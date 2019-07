Последняя надежда Пентагона. Остановит ли Путина русский народ? • 104 • Аналитика Проект «ЗЗ». Русские крушат демократию и хохочут над Америкой, считает один из вероятных кандидатов на пост президента в США. Так думают не только политики, но и военные. Пентагон обнародовал исследование, где рассказывается, как Москва опередила Вашингтон в борьбе за мировое влияние. Европейские эксперты советуют США и их союзникам по НАТО развернуть «наземную мощь», чтобы сдерживать русских и «противостоять» им при попытке России предпринять «молниеносный удар» на «уязвимые страны» Европы. Тем временем выяснилось, сколько грязи создаёт на планете американская армия.









Россия смеющаяся

По-видимому, Дональд Трамп сидит в печёнках у американцев, а особенно у демократов. Поэтому предвыборные теледебаты начались уже сейчас, летом 2019 года. Напомним, выборы в США состоятся в ноябре 2020 года. Ещё далеко и до предварительного голосования за кандидатов от партий.



О чём же говорят эти недоделанные кандидаты, явившиеся на дебаты? О русских!



«Кандидат-2020» от демократов Эндрю Ян (Andrew Yang) в ходе первичных дебатов обратил внимание на Россию. По его мнению, которое цитирует breitbart.com, Россия «надрывает животики», хохоча над Соединёнными Штатами.



Таким образом он ответил на вопрос… о Китае. Да-да, мистера Яна спросили, беспокоится ли по поводу вопроса технологий, до которых охоч «пиратский» Китай, и рабочих мест, которые от американцев уходят к китайцам, и будет ли он «противостоять этому». Вместо этого он решил поговорить о России.



Он публично признал Россию «самой большой геополитической угрозой» для США. Это потому, что русские «успешно взламывали» американскую демократию и года два уже потешаются над американцами. Ян предложил «сосредоточиться на этом», прежде чем «начать беспокоиться о других угрозах».



И только после рассказа о России разгорячённый «кандидат», рвущийся сменить мистера Трампа на посту, вернулся к теме китайской угрозы.



Расплата за легкомыслие

Пыл мистера Яна попытались, по-видимому, остудить в британской подписной газете «The Times». В редакционной статье издания «режим Путина» назван нелиберальным, а экономика России определена как слабая. В сумме это, разумеется, «не вызывает зависти» ни у кого в мире. Редакция также напоминает в статье, что СССР в годы холодной войны прозвали «Верхней Вольтой с ракетами». Разница между тогдашним Советским Союзом и нынешней РФ в том, что сегодня Россия — «Верхняя Вольта (Буркина Фасо) с ракетами и киберразведчиками». Ирония «Таймс» продолжилась в совете Путину почитать на сон грядущий книжку «День опричника» Владимира Сорокина. Там, пишет издание, деградировавшую страну, находящуюся в изоляции, от Запада отделила «Великая Русская Стена», а самого «русского царя» содержит Китай.



С другой стороны, недооценивать Россию вряд ли следует. Редакция газеты считает, что как раз легкомыслие западного либерализма позволило Путину обрушиться на этот либерализм с критикой. «Но западным демократиям не требуются советы диктаторов», — с пафосом резюмирует «Таймс».



Так или иначе, но военные США вряд ли согласились бы с легкомыслием как некоторых западных демократий, так и газеты «Таймс». Ибо Россию в Пентагоне считают мощной силой, способной подорвать мировую демократию.



На пути амбиций Путина

Пентагон обнародовал доклад на 167 страницах, посвящённый именно русской угрозе и росту глобального влияния России. В документе заявляется, что «глобальная стратегия» В. Путина направлена на поражение США в борьбе за демократию. Это означает, что Россия приближается к своему образу великой державы, а США с этого пьедестала отступают. Оружием для победы над США станет «гибридная война».



По мнению чиновников Пентагона и ряда независимых экспертов в области стратегии, у внешней политики РФ имеется несколько основных геополитических целей, связанных не с военным, но с идеологическим фронтом борьбы.





Вначале русские под руководством Путина «восстановят и сохранят влияние» в странах, являющихся осколками Советского Союза.



Потом Кремль возьмётся за «восстановление образа сверхдержавы на глобальной арене».



И третий этап борьбы — формирование имиджа России как «добросовестного партнёра» и «ключевого игрока в региональной политике». К России потянутся страны за посредничеством, позволяющим добиться на внешней арене успехов в политике, экономике и военных операциях.



