний договорились работать при низких ценах на нефть. Об этом сообщил журналистам глава "Лукойла" Вагит Алекперов. И это очень плохая новость для Трампа.
Теперь Белый дом рассматривает идею льготных кредитов сланцевой индустрии. Однако даже в президентской администрации признают, что реализовать ее вряд ли получится — по политическим причинам.
Демократы, контролирующие нижнюю палату конгресса и заинтересованные в ослаблении предвыборных позиций Трампа, уже сообщили, что заблокируют любую помощь отрасли.
"Независимо от того, сколько нефтяных миллиардеров теряют деньги и просят помощи у президента Трампа, демократы палаты представителей будут заботиться в первую очередь о реальных потребностях американского народа и защищать финансовую безопасность работающих семей", — заявил журналистам представитель Комитета по ассигнованиям конгресса Эван Холландер.
В этой ситуации у президента США остается один вариант — обратиться за поддержкой к Москве, предложив в обмен на сокращение нефтедобычи масштабные льготы и уступки. Иначе американскую нефтегазовую индустрию и всю экономику ждет острейший кризис, а самого Трампа — поражение на выборах и бесславное завершение политической карьеры.
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