Последняя комедия с Зеленским грозит ему импичментом • 364 • Украина

Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?



На новый 2014 год, который многие киевляне решили встретить не в семейном кругу, а на предреволюционном майдане, в прокат вышла очередная кинокомедия с Владимиром Зеленским в главной роли. Не важно, как она называлась, сиквел это был или триквел. Главное, что это своего рода традиция тогдашнего кинопроизводства: выпускать на Новый год какую-нибудь дрянь, чтобы было смешно и тупо, а в главной роли – Зеленский.



Впрочем, качество фильмов с Зеленским – это отдельный разговор. Важнее другое: если бы не было Евромайдана, разрушившего политическую систему страны, а потом и саму страну, эту традицию наверняка продолжили бы соблюдать – такие картины российско-украинского производства почему-то любил массовый зритель (или, по крайней мере, смотрел и платил за билеты).



У украинцев, ностальгирующих по тем временам (а их наверняка много; немудрено ностальгировать по временам без войны и идеологического террора, когда нужды и разрухи было гораздо меньше), есть прекрасная возможность окунуться в них опять. На экранах очередная комедия с Зеленским в главной роли, в которой президент Украины ведет войну с Конституционным судом.



Войну не как у графа Толстого или в Донбассе, а в стиле «Шоу Бенни Хилла».



Во вторник Зеленский на два месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. И сразу спойлеры: полномочий на это президент не имел, поэтому судья решению главы государства не подчинился. В офисе президента решили настоять на своем и потребовали у госохраны аннулировать пропуск Тупицкого в здание КСУ, но в итоге главный судья спокойно прошел на свое рабочее место по временному пропуску, выписанному ему секретарем.



Уровень бардака наглядно показывает, что это уже украинская национальная комедия, а не как прежде – фильм совместного с Россией производства.



Теперь расклад такой, что КСУ решения президента не признает, обвиняет в нарушении конституции и угрожает уголовной ответственностью. Чем ответит на это Зеленский – вопрос, но чем-нибудь ответит обязательно: ставки в этом фарсе чрезвычайно высоки.



Дело в том, что ранее КСУ аннулировал часть антикоррупционного законодательства страны, принятого после Евромайдана и не соответствующего, по мнению суда, конституции. Однако это законодательство является частью сделки между Киевом и Западом, другие части которой – помощь со стороны международных финансовых институтов и безвизовый режим с ЕС, выданный украинцам авансом.



Проще говоря, если КСУ не отменит своего решения, безвиз могут аннулировать, а денег больше не дадут. Но деньги Киеву нужны – и срочно.



По сути антикоррупционное законодательство Украины, как и специальный антикоррупционный орган – НАБУ, является инструментом внешнего контроля за государством. Тут можно долго возмущаться торговле суверенитетом, но Запад понять тоже можно: какой смысл выделять Украине средства «на развитие», если их банально разворовывают?

В глазах Зеленского всё происходящее – козни пророссийской оппозиции, которая пытается его подставить. В праве так считать ему уже не откажешь. Запрос в КСУ, с которого все началось, отправила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», объяснив это желанием вырвать рычаг управления страной из рук иностранцев, а судью Тупицкого по президентской квоте в свое время назначил Виктор Янукович.



Правда, единолично Тупицкий такое решение принять не мог – ему содействовали судьи, назначенные другим президентом, Петром Порошенко. Значительная часть оскандалившихся законов и поправок антикоррупционного пакета как раз при нем и была принята, но сейчас националисты действуют по схеме «чем хуже Зеленскому, тем лучше».



Глава украинского государства пытается как-то разрулить возникший кризис – этого от него требуют из Вашингтона, Брюсселя и МВФ. Но в гармонии с действующими законами этого сделать нельзя, а распускать КСУ с нарушением конституции не захотела пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде.



Хотя многие из этих людей, в буквальном смысле набранных по объявлению, обязаны своей политической карьерой и местом в парламенте бренду Зеленского, они тем не менее не хотят разделять с патроном бремя возможной ответственности. Кроме того, ряд депутатов контролирует скандальный олигарх Игорь Коломойский – предполагаемый автор проекта «Зеленский». Сейчас у них с президентом сложные отношения – МФВ категорически возражает против отмены решения о национализации «Приватбанка», то есть президент попал меж двух огней, но МВФ для него значительно более важный спонсор.



Тогда Зеленский решил показать зубы и всё сделать сам, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс. Запрос об отстранении главы КСУ составила генпрокуратура, однако подозрения озвучила неубедительные: судье приписывают дачу ложных показаний.