США ждёт вероятный проигрыш.



О докладе Пентагона, подготовленном для Объединённого комитета начальников штабов, рассказал в журнале «Politico» Брайан Бендер.



США плохо подготовлены для противодействия «всё более нахальной политической войне, которую ведёт Россия с целью подрыва демократии», сообщают чины Пентагона и вместе с ними «независимые стратеги».



США «всё ещё недооценивают масштабы агрессии России, включая использование пропаганды и дезинформации для влияния на общественное мнение в Европе и Центральной Азии, Африке и Латинской Америке».



Пентагон рекомендует Государственному департаменту проводить агрессивные «операции по оказанию влияния». Одной из точек приложения сил являются «посевы розни между Россией и Китаем».



Эксперты, опрошенные журналом, поддержали мнение Пентагона. Одни назвали Россию «нападающей на западные институты» и «хитрой» в проведении своей «сдержанной» стратегии, другие напомнили о «кампаниях влияния, военизированных действиях, кибервторжениях и политической войне». Подобные противостояния увеличивают риск неверного истолкования и просчётов, что может, в свою очередь, увеличить и риск вооружённого конфликта.



Впрочем, эксперты, нанятые Пентагоном, знают выход из сложного положения, в которое попала родная Америка. Пентагону поможет… русский народ!



«Самым большим препятствием на пути амбиций Путина может стать русский народ»,

— цитирует «Politico» исследование Пентагона.



Эксперты в области стратегии считают, что в российском обществе укоренилась «глубокая настороженность» по поводу внешней политики Москвы, включая «вторжение на украинский Крымский полуостров в 2014 году», «военную поддержку российских сепаратистов» и «заявления Кремля о том, что США представляют собой надвигающуюся внешнюю опасность». Данные опроса, которые собрал Томас Шерлок, профессор Военной академии США в Вест-Пойнте, свидетельствуют об «относительно слабом одобрении» русским народом силовой внешней политики, якобы направленной на «проверку американской мощи» или «защиту русскоязычных от предполагаемой дискриминации». Эксперты утверждают, что даже российская элита скептически относится к путинской стратегии.



«Пусть элиты и представители массовой общественности и поддерживают восстановление статуса России как великой державы, они часто определяют великую державу и её приоритеты в плане социально-экономического развития, а не видят их в формировании и выпячивании грубой силы. Эти перспективы всё больше противоречат перспективам Кремля».



Drang nach Osten!

Доктор философии Дэн Гур, вице-президент научно-исследовательского центра общественной политики Lexington Institute, ранее работавший в федеральном правительстве США, знает иное действенное средство против вездесущих русских. Чтобы сохранять эффективность, НАТО необходимо двигаться на восток, пишет он на сайте «Real Clear Defense».



«Путинский режим» создал «военную машину», способную представлять серьёзную угрозу для ближайших европейских соседей, включая членов НАТО, полагает эксперт. Несмотря на официальный оборонительный статус, российская военная доктрина имеет в качестве «основополагающего принципа» наступление, как это было и в советскую эпоху, уверяет автор.



«Механизированные и бронетанковые формирования, поддерживаемые авиацией и артиллерией, должны захватить инициативу в начале военных действий, проникнуть в оборону противника и глубоко и решительно врезаться в тыл противника».



Стратегические последствия этих возможностей вычислены не доктором философских наук, а генералом Ф. Бридлавом в 2014 году.



Современная система национальной безопасности Российской Федерации



Российские традиционные военные силы, продолжает Гур, способны провести «быструю и интенсивную кампанию против государств, расположенных в зоне непосредственной западной периферии. Латвия, Литва и Эстония, все члены НАТО, особенно уязвимы для обычного внезапного нападения». В своём нынешнем состоянии НАТО не может успешно защитить территорию наиболее уязвимых членов.



Чтобы удержать Россию от попыток использовать «свои крупные и хорошо оснащённые сухопутные силы» для проведения «молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии», НАТО должна иметь развёрнутые силы в Восточной Европе. С учётом «растущей» российской угрозы для восточных соседей, включая членов НАТО, США и их союзники по НАТО должны развернуть наземные силы «для сдерживания, если это возможно, и противостояния, если это необходимо, любой попытке России предпринять молниеносный удар по традиционному наступлению на эти уязвимые страны».



Философ предлагает развернуть в Восточной Европе дополнительно «бронетанковые бригады, авиационные соединения и подразделения огневой поддержки дальнего действия». «Столпом» этих новых сил должна быть армия США. И в этом отношении решение о развёртывании ключевых элементов бронетанковой дивизии в Польше «является шагом в верном направлении», заключает автор.



Самая грязная в мире армия

Пока доктор философии призывает американскую армию натащить побольше тяжёлой техники в Европу, американскую армию признали источником загрязнения планеты Земля. Об этом рассказывается в швейцарской газете «Tages-Anzeiger».







Почти восемьсот баз в семидесяти странах мира, многочисленные официальные миссии и тайные операции, военно-морские соединения в Средиземноморье, Атлантике, Тихом океане, Персидском заливе, Красном море и Индийском океане! Американские военные — кругом, по всему миру.



700 миллиардов долларов — таков военный бюджет США. Безусловно, он самый большой в мире. И почти половина расходов идёт на содержание инфраструктуры. Для обслуживания операций по всему миру Пентагон постоянно использует контейнеровозы, грузовые автомобили, транспортную авиацию и потребляет тонны топлива. Военные США — одни из крупнейших загрязнителей в истории, говорят авторы исследования, учёные из университетов Дарема и Ланкастера. Результаты их оценки опубликованы в научном журнале «Transactions of the Institute of British Geographers» (ссылка).



Выбросы углекислого газа военной машиной США поистине огромны. В 2017 году американская армия закупала около 269.000 баррелей нефти в день! Сжигая это топливо, она выбрасывала в атмосферу более 25.000 килотонн диоксида углерода!



Армия США, пишут учёные, потребляет больше топлива в год и производит больше парниковых газов, чем большинство стран среднего размера. Будь американские военные «страной», они заняли бы 51-е место в рейтинге крупнейших загрязнителей из-за потребления жидкого топлива. Военная «страна» встала бы в списке после Швейцарии и более 140 других государств.



Для сравнения: в 2014 году вся Швейцария произвела примерно 26.500 килотонн углекислого газа, сжигая бензин и керосин.





Выделение углекислого газа по странам (2014), в килотоннах. Условная страна «Военные США» на 51-м месте



Оценка учёных показывает, что более половины выбросов углекислого газа приходится на ВВС США. Треть приходится на флот с его авианосцами. Остальное приходится на армию и морских пехотинцев. Исследователи считают, что редко что так катастрофично для окружающей среды, как военные действия.





ВВС США — загрязнители номер один



Таким образом, отметим в завершение обзора, те, кто ратует за отправку новой тяжёлой техники в Европу и формирование нового ответа на «русскую угрозу», ведут планету прямо к катастрофе. Видимо, их извилистая философия позволяет им это. Закоптить Землю ради мифической угрозы и вызвать парниковый эффект — чем не рукотворный конец света?



Таким образом, отметим в завершение обзора, те, кто ратует за отправку новой тяжёлой техники в Европу и формирование нового ответа на «русскую угрозу», ведут планету прямо к катастрофе. Видимо, их извилистая философия позволяет им это. Закоптить Землю ради мифической угрозы и вызвать парниковый эффект — чем не рукотворный конец света?