Другую подозрительную дачу – в Крыму, двумя месяцами ранее – нашло еще одно «силовое гнездо» (ГБР), возбудив против Тупицкого дело с громким обвинением в государственной измене. По версии следствия, в 2018 году Тупицкий приобрел участок на «оккупированной территории». По версии самого Тупицкого, участок в Крыму у него был и раньше, а покупка была лишь переоформлением. При этом воспользоваться этой собственностью судья не может – внесен в санкционные списки с российской стороны. Так себе выходит «измена родине».



Несмотря на очевидно заказной характер этих дел, население Украины по большей части на стороне Зеленского и антикоррупционных законов, то есть против КСУ. Западные кураторы теоретически тоже, а посольство США остается одним из важнейших центров силы в стране, что признают все местные политологи. Однако свою методику по разрешению кризиса Зеленскому придется как-то объяснять, и не факт, что он будет правильно понят: в американской традиции конституционный суд (в США он называется Верховным) – это всемогущая организация, в чью деятельность никто не имеет права вмешиваться, а иначе под угрозой окажется сама американская государственность.



Что будет с украинской государственностью и кто выйдет из этой драки с наименьшими потерями – будем посмотреть. Происходящее может стать как личной викторией Зеленского, наконец-то показавшего силу и заставившего с собой считаться, так и началом его конца.



«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – прокомментировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.



«Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения процедуры импичмента нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – добавил директор Украинского института политики Руслан Бортник.



Риск бунта на президентском корабле (точнее – в пропрезидентской фракции) будет возрастать тем больше, чем увереннее рейтинг Зеленского продолжит стремиться к нулю. Запас электоральной прочности еще недавно очень популярного лидера на исходе, что ставит перед его командой вопрос: стоит ли связываться с нарушением основного закона, если главный выгодополучатель скоро обанкротится как политик?



Если решат, что нет, не стоит – finita la commedia. О том, что кинофильмы не обязаны заканчиваться хорошо, звезде легкого жанра Зеленскому еще только предстоит узнать.