И первоочередной вопрос не в том, остановит ли русский народ Путина, а в том, найдётся ли какая-нибудь разумная сила на планете, способная остановить аппетиты американской военной машины. Ещё далеко и до предварительного голосования за кандидатов от партий.О чём же говорят эти недоделанные кандидаты, явившиеся на дебаты? О русских!«Кандидат-2020» от демократов Эндрю Ян (Andrew Yang) в ходе первичных дебатов обратил внимание на Россию. По его мнению, которое цитирует breitbart.com, Россия «надрывает животики», хохоча над Соединёнными Штатами.Таким образом он ответил на вопрос… о Китае. Да-да, мистера Яна спросили, беспокоится ли по поводу вопроса технологий, до которых охоч «пиратский» Китай, и рабочих мест, которые от американцев уходят к китайцам, и будет ли он «противостоять этому». Вместо этого он решил поговорить о России.Он публично признал Россию «самой большой геополитической угрозой» для США. Это потому, что русские «успешно взламывали» американскую демократию и года два уже потешаются над американцами. Ян предложил «сосредоточиться на этом», прежде чем «начать беспокоиться о других угрозах».И только после рассказа о России разгорячённый «кандидат», рвущийся сменить мистера Трампа на посту, вернулся к теме китайской угрозы.Пыл мистера Яна попытались, по-видимому, остудить в британской подписной газете «The Times». В редакционной статье издания «режим Путина» назван нелиберальным, а экономика России определена как слабая. В сумме это, разумеется, «не вызывает зависти» ни у кого в мире. Редакция также напоминает в статье, что СССР в годы холодной войны прозвали «Верхней Вольтой с ракетами». Разница между тогдашним Советским Союзом и нынешней РФ в том, что сегодня Россия — «Верхняя Вольта (Буркина Фасо) с ракетами и киберразведчиками». Ирония «Таймс» продолжилась в совете Путину почитать на сон грядущий книжку «День опричника» Владимира Сорокина. Там, пишет издание, деградировавшую страну, находящуюся в изоляции, от Запада отделила «Великая Русская Стена», а самого «русского царя» содержит Китай.С другой стороны, недооценивать Россию вряд ли следует. Редакция газеты считает, что как раз легкомыслие западного либерализма позволило Путину обрушиться на этот либерализм с критикой. «Но западным демократиям не требуются советы диктаторов», — с пафосом резюмирует «Таймс».Так или иначе, но военные США вряд ли согласились бы с легкомыслием как некоторых западных демократий, так и газеты «Таймс». Ибо Россию в Пентагоне считают мощной силой, способной подорвать мировую демократию.Пентагон обнародовал доклад на 167 страницах, посвящённый именно русской угрозе и росту глобального влияния России. В документе заявляется, что «глобальная стратегия» В. Путина направлена на поражение США в борьбе за демократию. Это означает, что Россия приближается к своему образу великой державы, а США с этого пьедестала отступают. Оружием для победы над США станет «гибридная война».По мнению чиновников Пентагона и ряда независимых экспертов в области стратегии, у внешней политики РФ имеется несколько основных геополитических целей, связанных не с военным, но с идеологическим фронтом борьбы.Вначале русские под руководством Путина «восстановят и сохранят влияние» в странах, являющихся осколками Советского Союза.Потом Кремль возьмётся за «восстановление образа сверхдержавы на глобальной арене».И третий этап борьбы — формирование имиджа России как «добросовестного партнёра» и «ключевого игрока в региональной политике». К России потянутся страны за посредничеством, позволяющим добиться на внешней арене успехов в политике, экономике и военных операциях.США ждёт вероятный проигрыш.О докладе Пентагона, подготовленном для Объединённого комитета начальников штабов, рассказал в журнале «Politico» Брайан Бендер.США плохо подготовлены для противодействия «всё более нахальной политической войне, которую ведёт Россия с целью подрыва демократии», сообщают чины Пентагона и вместе с ними «независимые стратеги».США «всё ещё недооценивают масштабы агрессии России, включая использование пропаганды и дезинформации для влияния на общественное мнение в Европе и Центральной Азии, Африке и Латинской Америке».Пентагон рекомендует Государственному департаменту проводить агрессивные «операции по оказанию влияния». Одной из точек приложения сил являются «посевы розни между Россией и Китаем».Эксперты, опрошенные журналом, поддержали мнение Пентагона. Одни назвали Россию «нападающей на западные институты» и «хитрой» в проведении своей «сдержанной» стратегии, другие напомнили о «кампаниях влияния, военизированных действиях, кибервторжениях и политической войне». Подобные противостояния увеличивают риск неверного истолкования и просчётов, что может, в свою очередь, увеличить и риск вооружённого конфликта.Впрочем, эксперты, нанятые Пентагоном, знают выход из сложного положения, в которое попала родная Америка. Пентагону поможет… русский народ!— цитирует «Politico» исследование Пентагона.Эксперты в области стратегии считают, что в российском обществе укоренилась «глубокая настороженность» по поводу внешней политики Москвы, включая «вторжение на украинский Крымский полуостров в 2014 году», «военную поддержку российских сепаратистов» и «заявления Кремля о том, что США представляют собой надвигающуюся внешнюю опасность». Данные опроса, которые собрал Томас Шерлок, профессор Военной академии США в Вест-Пойнте, свидетельствуют об «относительно слабом одобрении» русским народом силовой внешней политики, якобы направленной на «проверку американской мощи» или «защиту русскоязычных от предполагаемой дискриминации». Эксперты утверждают, что даже российская элита скептически относится к путинской стратегии.Доктор философии Дэн Гур, вице-президент научно-исследовательского центра общественной политики Lexington Institute, ранее работавший в федеральном правительстве США, знает иное действенное средство против вездесущих русских. Чтобы сохранять эффективность, НАТО необходимо двигаться на восток, пишет он на сайте «Real Clear Defense».«Путинский режим» создал «военную машину», способную представлять серьёзную угрозу для ближайших европейских соседей, включая членов НАТО, полагает эксперт. Несмотря на официальный оборонительный статус, российская военная доктрина имеет в качестве «основополагающего принципа» наступление, как это было и в советскую эпоху, уверяет автор.Стратегические последствия этих возможностей вычислены не доктором философских наук, а генералом Ф. Бридлавом в 2014 году.Российские традиционные военные силы, продолжает Гур, способны провести «быструю и интенсивную кампанию против государств, расположенных в зоне непосредственной западной периферии. Латвия, Литва и Эстония, все члены НАТО, особенно уязвимы для обычного внезапного нападения». В своём нынешнем состоянии НАТО не может успешно защитить территорию наиболее уязвимых членов.Чтобы удержать Россию от попыток использовать «свои крупные и хорошо оснащённые сухопутные силы» для проведения «молниеносной войны против стран Балтии, Польши, Украины или Румынии», НАТО должна иметь развёрнутые силы в Восточной Европе. С учётом «растущей» российской угрозы для восточных соседей, включая членов НАТО, США и их союзники по НАТО должны развернуть наземные силы «для сдерживания, если это возможно, и противостояния, если это необходимо, любой попытке России предпринять молниеносный удар по традиционному наступлению на эти уязвимые страны».Философ предлагает развернуть в Восточной Европе дополнительно «бронетанковые бригады, авиационные соединения и подразделения огневой поддержки дальнего действия». «Столпом» этих новых сил должна быть армия США. И в этом отношении решение о развёртывании ключевых элементов бронетанковой дивизии в Польше «является шагом в верном направлении», заключает автор.Пока доктор философии призывает американскую армию натащить побольше тяжёлой техники в Европу, американскую армию признали источником загрязнения планеты Земля. Об этом рассказывается в швейцарской газете «Tages-Anzeiger».Почти восемьсот баз в семидесяти странах мира, многочисленные официальные миссии и тайные операции, военно-морские соединения в Средиземноморье, Атлантике, Тихом океане, Персидском заливе, Красном море и Индийском океане! Американские военные — кругом, по всему миру.700 миллиардов долларов — таков военный бюджет США. Безусловно, он самый большой в мире. И почти половина расходов идёт на содержание инфраструктуры. Для обслуживания операций по всему миру Пентагон постоянно использует контейнеровозы, грузовые автомобили, транспортную авиацию и потребляет тонны топлива. Военные США — одни из крупнейших загрязнителей в истории, говорят авторы исследования, учёные из университетов Дарема и Ланкастера. Результаты их оценки опубликованы в научном журнале «Transactions of the Institute of British Geographers» (ссылка).Выбросы углекислого газа военной машиной США поистине огромны. В 2017 году американская армия закупала около 269.000 баррелей нефти в день! Сжигая это топливо, она выбрасывала в атмосферу более 25.000 килотонн диоксида углерода!Армия США, пишут учёные, потребляет больше топлива в год и производит больше парниковых газов, чем большинство стран среднего размера. Будь американские военные «страной», они заняли бы 51-е место в рейтинге крупнейших загрязнителей из-за потребления жидкого топлива. Военная «страна» встала бы в списке после Швейцарии и более 140 других государств.Для сравнения: в 2014 году вся Швейцария произвела примерно 26.500 килотонн углекислого газа, сжигая бензин и керосин.Оценка учёных показывает, что более половины выбросов углекислого газа приходится на ВВС США. Треть приходится на флот с его авианосцами. Остальное приходится на армию и морских пехотинцев. Исследователи считают, что редко что так катастрофично для окружающей среды, как военные действия.Таким образом, отметим в завершение обзора, те, кто ратует за отправку новой тяжёлой техники в Европу и формирование нового ответа на «русскую угрозу», ведут планету прямо к катастрофе. Видимо, их извилистая философия позволяет им это. Закоптить Землю ради мифической угрозы и вызвать парниковый эффект — чем не рукотворный конец света?И первоочередной вопрос не в том, остановит ли русский народ Путина, а в том, найдётся ли какая-нибудь разумная сила на планете, способная остановить аппетиты американской военной машины. Олег Чувакин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