Острый политический кризис на Украине стал еще острее. Попытавшись отстранить от работы главу Конституционного суда Тупицкого, президент Зеленский не только поставил себя в дурацкое положение, но и дал оппонентам основания для вынесения себе импичмента. Кто победит в этой схватке, одним из ключевых участников которой является американское посольство?На новый 2014 год, который многие киевляне решили встретить не в семейном кругу, а на предреволюционном майдане, в прокат вышла очередная кинокомедия с Владимиром Зеленским в главной роли. Не важно, как она называлась, сиквел это был или триквел. Главное, что это своего рода традиция тогдашнего кинопроизводства: выпускать на Новый год какую-нибудь дрянь, чтобы было смешно и тупо, а в главной роли – Зеленский.Впрочем, качество фильмов с Зеленским – это отдельный разговор. Важнее другое: если бы не было Евромайдана, разрушившего политическую систему страны, а потом и саму страну, эту традицию наверняка продолжили бы соблюдать – такие картины российско-украинского производства почему-то любил массовый зритель (или, по крайней мере, смотрел и платил за билеты).У украинцев, ностальгирующих по тем временам (а их наверняка много; немудрено ностальгировать по временам без войны и идеологического террора, когда нужды и разрухи было гораздо меньше), есть прекрасная возможность окунуться в них опять. На экранах очередная комедия с Зеленским в главной роли, в которой президент Украины ведет войну с Конституционным судом.Войну не как у графа Толстого или в Донбассе, а в стиле «Шоу Бенни Хилла».Во вторник Зеленский на два месяца отстранил от исполнения обязанностей главу Конституционного суда Украины (КСУ) Александра Тупицкого. И сразу спойлеры: полномочий на это президент не имел, поэтому судья решению главы государства не подчинился. В офисе президента решили настоять на своем и потребовали у госохраны аннулировать пропуск Тупицкого в здание КСУ, но в итоге главный судья спокойно прошел на свое рабочее место по временному пропуску, выписанному ему секретарем.Уровень бардака наглядно показывает, что это уже украинская национальная комедия, а не как прежде – фильм совместного с Россией производства.Теперь расклад такой, что КСУ решения президента не признает, обвиняет в нарушении конституции и угрожает уголовной ответственностью. Чем ответит на это Зеленский – вопрос, но чем-нибудь ответит обязательно: ставки в этом фарсе чрезвычайно высоки.Дело в том, что ранее КСУ аннулировал часть антикоррупционного законодательства страны, принятого после Евромайдана и не соответствующего, по мнению суда, конституции. Однако это законодательство является частью сделки между Киевом и Западом, другие части которой – помощь со стороны международных финансовых институтов и безвизовый режим с ЕС, выданный украинцам авансом.Проще говоря, если КСУ не отменит своего решения, безвиз могут аннулировать, а денег больше не дадут. Но деньги Киеву нужны – и срочно.По сути антикоррупционное законодательство Украины, как и специальный антикоррупционный орган – НАБУ, является инструментом внешнего контроля за государством. Тут можно долго возмущаться торговле суверенитетом, но Запад понять тоже можно: какой смысл выделять Украине средства «на развитие», если их банально разворовывают?В глазах Зеленского всё происходящее – козни пророссийской оппозиции, которая пытается его подставить. В праве так считать ему уже не откажешь. Запрос в КСУ, с которого все началось, отправила партия «Оппозиционная платформа – За жизнь», объяснив это желанием вырвать рычаг управления страной из рук иностранцев, а судью Тупицкого по президентской квоте в свое время назначил Виктор Янукович.Правда, единолично Тупицкий такое решение принять не мог – ему содействовали судьи, назначенные другим президентом, Петром Порошенко. Значительная часть оскандалившихся законов и поправок антикоррупционного пакета как раз при нем и была принята, но сейчас националисты действуют по схеме «чем хуже Зеленскому, тем лучше».Глава украинского государства пытается как-то разрулить возникший кризис – этого от него требуют из Вашингтона, Брюсселя и МВФ. Но в гармонии с действующими законами этого сделать нельзя, а распускать КСУ с нарушением конституции не захотела пропрезидентская фракция «Слуга народа» в Верховной раде.Хотя многие из этих людей, в буквальном смысле набранных по объявлению, обязаны своей политической карьерой и местом в парламенте бренду Зеленского, они тем не менее не хотят разделять с патроном бремя возможной ответственности. Кроме того, ряд депутатов контролирует скандальный олигарх Игорь Коломойский – предполагаемый автор проекта «Зеленский». Сейчас у них с президентом сложные отношения – МФВ категорически возражает против отмены решения о национализации «Приватбанка», то есть президент попал меж двух огней, но МВФ для него значительно более важный спонсор.Тогда Зеленский решил показать зубы и всё сделать сам, но на выходе получился традиционный для его прежней профессии фарс. Запрос об отстранении главы КСУ составила генпрокуратура, однако подозрения озвучила неубедительные: судье приписывают дачу ложных показаний.Другую подозрительную дачу – в Крыму, двумя месяцами ранее – нашло еще одно «силовое гнездо» (ГБР), возбудив против Тупицкого дело с громким обвинением в государственной измене. По версии следствия, в 2018 году Тупицкий приобрел участок на «оккупированной территории». По версии самого Тупицкого, участок в Крыму у него был и раньше, а покупка была лишь переоформлением. При этом воспользоваться этой собственностью судья не может – внесен в санкционные списки с российской стороны. Так себе выходит «измена родине».Несмотря на очевидно заказной характер этих дел, население Украины по большей части на стороне Зеленского и антикоррупционных законов, то есть против КСУ. Западные кураторы теоретически тоже, а посольство США остается одним из важнейших центров силы в стране, что признают все местные политологи. Однако свою методику по разрешению кризиса Зеленскому придется как-то объяснять, и не факт, что он будет правильно понят: в американской традиции конституционный суд (в США он называется Верховным) – это всемогущая организация, в чью деятельность никто не имеет права вмешиваться, а иначе под угрозой окажется сама американская государственность.Что будет с украинской государственностью и кто выйдет из этой драки с наименьшими потерями – будем посмотреть. Происходящее может стать как личной викторией Зеленского, наконец-то показавшего силу и заставившего с собой считаться, так и началом его конца.«В украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента. В соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца. Такое нарушение вполне может стать еще одним основанием для начала процедуры импичмента президента», – прокомментировал ситуацию для газеты ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский.«Сегодня сил в парламенте для возбуждения и проведения процедуры импичмента нет, потому что для этого необходимы три четверти голосов депутатов. Но со временем это случится», – добавил директор Украинского института политики Руслан Бортник.Риск бунта на президентском корабле (точнее – в пропрезидентской фракции) будет возрастать тем больше, чем увереннее рейтинг Зеленского продолжит стремиться к нулю. Запас электоральной прочности еще недавно очень популярного лидера на исходе, что ставит перед его командой вопрос: стоит ли связываться с нарушением основного закона, если главный выгодополучатель скоро обанкротится как политик?Если решат, что нет, не стоит – finita la commedia. О том, что кинофильмы не обязаны заканчиваться хорошо, звезде легкого жанра Зеленскому еще только предстоит узнать. 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